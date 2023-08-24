24 августа 2023 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 47

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся Архиерейском Совещании.

Справка:

В заседании от 29 декабря 2022 года Священный Синод определил: «Для братского обсуждения текущих вопросов церковной жизни созвать на 19 июля 2023 года Архиерейское Совещание в составе всех епархиальных и викарных архиереев епархий на территории России — в обязательном порядке, а также архиереев епархий в других странах — в зависимости от возможности прибыть в Москву» (журнал № 121).

19 июля сего года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в Актовом зале Московской духовной академии, состоялось Архиерейское Совещание, в котором принял участие 271 архипастырь (в том числе 223 правящих, 42 викарных, 6 на покое).

В ходе Совещания состоялась обстоятельная дискуссия по докладу Святейшего Патриарха Кирилла. Был рассмотрен проект документа «Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей», подготовленный Синодальной библейско-богословской комиссией и представленный ее председателем Преосвященным митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. Участники выразили согласие с выводами этого документа и передали его на утверждение Священного Синода.

По итогам рабочего дня было принято Постановление.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить удовлетворение в связи проведением Архиерейского Совещания.

2. Благодарить Святейшего Патриарха Кирилла за руководство работой Архиерейского Совещания и представленный доклад.

3. Утвердить Постановление Архиерейского Совещания.

4. Утвердить документ «Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей», выразив благодарность Синодальной библейско-богословской комиссии за его подготовку.

ЖУРНАЛ № 48

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви.

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:

с 18 по 21 мая 2023 года — Казанскую;

с 27 по 28 мая — Ханты-Мансийскую;

с 9 по 11 июня — Тобольскую;

с 30 июня по 2 июля — Калининградскую;

с 7 по 9 июля, 12 июля и с 26 по 27 июля — Санкт-Петербургскую;

с 29 июля по 1 августа — Нижегородскую.

18 мая 2023 года Святейший Патриарх прибыл с Первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию.

Из аэропорта Предстоятель Русской Православной Церкви направился в храмовый комплекс в честь преподобного Серафима Саровского в Казани, где посетил храм и Центр духовного и творческого развития «Перемена», пообщался с юными участниками приходского хора «Распев» и послушал их выступление.

19 мая Святейший Патриарх выступил с докладом на заседании Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», состоявшемся на тему: «Россия — исламский мир: традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества».

После заседания Святейший Владыка встретился с председателем Духовного управления мусульман Татарстана муфтием Камилем Самигуллиным, а затем с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

20 мая Его Святейшество прибыл в город Болгар, где посетил Болгарскую исламскую академию, встретился с государственными и общественными деятелями мусульманских стран, прибывшими в Казань для участия в мероприятиях Международного экономического форума «KazanForum — 2023», и принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил храм мученика Авраамия Болгарского и Болгарский архитектурно-исторический музей-заповедник.

В этот же день в Казани состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с главой Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. В беседе приняли участие: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава Татарстанской митрополии; В.Р. Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; а также заместитель председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллин; заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике А.Ю. Вылегжанин; руководитель Администрации главы Республики Татарстан А.А. Сафаров; заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Ю.З. Камалтынов.

21 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в Казанском соборе Казанского Богородицкого монастыря города Казани. За Литургией Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий; митрополит Волоколамский Антоний; митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; митрополит Чебоксарский Чувашский Савватий; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим; епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий; епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий; духовенство Казанской митрополии.

На богослужении присутствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Т.П. Ларионова, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, представители исполнительной и законодательной властей Республики Татарстан.

По завершении богослужения Его Святейшество помолился на могиле митрополита Феофана (Ашуркова).

Затем Святейший Патриарх Кирилл при участии заместителя главы Всемирного русского народного собора К.В. Малофеева пообщался с членами регионального отделения Всемирного русского народного собора в Республике Татарстан, после чего отбыл в Москву.

27 мая 2023 года Святейший Патриарх Кирилл прибыл в город Сургут (Ханты-Мансийская митрополия), где в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Умиление» совершил утреню всенощного бдения.

28 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, Святейший Патриарх Кирилл возглавил великое освящение Свято-Троицкого собора города Сургута и совершил в нем Божественную литургию. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий; митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий; митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел; митрополит Челябинский и Миасский Алексий; архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; духовенство Ханты-Мансийской митрополии.

В храме присутствовали: полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе В. В. Якушев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Н. В. Комарова, с которыми Святейший Патриарх встретился по завершении богослужения при участии главы Ханты-Мансийской митрополии митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла.

9 июня 2023 года начался визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в Тобольскую митрополию.

10 июня, в день отдания праздника Пятидесятницы, Святейший Патриарх Кирилл возглавил великое освящение храма Вознесения Господня в Тобольске и совершил в нем Божественную литургию. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий; митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий; епископ Ишимский и Аромашевский Тихон; епископ Ялуторовский Серапион; духовенство Тобольской митрополии.

В храме присутствовали: полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе В.В. Якушев; губернатор Тюменской области А.В. Моор; глава города Тобольска М.В. Афанасьев.

По окончании Божественной литургии Его Святейшество посетил Тобольский кремль, где в Софийско-Успенском кафедральном соборе поклонился мощам святителя Иоанна и священномученика Ермогена Тобольских.

11 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, Святейший Патриарх возглавил великое освящение храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Тюмени и совершил в нем Божественную литургию. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий; митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий; митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел; архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай; епископ Ишимский и Аромашевский Тихон; епископ Ялуторовский Серапион; духовенство Тобольской митрополии.

В храме присутствовали: полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе В.В. Якушев; губернатор Тюменской области А.В. Моор; глава города Тюмени Р.Н. Кухарук.

Первосвятительский визит в Тобольскую митрополию завершился встречей Святейшего Патриарха с полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе В.В. Якушевым, губернатором Тюменской области А.В. Моором и главой Тобольской митрополии митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.

Вечером 30 июня 2023 года Его Святейшество прибыл в Калининград.

На следующий день, 1 июля, Святейший Патриарх возложил цветы к мемориалу «Героям спецназа ФСБ» в Калининграде.

В тот же день Святейший Патриарх возглавил собрание духовенства Калининградской митрополии и выступил с докладом. В президиуме собрания также находились: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим; епископ Черняховский и Славский Николай; протоиерей Марьян Позунь, секретарь Калининградской митрополии.

По завершении собрания состоялись встречи Святейшего Патриарха Кирилла с членами секретариата Всероссийского форума Всемирного русского народного собора в Калининграде, а затем с губернатором Калининградской области А.А. Алихановым и архиепископом Калининградским и Балтийским Серафимом.

Вечером 1 июля, в канун Недели 4-й по Пятидесятнице, Святейший Патриарх совершил утреню всенощного бдения в кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда, а 2 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Кирилл возглавил великое освящение новопостроенного храма в честь равноапостольных Константина и Елены в Калининграде и совершил в нем Божественную литургию. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий; архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим; епископ Черняховский и Славский Николай; духовенство Калининградской митрополии.

В храме присутствовали: губернатор Калининградской области А.А. Алиханов, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Ярошук и А.В. Шендерюк-Жидков.

Вечером 7 июля 2023 года Святейший Патриарх прибыл в Санкт-Петербург.

8 июля, в государственный День семьи, любви и верности — богослужебный день памяти святых покровителей христианского супружества благоверных супругов князя Петра и княгини Февронии Муромских, Святейший Патриарх совершил чин малого освящения храма благоверных Петра и Февронии в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга. В богослужении участвовали глава Санкт-Петербургской митрополии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и духовенство Санкт-Петербургской митрополии.

За богослужением присутствовали: заместитель председателя Совета Безопасности России Д.А. Медведев; губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский; председатель Попечительского совета комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», президент Фонда социально-культурных инициатив С.В. Медведева; председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» А.Б. Миллер; первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации В.С. Макаров.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви освятил памятник князю Петру и княгине Февронии, установленный возле храма.

