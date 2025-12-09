9 декабря 2025 гола в Папской резиденции Кастель Гандольфо папа Римский Лев принял на аудиенции главу украинского режима Владимира Зеленского. Встреча состоялась рано утром, сообщает портал VaticanNews.

Как передаёт Зал печати Св. Престола, война на Украине была главной темой беседы между папой Львом XIV и В. Зеленским. Глава Ватикана «вновь говорил о необходимости продолжать диалог». При этом он выразил надежду, что «предпринимаемые в настоящий момент дипломатические инициативы приведут к справедливому и продолжительному миру».

Речь шла также «о военнопленных и о необходимости обеспечить возвращение украинских детей в их семьи».

Ни слова о гонениях на Украинскую Православную Церковь на Украине папа Лев, конечно же, не сказал и тем самым ещё раз поддержал политику нынешнего украинского режима. Впрочем, это не удивительно, ведь совсем недавно в Ватикане открыто встали на сторону европейской «партии войны».

Характерно, что буквально пару дней назад блогер Анатолий Шарий сообщил, что украинские спецслужбы с привлечением видных католиков разрабатывают операцию против госсекретаря США М. Рубио и вице-президента Дж. Вэнса, передаёт Телеграм-канал Центра «Хризма».

Согласно опубликованному Анатолем Шарием документу, Служба внешней разведки Украины собирается с помощью целого ряда католических деятелей консервативного толка организовать «публичное вразумление» — публичную критику политиков-католиков из команды Трампа за «искажение ими правды об Украине» и «согласие на геноцид миллиона украинцев через прекращение оказания им помощи».

А. Шарий утверждает, что операция запланирована на ближайшее время, хотя судя по тексту, документ мог быть составлен ещё в феврале — марте 2025 года. В записке сказано, что вразумление мог бы составить папа Римский, который не любит Трампа, но «сейчас он в тяжёлом состоянии и практически не дееспособный». Речь, очевидно, о почившем папе Франциске, но и нынешний глава Ватикана, судя по всему, может сыграть отведённую ему роль.

Несмотря на возможную условную «старость» документ весьма любопытен. В нём перечислены имена католических епископов, богословов и философов со всего мира, которых украинский режим готов попробовать поставить под ружье. Если все эти люди, как по команде, начнут критиковать Трампа и его команду, будет понятно, что операция «Ватикан против мирного плана США» началась.

Русская линия