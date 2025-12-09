Святитель Иннокентий, первый Иркутский епископ, родился около 1680 года в Черниговской губернии и происходил из дворянского рода Кульчицких. После окончания Киевской духовной академии в 1710 году он принял монашеский постриг и был назначен преподавателем в Славяно-греко-латинскую академию префектом и профессором богословия. В 1719 году святитель Иннокентий был переведен в Санкт-Петербургскую Александро-Невскую лавру с назначением обер-иеромонахом флота. В 1720 году нес послушание наместника Александро-Невской лавры. А 14 февраля 1721 года иеромонах Иннокентий был посвящен в сан епископа Переяславского и назначен в Пекинскую духовную миссию в Китай. Однако до Китая он так и не доехал и указом Св. Синода в 1727 году был наименован епископом Иркутским и Нерчинским и приступил к управлению новообразованной епархией.

Близость китайской границы, обширность и малонаселенность епархии, большое количество различных народностей (бурят, монголов и др.), не просвещенных Христовой верой, обусловили пастырский труд русского святителя. Епископ Иннокентий неутомимо трудился над устройством епархии, укреплением ее духовной жизни, о чем свидетельствуют его многочисленные проповеди, пастырские послания и предписания. В трудах и лишениях святитель Иннокентий обретал духовную твердость, смирение, прозорливость.

Трудами святителя Иннокентия было начато строительство в Вознесенской обители каменного храма взамен деревянного, расширены границы епархии, включившей не только Селенгинский, но еще Якутский и Илимский округи. Под влиянием сурового климата и невзгод епископ Иннокентий рано заболел и утром 27 ноября 1731 года преставился ко Господу.

В 1764 году тело святителя обрели нетленным во время ремонтных работ в монастырской Тихвинской церкви. Множество чудес совершилось не только в Иркутске, но и в отдаленных местах Сибири при молитвенном обращении к святителю. В 1800 году святитель Иннокентий, епископ Иркутский, был причислен к лику русских святых.

Сегодняшний день традиционно отмечается на Руси как «Юрьев день осенний». Этот праздник установлен по инициативе св. блгв. Великого Князя Ярослава Мудрого (во Святом Крещении Георгия) в память освящения митрополитом Иларионом церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия. В XIX в. этот день сделался праздником георгиевских кавалеров, в честь которых устраивался величественный прием в Зимнем дворце. В начале ХХ в. этот день стал праздником русских монархистов, чьим небесным покровителем был Георгий Победоносец.

