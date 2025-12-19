Дорогие братья и сестры!

Переживая церковные события нашего времени, невольно на ум приходят воспоминания о конце 80-х годов ХХ столетия, когда, несмотря на экономические трудности, устойчивость Советского Союза представлялась незыблемой, но в воздухе уже ощущалось дыхание надвигающегося нового времени, духовной точкой отсчета которого нужно считать 1988 год, когда Русская Православная Церковь отмечала 1000-летие Крещения Руси.

Атеистическая власть идеологически еще не отказывалась от своего богоборчества, но все же вынуждена была считаться с историей народа, с безусловно колоссальным положительным вкладом Церкви в культуру, в образование на наших землях и поэтому дала Церкви разрешение отметить свой юбилей. В рамках этого празднования был открыт ряд приходов, духовных школ, монастырей. В том числе и Киево-Печерская Лавра. Постепенно духовная жизнь стала пробуждаться. В храмах приходилось проводить одновременно по десятку крещений. Люди жаждали свежего глотка благодати Духа Божьего, возвращения к своей исконной православной вере, к которой путь был ограничен на протяжении почти целого столетия.

С распадом Советского государства, в изначальных законодательных актах, а позже в Конституции независимой Украины, был задекларирован демократический принцип отделения Церкви от государства, принцип невмешательства в церковную жизнь. Мы тогда посчитали, что те, кто будет заниматься государственным устройством и управлением, учтут уроки прошлого и уже никогда не поднимут руку на Церковь, не будут указывать в какие храмы ходить, а в какие нет, на каком языке молиться и разговаривать.

Говоря лично о себе, в те 90-е годы я был студентом, и, как подобает молодости, был наивным, полагая, что об исповедниках, сидевших в тюрьмах за свою веру, верность священнической присяге, попытку ересь называть ересью, а раскол расколом будем помнить только из исторических книг и житий святых. Однако прошло всего-навсего 30 лет — и как будто все забылось. 30 лет кропотливых трудов по возрождению духовной жизни. Украинская земля приукрасилась тысячами золоченых куполов, сотнями монастырей, десятками различного уровня духовных учебных заведений. Почти с нуля учились социальному служению, открытой миссионерской деятельности, используя современные средства коммуникации и многому другому, чего лишена была Церковь в атеистический период. Украинская Православная Церковь неизменно, из года в год, возрастала как количественно, так и, дерзну сказать, качественно.

Я не идеализирую ситуацию ни с точки зрения нашего усердия, ни с точки зрения результатов. Многое развивалось стихийно изголодавшимися по православной вере простыми гражданами Украины. Священноначалие не всегда успевало за изменениями, не было опыта систематизировать и направлять новые тенденции. Да просто в начале не было достаточного количества образованного духовенства. Хотя, если посмотреть в историю, этим почти всегда и отличалось Православие, в отличии, например, от католичества, где все регламентировано в деталях, начиная с богословия и заканчивая обычной приходской жизнью. В Православии же многое отдается свободе действий конкретному прихожанину, священнику, епископу, их энтузиазму, пониманию, духовному опыту, зрелости. Благодаря этой свободе, мы и получили такой расцвет церковной жизни в Украине в начале ХХІ века.

Кроме того, не нужно сбрасывать со счетов и тот фактор, что новая демократическая власть, невзирая на конституционный принцип отделения государства от Церкви, сразу же стала вмешиваться в религиозную жизнь, активно поддержала возникший раскол. И только благодаря мужеству архиереев, собравшихся в 1992 году в Харькове, были утверждены основные принципы церковной жизни в новейшем периоде.

Благодаря этим принципам, Украинская Православная Церковь всеми Поместными Православными Церквами признавалась единственной канонической Церковью в Украине. В самой же стране за этот 30-летний период к нашей Церкви, которую справедливо считало своей Церковью подавляющее большинство украинцев, власть имущие относились по-разному. По крайней мере ее никто не игнорировал, ведь это самая большая конфессия. Обязательно о ней вспоминали перед выборами: почти все претенденты на президентский пост приходили за благословением или одобрением, не исключением был и нынешний президент. Кроме того, хотел бы обратить внимание, что, невзирая на то, что половина бывших президентов Украины имели советскую закалку, т. е. прошли атеистическую «обработку», да и идеологическими сторонниками нашей Церкви не были, но все же никто не позволял себе публично оскорблять, высмеивать всю Церковь или конкретного епископа, или священника. Ответственность за будущее страны преодолевала и непонимание, а, возможно, и личнуюнеприязнь. Где-то на интуитивном уровне все понимали, что религиозная жизнь — это особая сфера, сокрытая для неверующего человека. Нельзя десакрализировать то, что для большинства является святыней. Нельзя грубыми государственными методами рвать веру, разрывать душу человеческую, иначе последствия могут оказаться непоправимыми.

