В Русской Православной Церкви выразили надежду, что в России в ближайшее время будет законодательно запрещён оккультизм…

В Русской Православной Церкви приветствуют обсуждение проблемы борьбы с оккультизмом в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и надеются, что будет найдена правовая форма для защиты россиян от «всевозможных магов и колдунов». Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

19 декабря 2025 года Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что нужно бороться с сатанизмом, оккультными услугами и колдунами, поскольку они вводят людей в заблуждение, «загоняют их в какой-то тёмный угол в прямом и переносном смысле этого слова», наносят существенный ущерб гражданам, их моральному, психическому и психологическому состояниям. По словам российского лидера, нужно анализировать, что происходит в этой сфере и принимать решения, в том числе с представителями традиционных вероисповеданий.

«Приветствуем обсуждение проблемы борьбы с оккультизмом в столь представительном формате: с участием главы Российского государства», — отреагировал на это высказывание главы государства Владимир Легойда, добавив, что духовенство Русской Православной Церкви и ее Предстоятель — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — не раз подчеркивали, что «всевозможные маги и колдуны» наносят вред множеству людей, лишают их не только денег, но и душевного и духовного здоровья.

«Очень важно, что эта постановка вопроса вызвала понимание у президента России. Надеемся, что найдётся необходимая правовая форма, которая позволит защитить наших соотечественников от этого несомненного зла», — заключил глава Синодального отдела.

Русская линия