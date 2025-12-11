18 декабря 2025 года в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына в Москве состоится «Царский вечер», посвящённый 200-летию восшествия на престол Императора Всероссийского Николая I. Государь очень многое сделал для подавления революционных движений в европейских странах, а потому получил прозвище «Жандарма Европы».

На вечер приглашены известные историки, политологи и общественные деятели: лауреат Макарьевской премии в номинации «История России» за книгу «Николай I и его эпоха. Очерки истории России второй четверти XIX века», доктор исторических наук, профессор Института истории СПбГУ Леонид Выскочков, доктор исторических наук Петр Мультатули, глава Фонда «Наследие Империи», кандидат исторических наук генерал Леонид Решетников, вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев и многие другие.

Начало в 19:00 в конференц-зале Дома Русского Зарубежья (Нижняя Радищевская, д.2).

Сегодня день памяти строителя Российской Империи Государя Императора Николая I Павловича, скончавшегося 18 февраля 1855 г.

Император Николай I Павлович родился 25 июня 1796 г. и был третьим сыном Императора Павла Петровича. В 1817 г. женился на старшей дочери прусского короля Фридриха Вильгельма II принцессе Шарлотте Фредерике-Луизе, принявшей после присоединения к Православию имя Александры Федоровны. Вступление его на престол омрачилось мятежом декабристов. Его брат Император Александр I скончался 19 ноября 1825 г., войска принесли присягу Константину Павловичу как законному наследнику, т.к. в Петербурге никому не было известно о его отречении от Престола, а сам Константин принес присягу своему младшему брату — Николаю Павловичу. Создалось неопределенное положение, которым воспользовались заговорщики. Когда 14 декабря должна была состояться присяга Петербургского гарнизона Императору Николаю Павловичу, два гвардейских полка, обманутые своими офицерами, подняли восстание и вышли на Сенатскую площадь. Бунт был подавлен. Следствие установило причастность заговорщиков к масонским ложам, выяснились их намерения истребить всю Императорскую Фамилию. Суд приговорил к смертной казни 36 человек, но Государь помиловал большинство, казнены были только пятеро самых злостных заговорщиков.

После подавления мятежа Император Николай I усилил военно-бюрократический аппарат, централизовал административную систему, учредил политическую полицию (Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии), установил жесткую цензуру. Император сознательно трудился над упорядочением социальной организации общества, видя в этом гарантию его стабильности. Исключительное значение имела проведенная по его инициативе под руководством М.М.Сперанского кодификация российского законодательства. Идеальное общество представлялось Государю построенным по модели патриархальной семьи, где младшие члены семейства беспрекословно подчиняются старшим и за все отвечает глава семьи — отец, с которым он отождествлял Самодержавного Государя. Идеологическим оформлением этого идеала стала знаменитая «уваровская триада», провозгласившая вечными и непоколебимыми основами бытия России три священных начала: Православие, Самодержавие и Народность. Свое служение отечеству Николай Павлович воспринимал как высокую религиозную миссию и, руководствуясь этим убеждением, старался лично вникать во все детали государственного управления. «Я смотрю на человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит», — говорил он. Государь работал по 18 часов в сутки, стараясь вникать лично во все детали государственного управления и жизни общества.

Глубокая и искренняя вера Императора весьма благотворно отразилась на положении Церкви. С самого начала царствования Государь пытался разрешить вопрос о крепостном праве, создав 11 секретных комитетов по крестьянскому вопросу, однако в итоге пришел к выводу: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом, еще более гибельным». Поэтому, фактически полностью подготовив почву для отмены крепостного права, он ограничился умеренной реформой графа П.Д.Киселева, оставив окончательное решение проблемы своему сыну Императору Александру II.

Он ценил исполнительность и предпочитал назначать на руководящие должности военных, привыкших к строгой дисциплине и беспрекословному подчинению. В его царствование ряд гражданских ведомств получил военную организацию. Оборотной стороной этого стала бюрократизация управления, породившая целый ряд уродливых явлений в обществе.

Значительно расширил территорию России после войн с Персией (1826−1828) и Турцией (1828−1829). В 1829 г. генерал Дибич взял Андрианополь, а граф Паскевич — Карс и Эрзерум, была провозглашена независимость Греции и автономия Сербии, Молдавии и Валахии. Но в 1830 г. началось кровавое восстание в Польше, которое хотя и было подавлено этими же генералами, но сильно ослабило результаты Русско-турецкой войны. В 1833 г. Россия заключила с Турцией Ункяр-Искелесийский договор, по которому Турция обязывалась закрывать по требованию России черноморские проливы (Босфор и Дарданеллы) для иностранных военных судов (договор отменен в 1841 г.). В 1848 г. вмешательство России предотвратило победу революции в Европе, русские войска спасли от гибели Австро-Венгрию, за это Николай I получил от революционеров почетное прозвище «Жандарм Европы». Усиление России вызвало страх в Европе. В 1853 г. Англия и Франция спровоцировали конфликт между Россией и Турцией, который привел к Крымской войне. После первых блестящих побед русского оружия (разгром турецкого флота адмиралом П.С.Нахимовым при Синопе) в войну вмешались европейские державы. У России не оказалось союзников, несмотря на героическую оборону пал Севастополь, война завершилась поражением России. Во время Севастопольской обороны Император Николай Павлович скончался.

