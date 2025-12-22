В основу постановки режиссёра Виталия Федорова легла колоссальная работа, проделанная Отделом по канонизации Хабаровской епархии и лично иеромонахом Софронием (Медведенко). Немалую роль сыграли и публикации руководительницы Информационного отдела епархии Юлии Шутовой, посвящённые хабаровским новомученикам — священникам Филиппу Распопову и Леониду Серебренникову.

Отец Леонид, родившийся в Виленской губернии, был замучен большевиками на Рождество 25 декабря/7 января в 1919 году в селе Лермонтовка (ныне Бикинский район, Хабаровский край). Отца Филиппа Распопова, уроженца Самарской губернии, убили тогда же — 23 ноября 1919 года.

В спектакле были задействованы артисты и хор «Красные бусы». Зрители, присутствовавшие на первом показе, не смогли сдержать слёз — история двух священников, убитых за то, что не отказались от своей веры, тронула многих до глубины души.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1; 1). Через Слово ребят сегодня с нами говорил Бог. «Бог есть Любовь», поэтому сегодня Слово было о любви, которая побеждает боль, страх и смерть, которая «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит»", — поделилась своими впечатлением после спектакля Юлия Шутова.

«Спасибо режиссеру и актеру Виталию Федорову и коллективу „Красные бусы“ за слёзы и катарсис. Сегодня сквозь страшные факты сквозил лик Христа, потому что во всём и над всем всепобеждающая Любовь», — отметила представительница Хабаровской епархии.

В будущем постановку «Хабаровские новомученики» планируют добавить в репертуар ТЮЗа.

Священники Леонид Серебренников и Филиппа Распопов были прославлены в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской 12 ноября 2023 года. Литургию с чином прославления в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур).

«Священнослужители, которых мы сегодня прославляем в лике святых, подобно Христу, пали на почву, словно семя, проросли, дали плоды и привлекли множество людей к православной вере. Новомучеников пытались склонить к отречению от веры, но они твёрдо стояли в своём исповедании. И сподобились высшей христианской кончины — мученичеству за Христа. Прославляя наших святых, теперь мы можем просить у них заступления перед Богом за наши грехи. Святые новомученики и исповедники Церкви Русской Леониде и Филиппе, молите Бога о нас!», — сказал тогда владыка Артемий.

В ноябре 2023 года были организованы ряд мероприятий по сохранению памяти о подвиге прославленных новомучениках. В храме в честь иконы Богородицы «Благодатное небо» в Хабаровске прошёл один из первых творческих вечеров, посвящённых жизни святых отцов Филиппа и Леонида. Буквально через два года состоялся первый спектакль об их подвиге, и местом его показа стал крупный театральный форум — фестиваль БРИКС.

Тимофей Балыко, учитель истории, специально для «Русской линии»