В одно из писем к судье Шестого апелляционного суда с заявлением от якобы верующего УПЦ были вложены деньги, сообщил протоиерей Никита Чекман…

В Украинской Православной Церкви заявили о провокации в суде по делу о запрете Киевской митрополии

11 декабря 2025 года адвокат Киевской митрополии Украинской Православной Церкви в деле по иску о её запрете протоиерей Никита Чекман сообщил о провокации против Церкви, которая была устроена неизвестными в суде, передаёт СПЖ.

Отец Никита напомнил, что в Шестом апелляционном административном суде должно было состояться рассмотрение дела о ликвидации Киевской митрополии УПЦ, однако заседание не состоялось. Материалы дела были переданы в Кассационный административный суд для решения вопроса об обжаловании определения суда первой инстанции.

По словам священника, на адрес суда от верующих УПЦ поступило более 7 тысяч заявлений о вступлении в дело в качестве третьих лиц. Люди со всех регионов Украины считают, что решение о запрете Киевской митрополии нарушит их права как граждан и верующих.

Такая активность верующих пришлась не по вкусу врагам Церкви, а потому они решили устроить провокацию — председательствующий по делу судья Кобаль уведомил представителей сторон, что в одном из конвертов от якобы верующего лица были вложены денежные средства. Судья обратился в Высший совет правосудия и сообщил об инциденте в правоохранительные органы.

«По моему глубокому убеждению, этот факт является ничем иным, как провокацией людей, враждебно настроенных против Украинской Православной Церкви. Цель очень проста: спровоцировать уголовное производство, начать расследование, оказать давление на людей, которые обращаются в суд и реализуют свои конституционные права на доступ к правосудию», — заявил протоиерей Никита Чекман.

Он призвал верующих соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от любых незаконных действий. «Мы понимаем, какие стратегии могут использовать наши процессуальные оппоненты. Но мы знаем, что с нами Бог», — подчеркнул адвокат УПЦ.

Русская линия