9 декабря 2025 года партия «Единая Россия» инициировала в Госдуме рассмотрение законопроекта об обязательном изображении крестов на гербе России. Данный закон стал ответом на так называемый «крестопад», устроенный в стране чуждыми христианству чиновниками, сообщает Телеграм-канал «Единой России».

«Один из итогов 2025 года — колоссальный запрос на национальную идентичность», — заявил на церемонии гашения памятных марок из серии «Герои Российской Федерации» руководитель Центрального исполкома правящей партии, депутат Госдумы Александр Сидякин.

«Неслучайно настолько резонансными становятся случаи так называемого „крестопада“, когда исходя из каких-то непонятных соображений с изображений герба исчезают кресты и появляются непонятные ромбики. Никакого оправдания „крестопада“ быть не может. Ребята на фронте сегодня воюют с иконами в кругах, под знамёнами с изображением Спасителя, многие впервые принимают крещение», — отметил депутат.

По словам Александра Сидякина, действующий закон «О Государственном гербе Российской Федерации» использует «слишком обтекаемое описание: указываются короны, скипетр, держава, но не кресты на них». Поэтому «Единая Россия» внесла законопроект об уточнении описания герба.

«Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой. Это восстановление исторической справедливости; это дань уважения той роли, которую мы играем в становлении российской государственности; это чёткое послание всему миру, что с Россией — Бог. И наш долг перед теми, кто сегодня несёт крест борьбы за будущее всей страны, — заявил Александр Сидякин.

Русская линия