Украинская Православная Церковь — как подлинно Христова Церковь — никогда не вела себя агрессивно по отношению к другим верованиям и конфессиям. Припоминаю один случай, кажется в 2012 году, на одной из конференций сегодняшний руководитель Государственной службы по этнополитике пан Еленский в своем выступлении так и сказал. Цитирую по памяти: «.. к чести УПЦ, она, не смотря на свои масштабы и сегодняшние возможности, не подавляет Киевский Патриархат и не отнимает у них храмы». Повторюсь, эти слова были сказаны в 2012 году. Это и есть признак того, что данная религиозная группа является не просто юридически зарегистрированной религиозной организацией, а изнутри подлинным Телом Христовым, для которого Евангельские заповеди о любви — не лозунги, а святой закон к исполнению. И как разительно то поведение УПЦ отличается от сегодняшних действий одной из конфессий, считающейся почти что государственной, и для которой не святы ни слова Христа Спасителя, ни простые принципы человеческой справедливости и порядочности. Видимо, на вооружение взят девиз совсем не из Священного Писания, а другой, который гласит: «Побеждает сильнейший», — имея ввиду, силу физическую, агрессивную, часто используя обман, клевету и репрессивную мощь силовых государственных институций. Не понимая, или, точнее, игнорируя Евангельское откровение о том, что сила и слава Церкви не во внешнем величии, не в поддержке сильных этого мира, не в подавлении оболганного и бесправного, а в подражании Христовой любви и смирению.

Христос создавал Церковь как путеводительницу в жизнь вечную. Он четко разграничил сферы ответственности Церкви и земной власти: «Кесарю кесарево, а Божие Богу». Это означает, что мы должны научиться не смешивать задачи: государство должно заботиться о хлебе насущном для своих граждан, обеспечивать достойное медицинское обслуживание, образование, справедливый суд, бороться с коррупцией, — то есть о всем том, в чем нуждается наша телесная оболочка. А Церкви задачу поставил Сам Её Основатель, Господь наш Иисус Христос: напоминать и готовить человека к его подлинному Отечеству — Небесному, в которое он обязательно переселиться по окончании земного странствия. Это не означает, что Церковь самоизолируется от общества или, тем более, игнорирует гражданские законы. Совсем нет. Настоящий христианин всегда является подлинным патриотом своей земли и отечества. Он всего себя вкладывает в труд земной, потому что от его земного труда, его честности, справедливости, искренности зависит его вечная участь. Христианину заповедано не создавать конфликты с ближним, а любить его как самого себя, хотя его мысли, его язык, его политические предпочтения не всегда совпадают с другими. Но, ведь Сам Бог любит этого человека таким, каким он есть, а кто я такой, чтобы перечить Богу?

Украинская Православная Церковь всегда и на всех уровнях проповедовала о необходимости сохранения мультикультурности Украины. Наша страна, как прекрасный букет из многоцветий, который требует бережного отношения к каждому цветку — его истории, языку, героям. Церковь раз за разом предлагала государству партнерство на пути создания подлинного гражданского общества. Мы всегда были открыты к соработничеству, но при этом не переставали настаивать на соблюдении конституционного принципа невмешательства во внутренние дела.

И нужно отметить, что, хотя и малыми шажками, но мы постепенно двигались в этом направлении. К сожалению, все резко изменилось чуть больше 10 лет назад. Из Украинской Православной Церкви открыто начали «лепить» врага Украины. Создавались фейки о якобы хранении в наших храмах и монастырях оружия, о том, что священники отказываются отпевать почивших воинов и много другой разной клеветы, чтобы люди, не совсем воцерковленные и знающие о церковной жизни только из СМИ, возненавидели и наших священников, и наших прихожан, а параллельно начали проводить собрания о переводе храмов в «Киевский патриархат», умышленно смешивая понятия «приходское собрание» и «собрание территориальной общины», в которых часто принимали участие люди даже иных вероисповеданий.