9 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, праздник Тихвинской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Двенадцати апостолов Иоанновского ставропигиального женского монастыря на Карповке в Санкт-Петербурге. Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; епископ Петергофский Силуан; духовенство Санкт-Петербургской епархии.

На богослужении присутствовали: губернатор города Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; первый заместитель председателя Комитета по контролю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации М.В. Романов.

В этот день Его Святейшество отбыл с визитом в Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь.

По возвращении с Валаамского архипелага 12 июля, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, Святейший Патриарх возглавил служение Божественной литургии в историческом кафедральном соборе Санкт-Петербурга во имя апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости. Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан; епископ Выборгский и Приозерский Игнатий; епископ Кронштадтский Назарий; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Гатчинский и Лужский Митрофан; епископ Петергофский Силуан; духовенство Санкт-Петербургской митрополии.

На богослужении присутствовали губернатор города Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Д. Ф. Мезенцев, директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга В.В. Кириллов.

В тот же день в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. Документ подписали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова.

В дни пребывания в Санкт-Петербурге Святейший Владыка посетил Никольское кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, где совершил литию на могиле своего духовного наставника митрополита Никодима (Ротова), вознес молитву у могилы своего старшего брата протоиерея Николая Гундяева, а на Большеохтинском кладбище совершил литию на могиле своих родителей — протоиерея Михаила и Раисы.

27 июля 2023 года в Санкт-Петербурге Святейший Патриарх Кирилл принял участие во Втором саммите Россия — Африка. На состоявшемся в рамках саммита пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, которое возглавил Президент России Владимир Владимирович Путин, Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с докладом, посвященным миссии Русской Православной Церкви на Африканском континенте. В мероприятии приняли участие митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей, а также митрополит Клинский Леонид, Патриарший Экзарх Африки.

Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил стенд Патриаршего Экзархата Африки, организованный на площадке саммита.

29 июля 2023 года начался Первосвятительский визит Его Святейшества в Нижегородскую митрополию.

30 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов, Святейший Патриарх возглавил великое освящение Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса и совершил в нем Божественную литургию. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; митрополит Курский и Рыльский Герман; митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий; епископ Балахнинский Илия; епископ Дальнеконстантиновский Филарет; епископ Городецкий и Ветлужский Августин; епископ Выксунский и Павловский Варнава; епископ Сормовский Иннокентий; епископ Котласский и Вельский Василий; епископ Лысковский и Лукояновский Силуан; духовенство Нижегородской митрополии.

В храме присутствовали: губернатор Нижегородской области Г. С. Никитин; командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант С.В. Просяник.

По окончании Божественной литургии состоялась встреча Его Святейшества с губернатором Нижегородской области Г. С. Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

В тот же день Святейший Патриарх посетил возрожденный собор в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, и побывал в Музее Русского Патриаршества, расположенном в подклете Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса, после чего побеседовал с волонтерами Нижегородской епархии.

1 августа, в праздник обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию под открытым небом на площади перед Преображенским собором Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; а также сонм епископата и духовенства.

На богослужении присутствовали: полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе И.А. Комаров; губернатор Нижегородской области Г. С. Никитин; многочисленные представители федеральной и региональной власти; руководящие сотрудники синодальных учреждений; игумения Сергия (Конкова), настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря с сестрами; настоятельницы ряда женских монастырей Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Татарстанской, Ханты-Мансийской, Тобольской, Калининградской, Санкт-Петербургской, Нижегородской митрополий.

3. Выразить митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию, митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию, митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу, архиепископу Калининградскому и Балтийскому Серафиму, а также полномочному представителю Президента России в Приволжском федеральном округе И.А. Комарову, полномочному представителю Президента России в Уральском федеральном округе В.В. Якушеву, губернатору Калининградской области А.А. Алиханову, губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову, губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Н.В. Комаровой, главе Республики Татарстан Р.Н. Минниханову, губернатору Тюменской области А.В. Моору, губернатору Нижегородской области Г. С. Никитину — признательность за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 49

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета в первой половине 2023 года.

Справка:

В соответствии с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Русской Православной Церкви Священный Синод раз в полгода заслушивает доклад Святейшего Патриарха о работе Высшего Церковного Совета.

В первой половине 2023 года состоялись два заседания Высшего Церковного Совета (27 апреля и 27 июня), в ходе которых обсуждались координация деятельности синодальных учреждений, текущие вопросы церковной жизни, а также исполнение определений Архиерейского Собора и Священного Синода, Патриарших указов и распоряжений.

Высший Церковный Совет обсудил организацию работы синодальных учреждений в Крыму, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, утверждение темы XXXII Международных Рождественских чтений, организацию учебного и воспитательного процесса в духовных учебных заведениях, работу индивидуальных наставников в духовных учебных заведениях.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые в первой половине 2023 года.

ЖУРНАЛ № 50

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно отчетов синодальных учреждений об их деятельности в 2022 году.

Справка:

Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви: «Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод. утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчеты синодальных учреждений об их деятельности в 2022 году.

ЖУРНАЛ № 51

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о ситуации в Латвийской Православной Церкви.

Справка:

13 августа 2023 года в рижском кафедральном соборе Рождества Христова митрополит Рижский и всея Латвии Александр возглавил чин хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского.

Согласно Уставу Русской Православной Церкви, архиереи Самоуправляемых Церквей, к каковым относится Латвийская Православная Церковь, избираются Синодами таковых Церквей из кандидатов, утвержденных Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом (статья 9 главы XII Устава).

Согласно поступающим из Латвии сообщениям, митрополит Александр неоднократно уклонялся от канонического порядка богослужебного поминовения Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также, по поступившим в Священный Синод свидетельствам, митрополит Александр требовал от священнослужителей Латвийской Православной Церкви отказаться от канонического поминовения Предстоятеля Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Осудить действия митрополита Рижского и всея Латвии Александра, направленные на разрушение церковного единства.

2. Констатировать, что впредь до рассмотрения Архиерейским Собором, а затем — Поместным Собором Русской Православной Церкви обращения Собора Латвийской Православной Церкви от 20 октября 2022 года в отношении упомянутой Церкви действуют нормы, предусмотренные главой XII Устава Русской Православной Церкви.

3. Вопрос о возможности признания хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского и о канонической ответственности ее участников передать на рассмотрение Архиерейского Собора.

4. Подчеркнуть недопустимость нарушения норм, касающихся канонического порядка богослужебного поминовения Предстоятеля Русской Православной Церкви, предусмотренных 15 правилом Двукратного Поместного Собора.

ЖУРНАЛ № 52

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об обращении архиереев и духовенства Калининградской митрополии

Справка:

Священный Синод в заседании от 21 октября 2016 года (журнал № 80) определил «учредить в пределах Калининградской области Калининградскую митрополию, включающую в себя Калининградскую и Черняховскую епархии» и «принять к сведению и одобрить выраженную калининградцами просьбу к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу оставить за собой временное управление Калининградской митрополией».

По итогам посещения Святейший Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Калининградской митрополии с 30 июня по 2 июля 2023 года архиереи и духовенство епархий Калининградской митрополии обратились к Его Святейшеству со следующим прошением: «Сегодня, с учетом сложных географических условий существования Калининградской области, как никогда важно поддержание духовной связи между Калининградской митрополией и Московским Патриаршим престолом. В связи с этим от себя и от имени всей взращенной Вашими трудами паствы епархий Калининградской митрополии с любовью просим Ваше Святейшество и Священный Синод рассмотреть возможность учреждения Патриаршего наместничества в Калининградской области, по образцу Патриаршего наместничества в Московской области».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению и поддержать выраженную Патриархом Московским и всея Руси Кириллом готовность продолжить попечение о Калининградской митрополии в качестве ее главы.

2. В пределах Калининградской митрополии имя Патриарха Московского и всея Руси возносить за богослужениями по следующей формуле: «О Великом Господине и Отце нашем (имя), митрополите Калининградском, Святейшем Патриархе Московском и всея Руси».

