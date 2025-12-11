10 декабря 2025 года, в 148-ю годовщину победы русских войск над турками под Плевной, состоялась заупокойная лития у часовни в честь иконы Божией Матери «Знамение» и святого благоверного князя Александра Невского Патриаршего подворья-памятника гренадерам, сообщает официальный сайт храма Воскресения Христова в Кадашах.

Торжественное поминовение воинов по благословению Святейшего Патриарха Кирилла совершил заместитель Управляющего делами Московской Патриархии, председатель Синодального миссионерского отдела архиепископ Зеленоградский Савва.

В церемонии приняли участие представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел России, члены общественных объединений и организаций, а также белорусские и болгарские граждане.

В частности, за богослужением молились: автор ряда книг, посвященных тематике Русско-турецкой войны 1877−1878 гг., сотрудница Историко-документального департамента МИД России, кандидатка исторических наук Надежда Воробьева; гражданин Болгарии, руководитель Общественной организации «Мир Болгарии» Здравко Димитров; член Союза писателей России, полковник в отставке, автор единственной современной книги о Часовне «За други своя» Владимир Азаров.

Песнопения заупокойной литии исполнил хор храма Воскресения Христова в Кадашах, приход которого обеспечивает деятельность Патриаршего подворья-Часовни.

После поминовения военный оркестр исполнил адажио Валерия Халилова — военного дирижера, погибшего в 2015 году, а также Гимн России и марш «Прощание славянки». Состоялось прохождение взвода Почетного караула с отданием воинских почестей.

