Иерусалимский Патриарх Феофил III выступил с серьёзным предупреждением о нарастающей угрозе для христианского присутствия на Святой Земле, акцентируя внимание на систематических нарушениях со стороны Израиля и иудейских организаций. Заявление прозвучало в Аммане в ходе встречи с Королем Иордании Абдаллой II, который, в свою очередь, подтвердил свою приверженность межрелигиозному диалогу и защите святынь, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на греческое издание «Orthodox Times».

Как сообщалось ранее, Его Величество Король Абдалла II принял группу христианских и мусульманских религиозных лидеров из Иерусалима и Иордании в королевском дворце Аль-Хусейни. Монарх передал тёплые рождественские поздравления христианам Иордании, Святой Земли и всего мира, подчеркнув свою приверженность межрелигиозному диалогу и мирному сосуществованию.

Патриарх Феофил III в своём выступлении особо выделил ключевую роль хашимитского покровительства исламским и христианским святыням в Иерусалиме, назвав его «фундаментальным столпом» поддержания равновесия в условиях растущей напряженности. Он выразил глубокую обеспокоенность «реальной и постоянно усиливающейся угрозой» для христианского присутствия в регионе, указывая на систематические нарушения и ограничения свободного доступа к святыням.

Среди других аспектов, Патриарх затронул феномен, который он назвал «христианским сионизмом», отмечая, что священные тексты всё чаще используются в политических целях, что, по его мнению, деформирует духовное учение, чуждое христианству. Его Блаженство также заявил о серьёзном подрыве исторического «статус-кво» со стороны еврейских властей, которые нарушают древние договоренности, регулирующие порядок в главных религиозных святынях Иерусалима.

Предстоятель Иерусалимской Церкви решительно осудил нападения и провокации экстремистских групп на мечеть Аль-Акса, подчеркнув неделимую связь между святынями. «Что угрожает мусульманам, угрожает и нам», — отметил Патриарх Феофил. В завершение он призвал к совместной защите общего достояния — мира и уважения между представителями различных конфессий.

Русская линия