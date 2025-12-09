Предстоятели Иерусалимской, Антиохийской и Сербской Поместных Православных Церквей провели встречу с королём Иордании Абдаллой II, во время которой обсуждались вопросы восстановления стабильности на Ближнем Востоке и сохранения христианского присутствия в регионе. Встреча состоялась 8 декабря 2025 года во дворце Хусейнийя, сообщает портал Raskolam.net.

В ходе переговоров, в которых также участвовал наследный принц Аль-Хусейн бин Абдалла II, король Абдалла II подчеркнул необходимость прекращения нарушений в отношении исламских и христианских святынь в Святом Граде. Эти действия еврейских властей, по мнению сторон, направлены на изменение существующего исторического и юридического статус-кво.

Король Иордании, присутствовавший вместе с принцем Гази бин Мохаммедом, старшим советником короля по религиозным и культурным вопросам, заверил, что Иордания продолжит играть свою историческую и религиозную роль в защите святых мест, опираясь на покровительство Хашимитов, сообщает Orthodoxianewsagency.gr.

На встречах также обсуждалась общая ситуация в регионе. Король Абдалла II акцентировал внимание на необходимости соблюдения соглашения о прекращении войны в Газе, обеспечении гуманитарной помощи и предотвращении опасной эскалации на Западном берегу.

Участие в этой встрече помимо Патриарха Феофила стразу двух Предстоятелей Поместных Церквей — это ещё один недобрый сигнал Константинопольскому Патриарху Варфоломею, который из-за своих чрезмерных амбиций быстро теряет свой прежний авторитет и координирующую роль в православном мире. Именно Иерусалимский Патриарх Феофил в этом плане становится тем Предстоятелем, который способен заменить всё более дискредитировавшего себя главу Фанара.

