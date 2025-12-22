Европейские налогоплательщики будут оплачивать аборты в европейских странах с законодательными ограничениями на внутриутробное убийство младенцев…

17 декабря 2025 года Европейский парламент на пленарном заседании поддержал инициативу о создании общеевропейского фонда для финансирования абортов женщинам из стран с ограниченным доступом к данной страшной операции, сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

За соответствующее предложение проголосовали 358 депутатов, против высказались 202. Документ предусматривает возможность бесплатного аборта в другом государстве Евросоюза для женщин, проживающих в странах с жёсткими законодательными ограничениями.

Речь идёт об пропагандистской инициативе «Мой голос, мой выбор», которая предполагает формирование специального фонда за счёт средств бюджета ЕС. Его планируется использовать для покрытия расходов, связанных с проведением абортов за пределами страны проживания.

В числе государств, гражданки которых смогут воспользоваться данным механизмом, названы страны с почти полным запретом на аборты, такие как Мальта и Польша, а также страны, где доступ к убийству детей серьезно ограничен, включая Италию и Хорватию.

Инициатива стала предметом дискуссий внутри Европарламента и вызвала разную оценку со стороны депутатов и общественных организаций. Тем не менее, еврочиновники смогли продавить данный закон.

Русская линия