3. Епархиальному архиерею Калининградской епархии иметь титул «Балтийский и Светлогорский».

4. Патриаршим наместником Калининградской митрополии быть Преосвященному архиепископу Балтийскому и Светлогорскому Серафиму.

5. Просить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла определить своим распоряжением круг прав, полномочий и обязанностей Патриаршего наместника Калининградской митрополии.

ЖУРНАЛ № 53

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона, поддержанный Преосвященным епископом Салаватским и Кумертауским Николаем в ходе архиерейского совета Башкортостанской митрополии, об изменении границ Салаватской и Уфимской епархий в связи с изменением коммуникаций между некоторыми районами Республики Башкортостан.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в Уфимскую епархию Кармаскалинский, Кушнаренковский и Чишминский районы Республики Башкортостан, выделив их из состава Салаватской епархии.

ЖУРНАЛ № 54

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Покровской епархии (Саратовская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Покровским и Новоузенским быть епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому Фоме, с освобождением его от управления Сергиево-Посадской епархией, должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и председателя Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

2. Преосвященным епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским, наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, быть епископу Звенигородскому Кириллу, викарию Патриарха Московского и всея Руси, с сохранением за ним должности ректора Московской духовной академии.

3. Председателем Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь назначить архиепископа Егорьевского Матфея, викария Патриарха Московского и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 55

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Санкт-Петербургской митрополии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященному Назарию, епископу Кронштадтскому, викарию Санкт-Петербургской епархии, наместнику Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, быть епископом Кузнецким и Никольским с освобождением его от должности наместника Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

2. Преосвященному Вениамину, епископу Ардатовскому и Атяшевскому, быть епископом Кронштадтским, викарием Санкт-Петербургской епархии, наместником Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры с освобождением его от управления Ардатовской епархией.

3. Временное управление Ардатовской епархией поручить Преосвященному митрополиту Саранскому и Мордовскому Зиновию.

4. Преосвященному Игнатию, епископу Выборгскому и Приозерскому быть епископом Минусинским и Курагинским с освобождением его от управления Выборгской епархией.

5. Преосвященным епископом Выборгским и Приозерским быть епископу Выксунскому и Павловскому Варнаве с освобождением его от управления Выксунской епархией.

6. Временное управление Выксунской епархией поручить Преосвященному митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию.

ЖУРНАЛ № 56

ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ о поданном прошении Преосвященного епископа Городецкого и Ветлужского Августина о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Прошение Преосвященного епископа Городецкого и Ветлужского Августина о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия рассматривалось Священным Синодом 11.03.2020 г. (журнал № 15).

Согласно пункту 26 главы XV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Определить для Преосвященного епископа Августина местом пребывания на покое г. Нижний Новгород.

3. Преосвященным Городецким и Ветлужским быть епископу Наро-Фоминскому Парамону, викарию Патриарха Московского и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 57

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Уральской епархии (Митрополичий округ в Республике Казахстан).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Уральским и Атырауским избрать игумена Вианора (Иванова), клирика Астанайской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Вианора (Иванова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 58

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая о назначении ему викария.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Ноябрьским, викарием Салехардской епархии, избрать игумена Феодосия (Нестерова), клирика Архангельской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Феодосия (Нестерова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 59

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 08 августа 2023 года (№№ 19−46).

ЖУРНАЛ № 60

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 26 июня 2023 года (№№ 15−30).

ЖУРНАЛ № 61

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, о проводимой работе в первом полугодии 2023 года.

Справка:

Межведомственная рабочая группа по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, учреждена Священным Синодом в заседании 25 августа 2022 года (журнал № 63). В ходе заседаний Межведомственной рабочей группы обсуждаются вопросы оказания социальной помощи пострадавшим людям, восстановления храмов и другие.

Определением Священного Синода от 29 декабря 2022 года (журнал № 125) установлена регулярность докладов Межведомственной рабочей группы Священному Синоду — раз в полугодие.

С февраля 2022 года при координации общецерковного штаба помощи при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению (СОЦБСС), а также на базе епархиальных штабов помощи организована помощь беженцам с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, с Украины, а также пострадавшим мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта.

К 1 июля 2023 года на счета Московской Патриархии и СОЦБСС было собрано свыше 568 млн рублей для помощи беженцам и людям, пострадавшим в зоне конфликта (из них за отчетный период 105 млн рублей). Закуплена и направлена гуманитарная помощь на сумму свыше 331 млн рублей (из них за отчетный период — более 99 млн рублей).

В епархиях на территории России собрано, закуплено и передано беженцам и пострадавшим мирным жителям свыше 2920 тонн гуманитарной помощи (из них за отчетный период — более 350 тонн). В том числе свыше 1830 тонн (из них за отчетный период — 290 тонн) направлено в Бердянскую, Горловскую, Донецкую, Изюмскую, Запорожскую, Луганскую, Новокаховскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую епархии. Многие епархии, монастыри и приходы направляют гуманитарную помощь самостоятельно. С июня 2023 года предметом особенного внимания и одним из приоритетных мест направления гуманитарной помощи стали районы Херсонской области, затопленные вследствие подрыва Каховской ГЭС.

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии собирает и самостоятельно доставляет помощь в населенные пункты у линии боевого соприкосновения. К 1 июля сотрудники специального гуманитарного центра совершили 85 поездок и доставили более 600 тонн гуманитарных грузов.

В Москве, а также в приграничных зоне боевых действий Белгородской, Воронежской и Ростовской епархий продолжают работать церковные штабы помощи беженцам. За весь период работы в этих штабах приняли и обработали свыше 138 000 обращений (в том числе за отчетный период — 43 200). Беженцы были размещены в 63 церковных учреждениях различных епархий.

С марта 2023 года Синодальный отдел по церковной благотворительности еженедельно направляет в Мариуполь из Москвы волонтеров для ремонта жилых частных домов нуждающихся жителей города. К 1 июля съездили 18 смен добровольцев, 220 человек, отремонтирован 71 дом.

С июня 2023 года в городе Волновахе Донецкой Народной Республики фондом «Волонтерский корпус 36» Воронежской епархии открыт гуманитарный штаб. Помимо оказания материальной помощи добровольцы из Воронежа восстанавливают частные жилые дома.

Центральная клиническая больница Московской Патриархии имени святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, оказывает помощь беженцам в Москве и направляет добровольные бригады врачей для эвакуации раненных, требующих стационарного лечения в Москве. С марта 2022 года в Москве оказана медицинская помощь 1290 беженцам (за отчетный период — 412). С мая 2022 года вывезено 216 пациентов (за отчетный период — 110). Продолжаются выезды добровольческих врачебно-сестринских бригад для оказания медицинской помощи в Новороссии, в том числе для проведения хирургических операций и ухода за ранеными.

Продолжают действовать краткосрочные курсы по уходу за ранеными, организованные Учебным центром больницы святителя Алексия при поддержке Синодального отдела по благотворительности. Курсы окончили 840 человек (в том числе за отчетный период — 307 человек). Больничные добровольцы, подготовленные в рамках курсов, вахтами направляются для ухода за больными и ранеными в военные госпитали Москвы, Московской области, а также Новороссии. Выездные курсы в Луганске, Горловке, Донецке, Макеевке, Мариуполе, Антраците прошли 280 человек, проживающих в этих городах. После проведения курсов в Горловке и Луганске были организованы местные сестричества.

Вахтами в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение выезжают добровольцы Рыбинской епархии, на Донбасс — добровольцы Кинешемской епархии. От Рыбинской епархии с середины октября 2022 года съездили 330 человек, от Кинешемской с начала декабря 2022 года в Донецк, Лисичанск и Мариуполь — 44 человека. В Ростове-на-Дону сформирована группа местных добровольцев по уходу за ранеными — 80 человек.