Другими словами, под прикрытием вооруженных людей в балаклавах, а иногда и силовых структур, началось то, что имело место в 90-х годах и в бизнес-кругах называется рейдерскими захватами, но уже не заводов и колхозов, а, даже страшно произносить, — храмов. Очень часто это приводило к крови, в прямом смысле этого слова, к избиению священников и прихожан. В селах люди разделились, соседи, близкие люди перестали общаться, а часто и семьи из-за этого рушились. Может еще рано, но уже сейчас хочется задать вопрос: «Кто автор этого эксперимента? Кто ответит за эту преступную авантюру, принесшую столько зла и слез в наши дома?» Ведь многовековой опыт свидетельствует: внешние запреты, несправедливость к верующим, репрессии только укрепляют подлинно религиозный дух. События в Украине тоже это доказали. Верующие люди не отказались от своей Церкви, а священники в подавляющем большинстве, сохранили верность присяге. Даже если храмы были отняты, вначале служили в домах, на квартирах, в гаражах, в палатках, но вскоре, при первой возможности, строили себе и новые храмы.

В целом, потерпев поражение на этом этапе, борцы с УПЦ не остановились. В 2018 году приступили к реализации проекта создания единой автокефальной церкви в Украине. При этом никого не интересовали ни каноны Церкви, ни ее традиции. Упразднялись, отменялись официальные обязательства — грамоты многовековой давности, то есть нормативные церковные документы. Для проведения так называемого «Объединительного собора» специальные государственные службы проводили особую работу с нашими архиереями: кого-то запугивали, кому-то что-то обещали, кого-то насильно пытались привезти в этот день в Киев.

К сожалению, львиная доля ответственности за данное беззаконие лежит лично на Предстоятеле Константинопольского Патриархата. От политиков мы не можем ожидать церковного сознания, даже если они и называют себя христианами и даже православными. Для них Церковь — сугубо общественная организация, один из гражданских институтов. Политики очень редко бывают самостоятельными, чаще всего они только играют роль, отведенную им на карте глобальной геополитики. Кроме того, очень часто для того, чтобы остаться в большой игре, переизбраться на новую каденцию, политик готов пожертвовать очень многим, и церковные люди для него только электорат. В то же время, священники, епископы и тем более Предстоятель одной из древнейших Поместных Церквей, на которой лежит исключительная ответственность за настоящее и будущее Вселенского Православия, должен заботиться исключительно о Церкви. Внешнее давление или пожелания политиков не должны быть приоритетом в церковных решениях. Да, на архиереях, как на преемниках Апостолов, лежит ответственность за судьбу Церкви в конкретный исторический момент. Поэтому мы не можем абсолютно абстрагироваться от реалий времени. Но, в то же время, Церковь — наша жизнь, и забота о чистоте веры, и соблюдение Ее канонов — это наша святая обязанность. Когда мы говорим о Церкви, имеем в виду не абстракцию, а реальных людей, составляющих мистическое Тело Христово.

Когда в 2018 году на Фанаре была делегация Священного Синода УПЦ, Патриарх Варфоломей сказал нам такие слова: «Я никогда не сделаю больно Украинской Православной Церкви». Не знаю, после такого обещания сможет ли Его Святейшество сегодня посмотреть прямо в глаза митрополиту Святогорскому Арсению, больше года содержащемуся в СИЗО, митрополитам Вышгородскому Павлу, Черкасскому Феодосию, Запорожскому Луке, Овручскому Виссариону, Сумскому Евлогию, Васильковскому Иоасафу, Банченскому Лонгину, митрополиту Ионафану, архиепископу Иову, находившимся или находящимся и поныне под следствием; многим архиереям во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, лишенным гражданства; еще большему количеству архиереев и клириков нашей Церкви, внесенным в санкционный список и таким образом ограниченных в гражданских правах. Я уже не говорю об избитых десятках священников и сотнях прихожан, об отобранных храмах сейчас закрытых и пустующих. Те, кто их отбирал, априори не предполагали ходить в храм для молитвы. Для них это была просто политическая акция или статья дохода. Вот и сиротствуют православные храмы на своей родной украинской земле.

