Глава Ватикана постарался сделать это в мягкой форме, но из его слов стало предельно ясно, что Ватикан позиция США не устраивает…

9 декабря 2025 года, после встречи с главой украинского режима Владимиром Зеленским, папа Римский Лев пообщался с журналистами и раскритиковал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине, чем ещё раз подтвердил свою поддержку европейской «партии войны».

Официально папа Римский отказался комментировать мирный план, предложенный администрацией США, но из его высказываний явно следовало, что он не разделяет идей Трампа. «К сожалению, я считаю, что некоторые аспекты того, что я увидел, приведут к серьёзным изменениям в том, что на протяжении многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединёнными Штатами», — сказал папа Лев, слова которого приводит портал VaticanNews.

Он отметил, что «высказывания Трампа о Европе, в том числе в недавних интервью, на мой взгляд, направлены на то, чтобы разрушить то, что, по моему мнению, должно быть очень важным альянсом сегодня и в будущем».

Отметив, что президент США и его советники имеют право выдвигать предложения, он сказал, что, по его мнению, «в этом предложении есть ряд моментов, с которыми (..) возможно, согласятся многие жители Соединённых Штатов, [в то время как] я думаю, что многие другие посмотрят на это иначе».

Что касается непосредственно Украины, папа Римский вновь повторил пропагандистское клише о мнимом похищении украинских детей Россией. Отвечая на вопрос о роли Святого Престола в возвращении «похищенных детей», Лев подтвердил, что обсуждал этот вопрос с Зеленским.

«Это большая часть работы, которая, к сожалению, продвигается очень медленно, но всё же ведётся, если можно так выразиться, за кулисами», — сказал он. Глава Ватикана также подтвердил, что Святой Престол продолжает работать над этим: «пытается вернуть этих детей в их дома, к их семьям».

Отвечая на вопросы журналистов, говорящих на итальянском языке, папа подтвердил, что «Святой Престол готов предоставить площадку и возможности для проведения переговоров», добавив, что «пока это предложение не было принято, но мы по-прежнему готовы искать решение и стремиться к прочному и справедливому миру».

В ответ на повторное приглашение главы украинского режима Владимира Зеленского посетить Украину, папа Римский ответил: «Я надеюсь на это, хотя и не знаю, когда это произойдёт. В таких вопросах нужно быть реалистом; возможно, это станет возможным».

Говоря о роли Европы в мирном процессе, которую поставил под сомнение президент Трамп, папа Лев напомнил, что уже затрагивал этот вопрос на обратном пути из Бейрута в Рим во время своего недавнего апостольского визита.

«Я считаю, что роль Европы очень важна, а единство европейских стран действительно имеет большое значение, особенно в данном случае», — сказал он.

«Попытки достичь мирного соглашения без участия Европы в переговорах нереалистичны. Война идёт в Европе, и я считаю, что Европа должна участвовать в обеспечении гарантий безопасности сегодня и в будущем». «К сожалению, — добавил он, — не все это понимают, но я считаю, что у идеи Европы есть прекрасная возможность объединиться и сообща искать решения».

Русская линия