1 января 2023 года больница святителя Алексия при поддержке Синодального отдела по благотворительности на базе мобильного госпиталя открыла церковный медико-социальный центр в Мариуполе. В центре оказывают первичную медицинскую помощь и стационарную социальную помощь (прачечная, душевая, обогрев), адресную социальную помощь. С 1 января 2023 года в центр поступило более 11 000 обращений.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла продолжается работа по восстановлению храмов Донбасса, получивших повреждения от обстрелов. По состоянию на конец августа 2023 года в 12 храмах работы полностью завершены. Во вторую очередь подлежат восстановлению 18 храмов — средства на данные работы уже выделены благотворителями по ходатайству Его Святейшества.

Восстановлением храмов также занимаются Благотворительный фонд «Победа» и ряд регионов. На средства упомянутого Фонда восстановлены 3 храма в Мариуполе.

В состоявшуюся в начале июля с.г. поездку представителей Финансово-хозяйственного управления на территорию Донбасса был проведен осмотр ряда храмов, пострадавших в ходе разрушения Каховской ГЭС. На основании полученной информации готовится сметная документация, изыскиваются источники финансирования восстановительных работ.

Найдены источники финансирования разработки проектов двух духовно-просветительских центров в городах Луганске и Ровеньки. Проектные работы будут окончены к концу 2023 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить благодарность всем, оказывающим помощь пострадавшим в зоне конфликта и беженцам.

3. Призвать епархиальных архиереев к дальнейшему активному вовлечению епархий в организацию гуманитарной помощи людям Новороссии.

ЖУРНАЛ № 62

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси об учреждении Патриаршей гуманитарной миссии на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Справка:

В ходе заседания Высшего Церковного Совета 27 июня 2023 года были заслушаны доклад митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского Сергия о состоявшейся по благословению Святейшего Патриарха Кирилла поездке в Херсонскую область для оценки гуманитарной ситуации вследствие подрыва Каховской ГЭС, а также доклад епископа Верейского Пантелеимона, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, о гуманитарной работе на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

По итогам обсуждения докладов Святейший Патриарх предложил создать постоянно действующий рабочий орган по организации гуманитарной работы на упомянутой территории, что было поддержано Высшим Церковным Советом.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С целью дальнейшей координации и системного развития оказания гуманитарной помощи мирным жителям, в том числе православному духовенству, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также с целью координации оказания помощи раненым военнослужащим, находящимся в медицинских учреждениях на территории перечисленных регионов, — учредить постоянно действующую Патриаршую гуманитарную миссию на упомянутых территориях.

2. Патриаршей гуманитарной миссии осуществлять свою деятельность во взаимодействии с председателем Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, Преосвященным митрополитом Воскресенским Дионисием.

3. Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Сингапурскому и Юго-Восточно-Азиатскому Сергию за проведенную подготовительную работу по организации Патриаршей гуманитарной миссии.

4. Руководство Патриаршей гуманитарной миссией на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей поручить Преосвященному епископу Верейскому Пантелеимону, председателю Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

5. Преосвященному епископу Пантелеимону координировать работу по оказанию помощи раненым военнослужащим — особенно на территориях, ближайших к линии боевого соприкосновения, — с председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Преосвященным Ставропольским и Невинномысским Кириллом.

ЖУРНАЛ № 63

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно поступивших ходатайств о включении новых имен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий от имени архиерейского совета Приамурской митрополии ходатайствует о включении в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имени священника Леонида Серебренникова.

Леонид Константинович Серебренников, сын священника Виленской губернии, родился 14 апреля 1894 года. В 1904—1910 годах обучался в Виленском духовном училище. В 1912—1915 годах служил псаломщиком в Виленской губернии. В мае 1915 года женился, затем был слушателем пастырских курсов в Москве. В том же году рукоположен в диакона, а в марте 1916 года — во иерея. Рукоположения совершены епископом Иннокентием (Солодчиным) в Покровском монастыре города Москвы. По окончании пастырских курсов в мае 1916 года священник Леонид Серебренников был назначен в Ново-Покровский переселенческий приход села Лермонтовское Приморской области (ныне село Лермонтовское Хабаровского края), а в январе 1917 года перемещен в Покровскую церковь того же села.

В начале января 1919 года в село Лермонтовка вошел партизанский отряд под руководством Ефима Гармашова. Помимо грабежей и диверсий против интервентов отряд проводил расправы над людьми, которые, по их мнению, мешали делу революции. Священники входили в их число. В одну из таких расправ в Рождество Христово 25 декабря / 7 января 1919 года был убит отец Леонид Серебренников.

Из поколения в поколение передавался следующий рассказ о мученической смерти священника: «В 1919 году, на Рождество, после елки, организованной в приходской школе, отец Леонид был схвачен бандой большевиков и выведен на реку в жестокий мороз, где был раздет и поставлен на лед. Батюшка был очень сильный и добрый. Бандиты издевались над священником, который, будучи большого роста и недюжинной силы, не сопротивлялся своим убийцам. Они прыгали на него, катились на его спине до речки, шпыняли ножами, потом заставили долбить прорубь, раздели и со словами: „Ты нас крестил, и мы тебя будем крестить“ — опустили под воду. Когда он, уже израненный, цеплялся за кромку льда, ему раздробили все пальцы на руках, потом он ушел под воду, а утром люди выловили его тело и похоронили». Этот рассказ подтверждают и старожилы села.

По инициативе прихожан ныне существующего храма в честь Архангела Михаила села Лермонтовка в день кончины отца Леонида совершается панихида. Прихожане трепетно относятся к памяти об отце Леониде, который почитается местными людьми покровителем села Лермонтовка.

Синодальная комиссия по канонизации святых поддерживает включение в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имени священника Леонида Серебренникова.

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Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий от имени архиерейского совета Приамурской митрополии ходатайствует о включении в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имени священника Филиппа Распопова.

Филипп Кузьмич Распопов родился в селе Матвеевка Бугурусланского уезда, Самарской губернии 3 октября 1875 года, крестьянский сын. После окончания церковно-приходской школы Филипп Распопов пребывал послушником в Никольском монастыре города Самары, но, осознав отсутствие склонности к монашескому пути, обратился к архиерею с просьбой направить его на церковноприходское послушание, после чего был направлен на приход в село Тупиковка Бузулукского уезда в качестве псаломщика и учителя церковноприходской школы.

В 1900—1903 годах Филипп Распопов проходил военную службу на территории Китая. В декабре 1903 года был принят в Благовещенскую епархию и назначен чтецом и певцом Дуйской походной церкви с участием в отправлении богослужениий в Хабаровском соборе и руководством хором. Летом 1904 года перемещен к Буруканскому миссионерскому стану с обязательством руководить соборным хором певчих и помогать в постройке катехизаторского училища.

В 1904 году Филипп Распопов венчался, после чего был принят в духовное звание. 11 июня 1906 года был рукоположен во диакона, после чего служил в Хабаровске, а 8 января 1912 года рукоположен в сан священника к церкви села Вятское. В ноябре 1914 года священник Филипп Распопов переведен на Свято-Троицкий приход села Доле-Троицкое с сохранением за ним окормления прежнего прихода.

На протяжении всей жизни отец Филипп сопровождал свое пастырское служение просветительской деятельностью, которую начал учителем церковно-приходской школы еще в самарский период жизни. В Николаевске-на-Амуре исполнял обязанности законоучителя в Пьянковском народном училище. Во время службы в селе Вятское преподавал Закон Божий для местных детей и проповедовал Евангелие коренным народам Приамурья. В 1914 году был назначен законоучителем Троицкого училища.

Во время Первой мировой войны отец Филипп участвовал в сборе пожертвований в пользу русских военнопленных, за что ему была выражена архипастырская благодарность.

23 ноября / 6 декабря 1919 года партизаны ворвались в дом Распоповых. В лютый мороз они вытащили отца Филиппа на улицу почти без одежды и поволокли его к реке Амур. Там на речном льду они в течение долгого времени издевались над ним: оскорбляли и били, а после опустили отца Филиппа в прорубь под лед, где он принял мученическую кончину. По свидетельствам очевидцев, батюшка держался достойно и не отрекся от веры.