Что же говорить о святых мощах подвижников Киево-Печерской Лавры, к которым прибегали с молитвой миллионы не только наших соотечественников, но и православные со всего мира, а сейчас как бы взятых под арест и испытывающих на себе какие-то эксперименты и исследования. Действительно, Церковь Небесная и земная едины: если гонят земных, им состраждут и небесные. Взирая на это кощунство, сердце обливается кровью и ум человеческий недоумевает: почему и откуда такая ненависть, злоба и нетерпимость у тех, кто на словах неустанно твердит о своей приверженности демократии, свободе, правах? Почему эти права и свободы не распространяются на ту Церковь, которая разделяет судьбу своего народа с самого зарождения государственности, и которая была идейным вдохновителем всего того, чем гордится наша нация? Неужели мы готовы над ней надругаться и похоронить? Но ведь она наша родная Мать, в болях родившая внутреннюю красоту души украинского народа. Вытравив из нашего сознания сакральное отношение к Церкви, мы таким образом неизбежно вступим и на путь отречения от Бога и в результате мы обречены на утрату собственной идентичности.

В современной лексике есть такое понятие как «перепрошивка компьютера». Видимо, подобной перепрошивкой наших мозгов и занимаются нынешние идеологи. Но человек живет не только сознанием, которое является по преимуществу плодом получаемой информации или дезинформации. В человеке есть еще душа и то, что именуется генетической памятью, которые вытравить гораздо сложнее. Мы с упованием на Бога верим, что каноническое Православие устоит и в большинстве своем украинский народ сохранит свою уникальную православную традицию, как выстояли наши предки после 1596 года. Тогда ведь тоже Православная Церковь была запрещена, а храмы отдавались на откуп и превращались в кабаки или переоборудовались для иных хозяйственных нужд. Да, сейчас учли опыт прошлого и зашли более тонко. Нам лукаво говорят: мы не требуем отречения от Православия, от Христа, даже от церковнославянского языка; вы только формально ответьте на наши предписания и живите как жили.

Предложение формально ответить на вопросы, касающиеся церковной жизни, может свидетельствовать или о провокации, что даст впоследствии повод обвинить нас — они, мол, не искренни в своих ответах, или о совершенном непонимании религиозного сознания. Христианство категорически отвергает формализм и неискренность в поведении и словах по отношению к кому бы то и чему бы то ни было. В ранней Церкви христианам предлагали притворно принести воскурение идолу императора, а в душе остаться последователями Христа. Кто-то так и поступил, но многие отказались и приняли за это мученическую смерть. Они и стали образцом поведения для всех остальных христианских поколений.

В нашем конкретном случае речь идет об очень важной канонической норме взаимоотношения с Кириархальной Церковью, самопроизвольное нарушение которой нас может окончательно скатить в пропасть канонического вакуума, я бы даже сказал, беспредела. Такая цель, скорее всего, и ставится.

Всем честным и беспристрастным исследователям как уставных документов, так и самой деятельности УПЦ абсолютно ясно, что, согласно Грамоте Святейшего Патриарха Алексия II, наша Церковь с 1990-х годов являлась независимой и самостоятельной в своем управлении. И это не просто декларация, это реальная жизнь. Нам никто и никогда не указывал какие решения Синод УПЦ должен принимать. Всё решалось исключительно в Киеве, исключительно исходя из внутренних потребностей нашей Церкви и с учетом законодательного поля нашей страны. То есть, никакой административной зависимости от какой-то другой Поместной Церкви мы на себе не несли.

Другой вопрос — духовное, каноническое единство. Мы часть Вселенского Православия и безмерно ценим единство со всеми Поместными Церквами, особенно с теми, кто зорко и стойко стоит на канонических началах. Но для того, чтобы наверняка обвинить и осудить нашу Церковь, в закон внесли понятие «аффилированности», который к классической юриспруденции не имеет никакого отношения. И уже под поставленную задачу якобы провели экспертизу наших уставных документов, хотя в Киевскую Митрополию за оригинальными документами никто не обращался, а на основании экспертизы было направлено на имя Блаженнейшего Митрополита Онуфрия предписание исправить ошибки и доложить об этом. Если убрать внешние действия, прикрывающие подлинную суть, все происходящее сводится к девизу: «Карфаген должен быть разрушен», и это обязательно, а за ценой мы не постоим".

Одновременно священноначалие обвиняется в том, что оно сознательно скрывает от прихожан претензии и предписания к нашей Церкви. Странные обвинения в наш технологический и информационный век. Тем более, что эти документы размещены на официальном сайте ГЭСС. Кстати говоря, мы с ними через сайт и ознакомились, ведь некоторые из них в Киевскую Митрополию официально так и не поступили.

