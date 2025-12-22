Сегодня день памяти активного участника монархического движения, первого законоучителя гимназии Русского Собрания протоиерея Павла Никаноровича Левашева, расстрелянного на Бутовском полигоне и канонизированного в сонме Бутовских мучеников.

Он родился 17 декабря 1866 г. в семье псаломщика в городе Котельнич Вятской губернии. Образование получил в Вятской духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии, которую закончил в 1890 г. кандидатом богословия. Служил в Вятке, затем в Петербурге, с октября 1902 г. священник церкви Вмч. и Победоносца Георгия при Генеральном и Главном штабе. Активно занимался проповеднической и миссионерской деятельностью, с 1906 г. издавал по благословению Св. прав. о. Иоанна Кронштадтского народно-просветительские листки «Правда и знание». С 1909 г. член Общества в память о. Иоанна Кронштадтского, с 1911 г. товарищ председателя Общества, почетный член братства св. Иоасафа Белгородского. Подвизался на ниве журналистике: в 1906−11 гг. был редактором-издателем журнала «Доброе слово», сотрудничал в «Новом времени», «Церковных ведомостях», «Церковном вестнике», «Русском паломнике», «Душеполезном чтении», «Колоколе», «Вестнике Русского Собрания» и других органах печати.

С 1903 г. отец Павел состоял членом старейшей патриотической организации — Русского Собрания, активно участвовал в жизни организации, был назначен первым законоучителем гимназии РС, вел специальные религиозно-нравственные чтения в РС. Весной 1907 г. был участником 4-го Всероссийского монархического съезда в Москве, выступал на 1-м Всероссийском съезде представителей правой русской печати, который проходил в рамках 4-го съезда. Принимал также участие в славянском движении, состоя с 1915 г. членом Петроградского Славянского благотворительного общества. После революции о. Павел служил в Москве, где 10 декабря 1937 г. был арестован по стандартному обвинению в «руководстве контрреволюционной группой церковников». 20 декабря 1937 тройкой НКВД приговорен к расстрелу.

Сегодня также день памяти видного государственного и общественного деятеля, гофмейстера Высочайшего Двора, сенатора, члена Государственного Совета, активного участника патриотического движения, тонкого знатока русской старины князя Алексея Александровича Ширинского-Шихматова, скончавшегося в изгнании в 1930 г.

Он родился 6 ноября 1862 г. в Вильне, представитель древнего аристократического рода. В 1884 г. окончил элитное Училище правоведения, служил чиновником особых поручений при Эстляндском губернаторе, затем советником губернского правления. Затем служил по ведомству православного исповедания, с 1894 г. прокурор Московской Синодальной конторы. Здесь князь реорганизовал синодальный хор, создав новую эпоху в церковном пении, которое стало национально-русским, привел в порядок Патриаршую библиотеку и Патриаршую ризницу, собирая и реставрируя иконы по всей России. Осенью 1902 г. на него было возложено верховное руководство подготовкой торжеств по случаю прославления прп. Серафима Саровского. Своими организаторскими и административными способностями князь привлек внимание Государя, и в декабре 1903 г. он стал Тверским губернатором, но в октябре 1904 г. в результате интриг был уволен с этой должности. В апреле 1905 г. назначен товарищем обер-прокурора, а в апреле 1906 г. — обер-прокурором Св. Синода. После назначения главой правительства П.А.Столыпина вышел в отставку, не желая работать под его началом, назначен членом Государственного Совета, где стал виднейшим деятелем правой группы.

Покинув государственную службу, смог принимать участие в деятельности патриотических организаций, активно работал в обществе «Окраины России», созданном при Русском Собрании и объединявшем представителей русской национальной элиты: ученых, сановников, публицистов. В задачи общества входило изучение духовной, исторической и культурной связи России с ее окраинами. В 1909 г. совместно с председателем Совета РС князем М.Л.Шаховским разработал проект объединения РС и Общества ревнителей исторического просвещения имени Императора Александра III. Именно на основании личного доклада Ширинского-Шихматова Государь пожертвовал в праздник Благовещения 25 марта 1909 г. из личных средств 100 тыс. руб., на которые был построен Дом Русского Собрания. В 1907−12 гг. князь был председателем Бюро для взаимной осведомленности и совместных действий правых деятелей Государственного Совета и Государственной Думы.

После гибели великого князя Сергея Александровича председателем Императорского Православного Палестинского общества стала его вдова, прмц. великая княгиня Елизавета Федоровна, а активный член этого общества князь Ширинский-Шихматов занял должность вице-председателя. В самый разгар войны в 1915 г. князю удалось осуществить свой давний замысел — он основал Общество Возрождения Художественной Руси. К работе Общества ему удалось привлечь незаурядные творческие силы, многие крупные русские художники, архитекторы, ученые, писатели стали членами этого общества. В это время он руководил реставрацией Успенского собора в Кремле, строительством Николо-Александровского храма в Петрограде и подворья в Барии, немалый вклад внес в строительство Феодоровского Государева Собора в Царском Селе. Во время войны князь был назначен вице-председателем Комитета великой княжны Ольги Николаевны для помощи семьям запасных, призванных под ружье. В 1915−17 гг. он входил в сложившийся вокруг сенатора А.А.Римского-Корсакова кружок правых деятелей, где были подготовлены несколько записок на имя Государя с предложением проводить более жесткую политику в отношении противников Самодержавия.

25 февраля 1917 г., в самый разгар беспорядков в Петрограде, от имени правой группы Госсовета он предлагал правительству ввести в столице осадное положение. К сожалению, к его советам не прислушались. После большевистского переворота переехал Москву, где вел тайную монархическую работу и пытался организовать спасение Царской Семьи. Когда 5 сентября 1918 г. большевики объявили «красный террор», агенты ЧК искали и князя Ширинского-Шихматова, но ему с семьей удалось скрыться по чужим документам. В начале 1921 г. после долгих скитаний он обосновался в Германии, где жил до 1924 г., имел значительное влияние в кругах монархической эмиграции. На Съезде хозяйственного восстановления России, который проходил в мае 1921 г. в Рейхенгалле (Германия), был избран в состав Высшего Монархического Совета. В 1924 г. переехал в Париж, где в 1928 г. был председателем президиума 4-го монархического съезда. Скончался и похоронен в пригороде Парижа Севре.

Сегодня также день злодейского убийства видного государственного и военного деятеля Царской России, генерала от кавалерии, генерал-адъютанта графа Алексея Павловича Игнатьева. Он родился 22 мая 1842 г. и принадлежал к старинному дворянскому роду. Образование получил в привилегированном Пажеском корпусе и Николаевской академии Генерального Штаба, которую блестяще закончил в 1862 г. В 36 лет он был произведен в генерал-майоры с назначением в Свиту Его Величества.

Игнатьев являлся одним из лучших знатоков кавалерийского дела и постоянно привлекался к разработке военных вопросов. Занимал ряд важных государственных постов: в 1885−89 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири и командующий Иркутским военным округом, затем товарищ министра внутренних дел, затем Киевский, Волынский и Подольский генерал-губернатор (до 1897 г.), затем член Государственного Совета. С самого начала революции 1905 г. он принимал активное участие в разработке основных законодательных мер по важнейшим вопросам.

Граф Игнатьев последовательно защищал Самодержавие от нападок врагов русской государственности, активно поддерживал монархистов, был почетным членом ряда патриотических союзов. Убит в 1906 году эсером Ильинским в Твери. Его гибель стала ощутимым ударом для русского патриотического движения.