В приамурском селе Троицкое почитание отца Филиппа началось сразу же после возрождения здесь богослужебной жизни в середине 1990-х годов. Совершаются регулярные молебны в Свято-Троицком приходе села Троицкое, где служил и принял мученическую кончину иерей Филипп. Память об отце Филиппе была восстановлена и на его родине. В селе Матвеевка Самарской области, где родился отец Филипп, знают и помнят о священнике. В местном храме молитвенно почитают дни его кончины и рождения.

Синодальная комиссия по канонизации святых поддерживает включение в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имени священника Филиппа Распопова.

***

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий от имени архиерейского совета Челябинской митрополии ходатайствует о включении в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имени священника Василия Носова.

Василий Михайлович Носов родился 29 января 1886 года в станице Екатериновская на Кубани в семье кубанского казака Михаила Носова и его супруги Агафии. Окончил церковно-приходскую школу и выдержал экзамен на звание учителя народной школы. В 1908 году его семейство переселилось в Кустанайский уезд Тургайской области. В 1913 году Василий Носов поступил в пастырско-миссионерскую школу при Оренбургском архиерейском доме, где готовили священников-миссионеров.

По окончании учебы Василий Носов женился и в 1915 году был рукоположен в сан диакона, затем священника. Священник Василий служил в различных храмах Кустанайского уезда и преподавал Закон Божий в сельском училище, а в 1919 году переведен в город Миасс.

В 1922 году вспыхнул обновленческий раскол. Священник Василий не принял обновленчество и был направлен на принудительные работы валить лес в пяти верстах от города Миасса. Верующие продолжали тайно приходить к священнику Василию на лесоповал. Общаясь с ними, он запрещал ходить на богослужения к обновленцам и просил приложить все силы, чтобы освободить от них храм. Уполномоченный ВЦУ приезжал к священнику Василию на лесоповал и предлагал принять обновленчество в обмен на возвращение к служению в Петропавловский храм, но получил категорический отказ.

В начале 1923 года священник Василий был освобожден и вернулся в Миасс, где продолжил служение в Петропавловской церкви. Прихожане полюбили священника Василия за преданность вере Христовой, доброту и благочестие, за безупречное исполнение пастырских обязанностей.

6 февраля 1930 года отец Василий был вновь арестован и заключен в златоустовский изолятор по обвинению в антисоветской деятельности и высказываниях против колхозного строительства. На допросе он не признал своей вины. В апреле священник Василий был приговорен к заключению в концлагере сроком на восемь лет. Наказание отбывал в Вишерском лагере и на строительстве Беломорско-Балтийского канала.

Через пять лет священник Василий был досрочно освобожден. Вернувшись в Миасс, он хотел продолжить служение в храме, но власти не предоставили ему регистрации, и он был вынужден устроиться плотником.

Верующие стали приходить к священнику Василию за пастырским окормлением домой, а иногда приглашали для совершения треб к себе на дом. Близкие советовали ему уехать из Миасса, опасаясь, что его снова арестуют. На эти уговоры священник отвечал: «Господь не прятался от своих врагов, и я не буду этого делать, и своих духовных чад волкам не отдам, а там, как Бог даст, на все святая воля Его».

В феврале 1937 года священник вновь был арестован и заключен в Челябинскую тюрьму, а в сентябре того же года приговорен к расстрелу. На допросах он отрицал свою вину, никого не оклеветал и имен не назвал. 4 октября 1937 года священник Василий Носов был расстрелян и погребен в общей могиле.

Синодальная комиссия по канонизации святых поддерживает включение в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имени священника Василия Носова.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имена священника Леонида Серебренникова, священника Филиппа Распопова, священника Василия Носова в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память святых совершать в дни их кончины:

а) священномученика Леонида Серебренникова — 25 декабря / 7 января;

б) священномученика Филиппа Распопова — 23 ноября / 6 декабря;

в) священномученика Василия Носова — 21 сентября / 4 октября.

3. Честные останки святых Леонида, Филиппа, Василия в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленным святым иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

5. Включить имена угодников Божиих в ранее учрежденные местные Соборы святых: священномученика Филиппа Распопова — в список Собора Самарских святых; имя священномученика Василия Носова — в список Собора святых Челябинской митрополии.

ЖУРНАЛ № 64

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященных митрополита Берлинского и Германского Марка и архиепископа Рузского Тихона, поддержанное Преосвященным епископом Троицким Панкратием, председателем Синодальной комиссии по канонизации святых, об установлении празднования Собора святых, в земле Германской просиявших.

Справка:

Преосвященные митрополит Берлинский и Германский Марк и архиепископ Рузский Тихон обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с прошением, в котором сообщили, что в 2018 году вверенными им епархиями была начата работа по сбору материалов о святых Германии первого тысячелетия и по составлению описаний их житий. В сентябре 2019 епархиями была проведена конференция на тему: «Святые Германии первого тысячелетия», по итогам которой создана рабочая группа по сбору и подготовке материалов. В 2022 году таковые были представлены в Синодальную комиссию по канонизации святых, которая, изучив материалов, предложила епархиям их дополнить, что и было сделано.

Митрополит Марк и архиепископ Тихон просят «благословить и утвердить почитание местночтимых святых Германии» согласно представленному списку.

Преосвященный епископ Панкратий сообщил рапортом, что по изучении дополненных материалов Синодальная комиссия по канонизации святых пришла к выводу в отношении 12 подвижников, что «их подвиги и мученическая кончины не вызывает сомнений». В отношении других предложенных епархиями имен требуется дополнительное изучение. Епископ Панкратий также сообщил, что Комиссия «не имеет возражений против установления празднования на епархиальном уровне Собора святых, в земле Германской просиявших».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принимая во внимание работу, проведенную Синодальной комиссией по канонизации святых по изучению житий следующих святых, и учитывая свидетельства об их почитании как святых еще в первом тысячелетии, включить в Собор святых, в земле Германской просиявших, имена:

а. священномученика Вонифатия (Бонифация), архиепископа Майнцского, просветителя Германии (754 г.);

б. священномученика Аурея, епископа Майнцского (436 г.);

в. мучеников Маврикия и иже с ним: Гереона, Кассия, Флорентия и иных воинов (ок. 300 г.);

г. мученицы Афры Аугсбургской (304 г.);

д. святителя Максимина, епископа Трирского (347 г.);

е. святителя Матерна, первого епископа Кельнского (IV в.);

ж. святителя Корбиниана, первого епископа Фрайзингского (725/730 г.);

з. святителя Виллиброрда, архиепископа Утрехтского (739 г.);

и. святителя Буркарда, епископа Вюрцбургского (753 г.);

к. святителя Ансгария, архиепископа Гамбургского (865 г.);

л. преподобной Лиобы Бишофсхаймской (728 г.);

м. преподобной Вальпурги Айхштеттской (779 г.).

2. В соответствии с прошением Преосвященных митрополита Берлинского и Германского Марка и архиепископа Рузского Тихона установить празднование Собора святых, в земле Германской просиявших, 20 сентября / 3 октября, если этот день совпадает с воскресеньем, в ином случае — в ближайшее воскресенье к 20 сентября / 3 октября.

ЖУРНАЛ № 65

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о канонизациях угодников Божиих, совершенных в Сербской Православной Церкви.

Справка:

Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви 14−20 мая 2023 года совершил прославление сонма угодников Божиих, в разное время засвидетельствовавших свою верность Святому Православию.

Священноисповедник Ириней (Чирич), епископ Бачский (1884−1955), выпускник Московской духовной академии и Венского университета, видный филолог, богослов и миссионер в годы Второй мировой войны организовал спасение тысяч сербских детей из концлагеря в Венгрии и заступался за паству, защищая ее от карательных акций. После войны епископ Ириней был по ложному обвинению осужден как враг народа и помещен под домашний арест на 17 месяцев, а по возвращении к церковному служению в 1946 году неоднократно подвергался физическим нападениям со стороны воинствующих безбожников и жестоким побоям, от последствий которых скончался 6 апреля 1955 года. День памяти — 24 марта / 6 апреля.