Что касается заявления: «Будете жить как жили прежде», мягко говоря — это иллюзия. «Жить как жили» уже не получится не только в отношении УПЦ, а у всего нашего общества. За эти годы мы сильно изменились и, дерзну сказать, не в лучшую сторону. Катализатором сказанного служит поведение Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций. Ни одного слова поддержки в адрес оболганной и оклеветанной Украинской Православной Церкви так и не прозвучало за эти годы. Хотя соучредителем этого Совета является в том числе и наша Церковь, и главную задачу этой площадки все мы видели именно в консолидированном голосе всех религиозных объединений в диалоге с государством. Неужели не понятно, что если так бесцеремонно и антиконституционно обходятся с самой большой конфессией, то что говорить о гораздо меньших как по численности, так и по авторитету. Но мы никого не осуждаем, понимая, что в такие времена мера героизма у каждого своя.

Многие скажут, что во всем виновата война. Конечно, война — это катастрофа, особенно между народами, вышедшими из одной крещальной Днепровской купели. Ни один здравомыслящий человек, тем более православный верующий, не может оправдать войну как явление. Святоотеческое предание недвусмысленно гласит, что война — самый страшный грех на земле. Убивать себе подобных не позволительно никому. И позиция Церкви по этому поводу ясно и неоднократно заявлена не только словесно, но и делами. Но ради справедливости признаемся: разве ущемление прав верующих УПЦ началось с 2022 года? Война только ускорила и ужесточила меры. С началом войны идеологи уже не скрывали какую цель перед собой ставят. Согласно их сценарию, мы подошли к завершительному акту, финалу, апофеозу. Ружье, висевшее на стене, обязательно должно выстрелить, а кому пуля предназначена, все прекрасно осознают.

Сейчас все мы в ожидании решения суда. Истцы уже публично заявляют, что не допустят затягивание судопроизводства, полагая таким образом, что решение будет принято такое, как нужно. Конечно, с точки зрения гражданского права мы будем предпринимать все доступные юридические возможности, чтобы защитить свои права в нашем государстве и на международном уровне. Хотя понимаем, что сейчас мало кто заинтересован в объективности, и что для этого необходимы и ресурсы, и время. А ключевое слово здесь именно «время». Потому что само объявление Украинской Православной Церкви аффилированной структурой дает возможность местным муниципальным органам поступать по собственному произволу или, что называется, по телефонному звонку. В этом отношении нас ожидает довольно трудное время. И здесь к нам обращается Сам Господь: «Не бойся, малое стадо!», всему этому необходимо быть, но «дерзайте, Я победил мир».

Очень важно сегодня не струсить, не принять те решения, к которым нас подталкивают силы, пытающиеся уничтожить нашу Церковь либо под видом утратившей каноническое основание, либо под эгидой пресловутого экзархата. При искреннем желании защитить и сохранить свою церковную структуру, мы никогда не должны забывать, что борьба идет гораздо глубже и на гораздо серьезнейших уровнях. «Наша брань, — говорит святой апостол Павел, — не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных». Нам Господь уготовал быть на переднем плане духовного противостояния при трансформации мировоззренческих ценностей и глобального мирового переустройства. На нас с надеждой смотрит вся православная ойкумена. Будем верны Промыслу Божию и услышим из древних веков утешительные слова святителя Василия Великого: «Не бойся ненависти мира, ибо она кратковременна. Но ищи любви Христовой, ибо она вечна», а также святителя Иоанна Златоуста: «Если мир ненавидит тебя, радуйся: значит ты не его. Если бы он любил тебя, это было бы верным признаком твоего отступления от Бога».

Дорогие братья и сестры! Завершая свои размышления, хотел бы еще напомнить вам слова одного из выдающихся учителей Церкви. Слова, которые неоднократно подтверждены всей Церковной историей. Еще в IV столетии святитель Иларий Пиктавийский сказал: «Церковь побеждает, когда ей вредят».

Будем благодарны за все, что нам посылает Господь, ибо те скорби, которые переживаем сегодня, являются не наказанием, а признаком избранничества. И если с терпением и мужеством пройдем свой путь, не предав Бога, свою Церковь, сохранив церковное единство, обязательно Триипостасный Господь даст нам узреть победу правды и истины.

https://pravlife.info/mitropolit-antonij-pakanich-sud-nad-czerkovyu-chto-dalshe/