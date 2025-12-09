Председатель Центрального духовного управления мусульман, верховный муфтий Талгат Таджуддин заявил, что мусульманам не следует совершать намаз в публичных местах, поскольку это вызывает раздражение окружающих, а для молитвы существуют специально отведённые места, сообщает РИА Новости.

«Намаз нужно совершать в мечети, молельном доме или дома. Весь Земной шар, кроме бани и кладбища, — храм Божий. Нужно молиться, но это не должно быть для показухи, надо учитывать интересы тех, кто тебя окружает. А те из числа правоверных, кто молится в публичных местах, — это они делают показушно, такая молитва не принимается. Это вызывает неприятные вопросы и раздражение как у людей другой веры, так и единоверцев», — отметил муфтий.

«Когда в дороге приходит время молитвы — иди и молись. Даже молитва в сокращённом варианте исполняется. Остановил машину на обочине, никому не мешаешь — прочитал намаз, поехал дальше. В аэропортах, вокзалах, кафе и супермаркетах есть молельные комнаты, на автотрассах действуют дорожные мечети. Там можно спокойно прочитать намаз. Рекомендую тем, кто в пути, рассчитывать время дороги со временем наступления намаза», — заключил Талгат Таджуддин.

Ранее в российских СМИ широко освящался ряд инцидентов, связанных с провокациями вокруг публичного намаза. Отрадно, что лидеры мусульманской уммы отреагировали на данные факты. В противном случае данную проблему придётся решать властям, которые призваны не допускать провоцирования межрелигиозного напряжения в российском обществе.