Святые мученики Житомисличские — игумен старинного сербского монастыря Житомислич (Захумско-Герцеговинская епархия) Константин (Вучуревич, 1908−1941), насельники обители иеромонахи Досифей (Вукичевич, 1915−1941) и Макарий (Пеяк, 1915−1941), послушник Младен Шарен (1922−1941), секретарь епархиального суда протодиакон Владимир Чейович (1904−1941), выпускники семинарии Марко Проданович (†1941) и Бранко Биланович (1920−1941) были зверски замучены усташами 26 июня 1941 года. Не добившись от подвижников истязаниями отречения от Православной веры, мучители сбрасывали их живьем в ущелье и затем забрасывали камнями. Таким же образом были умучены еще 33 местных сельских жителя. День памяти — 13/26 июня.

Святые дети-мученики Ястребарские и Сисакские — собор сотен сербских детей, ставших жертвами специальных детских концлагерей в хорватских городах Ястребарско и Сисак, созданных в 1942 году в так называемом Независимом государстве Хорватия. Через концлагерь Ястребарско прошло свыше 3 тысяч детей, а через аналогичный лагерь Сисак — свыше 7 тысяч. Документы о захоронениях свидетельствуют о массовых смертях детей-узников. За один лишь день 22 июля 1942 года в Ястребарско было похоронено 107 детей, а с 11 июля по 26 августа 1942 года — 768 детей в возрасте от нескольких месяцев до 14 лет. День памяти — 30 июня / 13 июля.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С благодарением Господу принять известие о прославлении сонма угодников Божиих Архиерейским Собором Сербской Православной Церкви.

2. Включить в месяцеслов Русской Православной Церкви

а. имя священноисповедника Иринея (Чирича), епископа Бачского (1884−1955), с определением празднования его памяти 24 марта / 6 апреля — как это установлено в Сербской Православной Церкви;

б. Собор святых мучеников Житомисличских с определением празднования их памяти 13/26 июня — как это установлено в Сербской Православной Церкви;

в. Собор святых детей-мучеников Ястребарских и Сисакских с определением празднования их памяти 30 июня / 13 июля — как это установлено в Сербской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 66

СЛУШАЛИ:

Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возобновить процесс подготовки к возможной канонизации великого российского полководца Александра Васильевича Суворова.

ПОСТАНОВИЛИ:

Передать вопрос о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова в Синодальную комиссию по канонизации святых.

ЖУРНАЛ № 67

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о почитании останков, обретенных в поселке Старопышминске Свердловской области, как святых мощей священномученика Иоанна Плотникова.

Справка:

Порядок обретения мощей святых подвижников определен решением Священного Синода от 4 октября 2012 года (журнал № 94) и предполагает работу ученых специалистов (археологов, историков, антропологов и иных), о результатах которой докладывается Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси. Вскрытие захоронения и обретение останков производится после получения благословения Святейшего Патриарха, которому докладывается о результатах вскрытия.

Имя диакона Иоанна Плотникова включено в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской определением Священного Синода от 17 июля 2002 года.

Тело священномученика Иоанна Плотникова после его мученической кончины в 1918 году было погребено на приходском кладбище Сретенского храма Пышминского завода (ныне поселок Старопышминск), где он служил с 1908 года. В советское время крест с могилы убрали, вместо него был положен большой камень, благодаря чему еще в 2000-х годах старожилы помнили и показывали это место.

В 2022 году Следственным комитетом было проведено обследование места захоронения. 12 ноября 2022 года по благословению Святейшего Патриарха состоялось обретение предположительных останков священномученика Иоанна Плотникова. В конце 2022 — начале 2023 года была проведена судебно-медицинская экспертиза, а также экспертиза вещей, найденных в захоронении. Эксперты пришли к выводу, что обретенные останки принадлежат священномученику Иоанну Плотникову.

ПОСТАНОВИЛИ:

Считать останки, обретенные в поселке Старопышминске Свердловской области, святыми мощами священномученика Иоанна Плотникова и благословить их почитание в качестве таковых.

ЖУРНАЛ № 68

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, и Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб:

а. священномученику Аркадию, епископу Бежецкому;

б. священномученику Павлу Кушникову, пресвитеру;

в. преподобномученику Лаврентию Оптинскому.

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве представленные тексты акафистов:

а. Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Иерусалимская»;

б. Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Казанско-Пензенская»;

в. Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Оршанская»;

г. Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Трубчевская»;

д. Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Черниговская-Гефсиманская»;

е. пророку Боговидцу Моисею;

ж. священномученику Константину пресвитеру, Богородскому;

з. страстотерпцу царевичу Алексию;

и. святителю Афанасию, епископу Ковровскому, исповеднику и песнописцу;

к. святителю Дионисию, архиепископу Суздальскому;

л. святителю Иоанну Тобольскому, Сибирскому чудотворцу;

м. Собору Иваново-Вознесенских святых.

3. Направить утвержденные богослужебные тексты и тексты акафистов в Издательство Московской Патриархии для издания.

ЖУРНАЛ № 69

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о подготовленных Комиссией чинах, бываемых на произведение архимандрита, игумена и игумении.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синодальная богослужебная комиссия разработала чины, бываемые на произведение архимандрита и игумена, вместо чинов, помещенных в Архиерейском чиновнике, по следующим причинам:

Чин, бываемый на произведение архимандрита, размещенный в Архиерейском чиновнике, не предусматривает возведение в архимандрита монашествующего, не назначенного на должность игумена обители.

Чин, бываемый на произведение игумена, размещенный в Архиерейском чиновнике, не предусматривает вручения игуменского посоха новопоставленному.

Кроме того, Синодальная богослужебная комиссия разработала чин, бываемый на произведение игумении, поскольку такой чин в Архиерейском чиновнике отсутствует.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить представленные Синодальной богослужебной комиссией:

а. чин, бываемый на произведение архимандрита;

б. чин, бываемый на произведение игумена;

в. чин, бываемый на произведение игумении.

ЖУРНАЛ № 70

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, секретаря Межсоборного Присутствия, о поступившем рапорте Преосвященного епископа Зарайского Константина, председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству, относительно работы Комиссии.

Справка:

Священный Синод в заседании от 11 марта 2020 года (журнал № 2) утвердил темы к рассмотрению комиссиями Межсоборного Присутствия и, в том числе, поручил Комиссии Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству работу над темой: «Упорядочение практики приходского богослужения».

Комиссия составила и представила на усмотрение Святейшего Патриарха Московского всея Руси перечень из почти 70 недоуменных вопросов, возникающих в богослужебной практике. Получив благословение Святейшего Патриарха, Комиссия приступила к работе над упомянутым перечнем.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить разработанные Комиссией Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству разъяснения:

а. о некоторых особенностях совершения входных молитв перед Божественной литургией;

б. о совершении богослужения с пением «Аллилуия» в период малых постов;

в. о совершении чина воздвижения Креста в праздник Всемирного Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в монастырях и на приходах;

г. о совершении чина прощения в Неделю сыропустную.

2. Комиссии продолжить изучение недоуменных богослужебных вопросов в соответствии с разработанными принципами.

3. Опубликовать перечисленные разъяснения и направить их в епархии для использования в монастырях, подворьях и приходах за богослужениями; в Издательство Московской Патриархии — для включения в Богослужебные указания и издаваемые последования; в Учебный комитет — для направления рекомендации в духовные учебные заведения включить разъяснения в преподаваемые материалы.

ЖУРНАЛ № 71

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, секретаря Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, о поступившем рапорте Преосвященного митрополита Берлинского и Германского Марка, председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по церковному праву, относительно рассмотрения в Комиссии вопроса о критериях внесения имени подвижника в собор местных святых.

