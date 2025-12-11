11 декабря 2025 года в Патриаршем зале Трапезных палат кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством правящего архиерея города Москвы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось расширенное заседание Епархиального совета Москвы с участием викарных архиереев, благочинных церковных округов и председателей комиссий при Епархиальном совете, сообщает Патриархия.Ru.

Святейший Патриарх Кирилл приветствовал собравшихся и огласил повестку дня. Далее были заслушаны отчеты Преосвященных управляющих викариатствами Москвы за 2025 год.

Митрополит Воскресенский Григорий представил сообщение о возможной ротации составов Епархиального совета и епархиальных отделов и комиссий и выступил с докладом о повестке дня предстоящего Епархиального собрания.

В ходе заседания Предстоятель Русской Православной Церкви поделился мыслями об окормлении участников СВО:

«Окормление раненых воинов, защищавших Родину и всех нас, отстаивавших интересы страны, как и оказание поддержки их семьям, — это очень важное пастырское дело. Даже в годы Великой Отечественной войны, когда государство было враждебно по отношению к вере, Церковь принимала очень активное участие и в помощи раненым, и в материальной поддержке фронта. А в результате война переломила взгляд советского руководства на Церковь.

Сейчас ситуация совершенно иная, но тем более поддержка раненых, страждущих и их семей должна быть пастырской потребностью каждого священнослужителя. Многие мало что знают о Церкви, многие критически к ней относятся, но, несомненно, меняют свое отношение, видя добрые дела, которые совершают представители нашего духовенства и наши активисты.

Забота о тех, кто сегодня рискует жизнью, забота о получивших ранения должна быть для нас приоритетом, ведь многие будут судить о Церкви по тому, как мы себя показываем в условиях реального боевого конфликта. Где быть священнику, как не там, где скорбь, где люди теряют здоровье, а иногда и жизнь, где есть острая нужда в материальной и духовной помощи? Поэтому еще и еще раз хотел бы подчеркнуть важность этого направления нашей работы".

В завершение Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил всех собравшихся: «Еще раз благодарю Пресвященных владык, всех участников нашего заседания. Работа прошла сегодня очень динамично, мы рассмотрели важные вопросы и приняли соответствующие решения. Надеюсь, мы внесли хоть и небольшой, но все-таки существенный вклад в дальнейшее развитие церковной жизни в нашем Первопрестольном граде. Помогай нам Бог и далее идти таким же путем».

Русская линия