Сегодня Святая Церковь чтит память почетного члена и члена Совета Русского Собрания, почетного председателя Аккерманского и Орловского отделов Союза Русского Народа сщмч. Серафима (Чичагова), митрополита Ленинградского, принявшего мученическую кончину в 1937 году.

Он родился 9 января 1856 г. в Санкт-Петербурге в семье офицера, доводился внуком знаменитому адмиралу П.В.Чичагову и в миру звался Леонидом Михайловичем. По окончании Пажеского корпуса в 1875 г. служил в гвардейских частях, участник русско-турецкой войны 1876−77 гг., отмечен боевыми наградами. В 1878 г. по возвращении в Петербург познакомился со Св. прав. Иоанном Кронштадтским, ставшим для него непререкаемым духовным авторитетом. Военная карьера его не удовлетворяла, и Чичагов самостоятельно овладел медицинскими знаниями, изучил богословие, став энциклопедически образованным богословом.

В 1890 г. вышел в отставку в звании капитана, в 1893 г. рукоположен в Успенском соборе Московского Кремля в сан священника. В 1895 г. о. Леонид овдовел, он похоронил супругу в Дивеево (к тому времени он стал почитателем Серафима Саровского) и приготовил рядом с ее могилой место для собственного погребения. В 1898 г., поручив воспитание четырех дочерей двум доверенным лицам, принял монашество с именем Серафим. В 1899 г. иеромонах Серафим был назначен настоятелем Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря и возведен в сан архимандрита.

Еще будучи священником, он занялся составлением «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», которая стала самым значительным трудом его жизни. Именно его дожидалась блаженная Паша Саровская, чтобы передать повеление прп. Серафима Саровского об открытии мощей. Архимандрит Серафим встретился с Государем Императором Николаем II и передал Ему материалы о прп. Серафиме. Несмотря на сопротивление большинства синодалов Государь настоял на канонизации Саровского Чудотворца. Архимандрит Серафим входил в состав комиссии Св. Синода, которая освидетельствовала останки, после прославления написал краткое житие прп. Серафима, а впоследствии и Акафист Святому. Его труды были оценены по достоинству — в феврале 1904 г. он был назначен настоятелем одного из семи ставропигиальных монастырей Русской Церкви — Воскресенского Ново-Иерусалимского. 28 апреля 1905 г. архимандрит Серафим был хиротонисан во епископа Сухумского, а в следующем году переведен на самостоятельную кафедру в Орел. Здесь владыка деятельно занимался устройством церковно-приходской жизни, организовал в епархии приходские советы, полагая, что возрождение церковной жизни нужно начинать с возрождения прихода.

Владыка принимал активное участие в монархическом движении — был членом старейшей национально-патриотической организации — Русского Собрания, в 1907−09 гг. входил в Совет РС. В Орле, а затем в Молдавии он занимал посты почетного председателя местных отделов Союза Русского Народа, был участником 4-го Всероссийского монархического съезда в Москве весной 1907 г., нередко выступал с речами в Русском Монархическом Собрании. В сентябре 1908 г. решением Св. Синода владыка был назначен епископом Кишиневским и Хотинским, монархисты восприняли это назначение как ссылку, месть либерального лобби епископу Серафиму за открытое участие в монархическом движении. Но владыка и после этого не прервал связей с монархистами, остался членом Совета РС, осенью 1909 г. был почетным председателем монархического съезда в Москве. В 1912 г. он был возведен в сан архиепископа, а в марте 1914 г. назначен архиепископом Тверским и Кашинским.

После февральской революции 1917 г. архиепископ Серафим был, разумеется, удален с кафедры и выслан за пределы Тверской епархии. Он участвовал в работах Поместного Собора Православной Российской Церкви. В сентябре 1918 г. он был возведен в сан митрополита и назначен на Варшавскую и Привисленскую кафедру. Однако из-за сложившейся политической обстановки он до конца 1920 г. пребывал за пределами своей епархии, живя в скиту около Троице-Сергиевой Лавры. Попытка получить разрешение на выезд в Варшаву завершилась в сентябре 1921 г. арестом. Благодаря хлопотам дочерей в январе 1922 г. он вышел на свободу, но в апреле ГПУ приговорило его к ссылке в Архангельск, где он пробыл до апреля 1923 г.

В апреле 1924 г. владыка вновь был арестован, на сей раз ему в вину вменялось участие в организации Саровских торжеств. По ходатайству Патриарха Тихона в июле он был освобожден. В это время власти приказали всем архиереям покинуть Москву. Владыка хотел поехать в любимое им Дивеево, но игумения монастыря отказалась принять гонимого исповедника. Пристанищем владыки и его дочери монахини Серафимы стал Воскресенско-Феодоровский монастырь возле г. Шуи. В феврале 1928 г. для умиротворения паствы и преодоления «иосифлянского» раскола он был назначен управляющим Ленинградской епархией. В родном городе он прослужил 5 лет, в октябре 1933 г. был отправлен на покой, жил под Москвой. Осенью 1937 г. митрополита Серафима вновь арестовали. Ему было 84 года, он был болен, и чекистам пришлось вызывать «скорую помощь» для доставки его в тюрьму. 7 декабря 1937 г. тройка НКВД постановила митрополита Серафима расстрелять, он принял мученический венец на Бутовском полигоне.

Всю жизнь митрополит Серафим боролся за чистоту Православия. Незадолго до кончины он говорил: «Православная Церковь сейчас переживает время испытаний. Но из истории хорошо известно, что и раньше были гонения, но все они окончились торжеством христианства. Так будет и с этим гонением. Оно окончится, и Православие снова восторжествует».

В этот день 28 ноября 1877 года Русской армией была взята турецкая крепость Плевна. Являясь серьезной угрозой правому флангу и тылу Русской армии, она в ходе Русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. приковала к себе ее главные силы и замедлила наступление на Балканы.

После трех неудачных приступов, после четырехмесячной осады, приблизилась развязка военной драмы. В русской главной квартире было все приготовлено. Очень хорошо было известно, что в запертой армии Османа-паши вышли почти все съестные припасы и, зная железный характер этого полководца, легко было предвидеть, что сдача с его стороны не обойдется без кровопролития и что он сделает последнюю попытку, чтобы прорваться сквозь осаждающую его армию.

Осман-паша собрал свои боевые силы на западе от Плевны. Утром 28 ноября, в 7 часов, осажденная турецкая армия с неистовством набросилась на Русские войска. Первый яростный напор заставил наши войска отступить и отдать туркам передовые укрепления. Но теперь турки попали под сосредоточенный артиллерийский огонь второй линии укреплений. Под тяжестью этого орудийного огня равновесие восстановилось. Генерал Ганецкий послал своих гренадер в атаку, которые смогли отбросить турок. Между тем румыны с севера наступали на отступающую линию турок, а с юга легендарный генерал Скобелев начал за атаку, завладев слабо защищенными турецкими окопами, и вступил со своим войском в самую Плевну, отрезав, таким образом, Осман-паше путь к отступлению.

Осман-паша был тяжело ранен в ногу. Осознав всю безвыходность своего положения, он приостановил сражение и на многих пунктах выкинул белый флаг. Капитуляция совершилась скоро; плевненская армия сдалась безусловно. Когда великий князь Николай Николаевич явился на поле сражения, турки уже сдались. Эта последняя борьба у Плевны стоила русским 192 убитыми и 1252 ранеными, турки лишились до 4000 чел. ранеными и убитыми. Пленных оказалось 44 тыс., между ними гази («победоносный») Осман-паша, 9 пашей, 128 штаб- и 2000 обер-офицеров и 77 орудий.