Справка:

Священный Синод в заседании от 16 мая 2023 года (журнал № 31) утвердил 47 поименных списков местных соборов святых, почитаемых в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах, Митрополичьих округах, митрополиях и епархиях. Священный Синод определил: «О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду».

В связи с этим участились обращения в Московскую Патриархию от епархиальных архиереев относительно порядка включения в Соборы святых имен древних подвижников, устойчиво почитаемых на местах, но относительно которых не сохранились формальные акты о канонизации.

Такие обращения поступали и ранее. В связи с возникавшими недоумениями Священный Синод еще в своем заседании от 11 марта 2020 года (журнал № 2), утвердив темы к рассмотрению комиссиями Межсоборного Присутствия, поручил Комиссии Межсоборного Присутствия по церковному праву работу над темой: «Критерии рецепции почитания подвижника, если формальным актом высшей церковной власти его почитание не устанавливалось».

По итогам работы Комиссия представила предложения на рассмотрение Святейшего Патриарха и Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующие возможные критерии для внесения в соборы местных святых имен подвижников, если не найден формальный акт об их канонизации:

наличие имени подвижника в рукописных святцах, созданных до начала Синодального периода;

существование икон подвижников в нимбе и с надписанием, созданных до начала работы Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917−1918 годов;

наличие богослужебных текстов (либо отдельно в честь подвижника, либо в честь Собора святых, в которых подвижник упоминается), опубликованных и вошедших в церковный богослужебный обиход до создания Синодальной богослужебной комиссии;

наличие имени подвижника в списках соборных памятей, опубликованных в Православном церковном календаре или месячной Минее до учреждения Синодальной комиссии по канонизации святых, в разделе «Имена святых» Православного церковного календаря, в богослужебных сборниках, имеющих утверждение (благословение) Святейшего Патриарха или Священного Синода.

ЖУРНАЛ № 72

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся посещении Рима и об участии делегации Русской Православной Церкви в работе очередной сессии Центрального комитета Всемирного совета церквей.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 15−16 июня 2023 года председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний посетил Рим.

15 июня состоялась встреча митрополита Антония с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. В тот же день председатель Отдела внешних церковных связей посетил резиденцию Общины святого Эгидия, где встретился с ее руководством.

16 июня состоялась встреча митрополита Антония с Папой Римским Франциском. Также в этот день председатель Отдела внешних церковных связей встретился с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

С 21 по 27 июня 2023 года митрополит Волоколамский Антоний возглавил делегацию Московского Патриархата на очередной сессии Центрального комитета Всемирного совета церквей в Женеве. Мероприятие было посвящено межхристианскому взаимодействию, актуальным вопросам международной повестки и функционированию Всемирного совета церквей в ближайшие годы.

21 июня на полях сессии Центрального комитета состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей с генеральным секретарем и руководством Всемирного совета церквей доктором Джерри Пиллэем. В связи с 75-летием Всемирного совета церквей руководству организации были переданы поздравительный адрес и памятный дар Предстоятеля Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 73

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета, о проведении XII сезона Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 2022—2023 гг.

Справка:

Прием заявок на соискание Патриаршей литературной премии был объявлен 14 сентября 2022 года и продолжался до 1 марта 2023 года. Всего поступила 31 заявка на выдвижение. География премиального сезона охватила 21 регион России, Белоруссию и Латвию.

9 марта 2023 года состоялось заседание Палаты попечителей Патриаршей литературной премии. Был утвержден «длинный список» номинантов, в который вошло 27 писателей. Также членами Палаты попечителей утвержден состав и сроки работы Совета экспертов Премии.

5 апреля года в Издательском Совете состоялось итоговое заседание Палаты попечителей Патриаршей литературной премии. Был утвержден «короткий список» номинантов, в который вошли 9 писателей и поэтов.

31 мая в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась торжественная церемония избрания и награждения лауреатов XII премиального сезона Патриаршей литературной премии. По результатам тайного голосования лауреатами Премии стали: протоиерей Владимир Вигилянский (Москва), С.В. Кекова (Саратов), В.Н. Хайрюзов (Иркутск). Номинантам премиального сезона А.Ю. Аврутину, А.Л. Дворкину, Г. В. Иванову, И.А. Смолькину и А.А. Солоницыну был вручен Патриарший знак «За вклад в развитие русской литературы».

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 74

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступившем обращении главы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции митрополита Дубнинского Иоанна с просьбой об утверждении решения Общего собрания Архиепископии о внесении изменений в устав Архиепископии.

Справка:

19−20 мая 2023 года в Париже состоялось Общее собрание Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. В ходе собрания были приняты решения о внесении изменений в устав Архиепископии для приведения его в соответствие с новыми установлениями французского законодательства, предполагающими ежегодное проведение общих собраний религиозных организаций (ранее было допустимо раз в три года).

Согласно пункту 4 Патриаршей и Синодальной Грамоты о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью, Архиепископия имеет право вносить изменения и дополнения в устав «после согласования этих изменений и дополнений с Патриархом Московским и всея Руси и с последующим их утверждением Священным Синодом».

В преддверии собрания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл одобрил внесение поправок в устав Архиепископии, о чем сообщил митрополиту Дубнинскому Иоанну своим письмом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения в уставе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

ЖУРНАЛ № 75

СЛУШАЛИ:

Прошение митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об открытии магистерской программы в Воронежской духовной семинарии.

Справка:

Священный Синод определил 15 октября 2018 года (журнал № 89), что новые магистерские программы в духовных учебных заведениях впредь будут открываться по решению Священного Синода на основании представления Учебного комитета и прошения епархиального архиерея, в ведении которого находится духовное учебное заведение.

ПОСТАНОВИЛИ:

Открыть в Воронежской духовной семинарии магистерскую программу по профилю «Православная теология. Основное богословие».

ЖУРНАЛ № 76

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об учреждении Центра подготовки церковных специалистов Йошкар-Олинской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Учредить Центр подготовки церковных специалистов Йошкар-Олинской епархии.

ЖУРНАЛ № 77

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о положении дел в Финансово-хозяйственном управлении Московского Патриархата.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить иеромонаха Никандра (Пилишина), исполняющего обязанности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, в должности председателя указанного управления.

ЖУРНАЛ № 78

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Будапештского и Венгерского Илариона, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии, об изменении состава Комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вывести из состава Синодальной библейско-богословской комиссии следующих ее членов по причине освобождения от должностей, определявших их участие в работе Комиссии, или по причине низкой активности в работе Комиссии:

а. митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения;

б. епископа Бобруйского и Быховского Серафима;

в. епископа Веневского Феодорита;

г. архимандрита Сергия (Акимова);

д. игумена Арсения (Соколова);

е. иеромонаха Иоанна (Копейкина);

ж. В.В. Бурегу;

з. А.А. Ткаченко.

2. Ввести в состав Синодальной библейско-богословской комиссии:

а. епископа Звенигородского Кирилла, ректора Московской духовной академии;

б. архимандрита Афанасия (Соколова), ректора Минской духовной академии;

в. протоиерея Вадима Суворова, ректора Коломенской духовной семинарии;

г. протоиерея Алексея Марченко, начальника отдела докторантуры Общецерковной аспирантуры и докторантуры;

д. игумена Дионисия (Шленова), заведующего аспирантурой Московской духовной академии;

е. протоиерея Игоря Якимчука, заместителя председателя Отдела внешних церковных связей;

ж. протоиерея Димитрия Пашкова, старшего преподавателя кафедры общей и русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

з. иерея Павла Ермилова, заведующего лабораторией исследований церковных институций Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

и. И.С. Вевюрко, доцента Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доцента Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

к. М.В. Грацианского, ведущего научного сотрудника лаборатории по изучению стран Причерноморья и Византии в Средние века исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, ведущего научного сотрудника лаборатории исследований церковных институций Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

л. Г. Е. Захарова, заведующего кафедрой систематического богословия и патрологии богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

м. П. В. Кузенкова, ведущего научного сотрудника Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета;

н. А.Ю. Хошева, сотрудника секретариата по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей.

