Сегодня, в день памяти святого Великомученика и Победоносца Георгия, по всей стране пройдёт чествование героев…

9 декабря, в день святого Великомученика и Победоносца Георгия, в России отмечают День героев Отечества, который был учреждён в 2007 году. 16 февраля 2007 года Государственная Дума приняла закон об установлении новой (а, по сути, восстановлении старой) памятной даты — Дня Героев Отечества. Согласно поправкам в закон «О днях воинской славы и памятных днях России», этот праздник отмечается 9 декабря.

26 ноября по юлианскому календарю (9 декабря по новому стилю) 1769 года Императрица Екатерина II учредила высший военный орден Российской Империи — орден Святого Георгия Победоносца, имевший девиз «За службу и храбрость» (в 2000 г. орден восстановлен как высшая военная награда России). Награду получали воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

В этот же день в России широко отмечался Праздник Георгиевских кавалеров, когда чествовали всех кавалеров Георгиевских отличий — от таких прославленных людей, как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов, до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Эта традиция сохранялась до большевицкой революции. В последний раз праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 года.

В современной России первое официальное чествование Георгиевских кавалеров состоялось в Московском Кремле на день Зимнего Георгия 9 декабря 2013 года. Одновременно по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя была открыта выставка в честь воинов, награждённых Георгиевскими орденами.