ЖУРНАЛ № 79

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, об изменении состава Комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ввести в состав Синодальной богослужебной комиссии:

а. епископа Зарайского Константина, председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству;

б. иерея Михаил Асмуса, старшего преподавателя Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова кафедры византийской и новогреческой филологии, преподавателя Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;

в. иерея Иоанна Нефедова, заведующего отделом богослужебных книг Издательства Московской Патриархии;

г. протоиерея Максима Максимова, члена Синодальной комиссии по канонизации святых, преподавателя Коломенской духовной семинарии;

д. иерея Константина Реву, проректора по научной и методической работе Воронежской духовной семинарии, секретаря координационной рабочей группы Сообщества преподавателей литургики и Учебного комитета;

е. игумению Сергию (Ежикову), секретаря комиссии по канонизации святых Московской епархии;

ж. А.Г. Кравецкого, ведущего научного сотрудника Института русского языка РАН, руководителя научного центра по изучению церковнославянского языка (ИРЯ РАН), члена Научно-редакционного совета при Новоспасском монастыре по изданию документов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917−1918 гг.

2. Освободить от должности секретаря Синодальной богослужебной комиссии игумена Иоанна (Самойлова) с сохранением за ним членства в составе Комиссии и выразить ему благодарность за понесенные труды.

3. Назначить на должность секретаря Синодальной богослужебной комиссии иерея Михаила Асмуса.

ЖУРНАЛ № 80

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных о назначении ректоров в духовные семинарии.

Справка:

Согласно определению Священного Синода от 16 мая 2023 года (журнал № 39): «епархиальный архиерей вправе на основании письменного согласия (резолюции) Патриарха Московского и всея Руси и с последующим изданием Священным Синодом соответствующего определения указом назначить сроком на один год (с правом продления полномочий) на должность исполняющего обязанности наместника (игумена, игумении) епархиального монастыря, ректора духовной семинарии епархиального подчинения»).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона освободить его от должности ректора Псковской духовной семинарии и назначить исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии иеромонаха Андрея (Короткова), первого проректора упомянутой семинарии, ранее назначенного на эту должность на основании резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

2. В связи с истечением пятилетнего уставного срока полномочий ректора Екатеринбургской духовной семинарии иеромонаха Корнилия (Зайцева) и учитывая прошение Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения переназначить иеромонаха Корнилия (Зайцева) на должность ректора упомянутой семинарии.

ЖУРНАЛ № 81

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о прошениях Преосвященных архиереев относительно утверждения их священноархимандритами особо значимых обителей вверенных им епархий.

Справка:

Архиерейский Собор 2011 года постановил: «Правящие архиереи могут быть настоятелями (священноархимандритами) исторически значимых или крупнейших монастырей епархии в порядке исключения» (Определение «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», п. 2 5).

Согласно Положению о монастырях и монашестве: «Епархиальный архиерей имеет особое попечение об обителях, где он является священноархимандритом: регулярно совершает богослужения, заботится о духовном устроении и благолепии обители, а также о том, чтобы монастырь служил примером для других обителей епархии. Непосредственное руководство таким монастырем поручается игумену, назначаемому Священным Синодом по представлению епархиального архиерея и осуществляющему полноту функций, закрепленных за игуменом в Уставе Русской Православной Церкви, в уставе монастыря, а также в данном Положении».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора священноархимандритом Свято-Духовского мужского монастыря города Волгограда.

2. Утвердить Преосвященного епископа Искитимского и Черепановского Леонида священноархимандритом мужского монастыря в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Завьялово Искитимского района Новосибирской области.

ЖУРНАЛ № 82

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, о поступивших прошениях епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Воронежского и Лискинского Сергия назначить монахиню Тихону (Нефедченко) на должность игумении Спасо-Преображенского Толшевского женского монастыря города Воронежа.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия назначить монахиню Любовь (Чусову) на должность игумении Иверского женского монастыря города Самары.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Челябинского и Миасского Алексия освободить игумена Амвросия (Лутвинова) от должности наместника Свято-Николаевского мужского монастыря села Кадымцево Троицкого района Челябинской области и назначить исполняющим обязанности наместника упомянутой обители иеромонаха Павла (Перункова).

4. В связи с прошением Преосвященного епископа Козельского и Людиновского Никиты открыть женский монастырь в честь святых Жен-мироносиц в селе Клыково Козельского района Калужской области и назначить монахиню Иоанну (Павлову) на должность игумении упомянутой обители.

5. В связи с прошением Преосвященного епископа Кинельского и Безенчукского Софрония открыть Покровский Александро-Чагринский женский монастырь поселка Кировский Красноармейского района Самарской области и назначить монахиню Михаилу (Солодухину) на должность игумении упомянутой обители.

6. В связи с прошением Преосвященного епископа Сердобского и Спасского Митрофана освободить игумена Серафима (Попова) от должности наместника Сканова Пещерного мужского монастыря преподобных Антония и Феодосия Печерских села Сканово Наровчатовского района Пензенской области и назначить исполняющим обязанности игумена упомянутой обители иеромонаха Амвросия (Ташпекова).

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Шадринского и Далматовского Владимира переименовать Введенский женский монастырь села Верхняя Теча Курганской области в Верхтеченский Свято-Троицкий женский монастырь, вернув ему таким образом историческое название.

ЖУРНАЛ № 83

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благочиние Патриарших приходов в Швеции

1. В связи с окончанием срока командировки освободить протоиерея Виталия Бабушина от должности настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского в городе Стокгольме, Швеция, с выражением ему благодарности за понесенные труды и направить его в распоряжение Преосвященного епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая.

2. Настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в городе Стокгольме, Швеция, назначить игумена Никиту (Добронравова), освободив его от несения послушания на приходах Московского Патриархата в Финляндии.

Берлинско-Германская епархия

3. Протоиерея Олега Евсеева, заштатного клирика Петрозаводской епархии, направить в распоряжение управляющего Берлинско-Германской епархии.

ЖУРНАЛ № 84

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Тихона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить Преосвященному митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону продолжить управление Владимирской епархией.

ЖУРНАЛ № 85

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Саранского и Мордовского Зиновия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить Преосвященному митрополиту Саранскому и Мордовскому Зиновию продолжить управление Саранской епархией.

ЖУРНАЛ № 86

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступившем обращении относительно перехода священнослужителя в клир Румынской Православной Церкви.

Справка:

Священный Синод в заседании от 17−19 июля 2006 года (журнал № 53) постановил, что переход клирика в другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным Синодом и на основании отпускной грамоты Патриарха Московского и всея Руси.

Иерарх Румынского Патриархата митрополит Западно- и Южноевропейский Иосиф обратился к архиепископу Гаагскому и Нидерландскому Елисею с просьбой о переводе клирика Гаагской и Нидерландской епархии Московского Патриархата диакона Михаила Абрамова в клир Румынской Православной Архиепископии Западной Европы, где тот с 2020 года несет временное служение по просьбе митрополита Иосифа и по благословению своего епархиального архиерея. Архиепископ Елисей не возражает против перевода диакона Михаила Абрамова в юрисдикцию Румынского Патриархата.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить клирику Гаагской и Нидерландской епархии диакону Михаилу Абрамову переход в клир Румынской Православной Церкви и направить митрополиту Западно- и Южноевропейскому Иосифу отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.

ЖУРНАЛ № 87

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии (сентябрь-февраль) 2023−2024 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) Священного Синода 2023−2024 года вызвать следующих Преосвященных:

архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия; архиепископа Анадырского и Чукотского Ипатия; епископа Кинешемского и Палехского Илариона; епископа Бишкекского и Кыргызстанского Савватия; епископа Североморского и Умбского Тарасия.

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 051 881.html