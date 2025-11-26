Русская линия
Сводка новостей от 26 ноября 2025

Греция профинансирует реставрацию Храма Гроба Господня в Иерусалиме
Греческое государство, которое ещё совсем недавно было на грани банкротства, намерено продолжать поддерживать Иерусалимский Патриархат…

карта Греции23 ноября 2025 года глава министерства образования, религий и спорта Греции София Захараки во время визита на Святую Землю, где она представляла греческое правительство на торжествах по случаю 20-летия интронизации Патриарха Феофила III, объявила, что Греция выделит средства на реставрацию и благоустройство Храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Greek reporter.

София Захараки подчеркнула, что решение Афин продолжает многолетнюю поддержку Иерусалимского Патриархата и направлено на сохранение важнейших христианских святынь. По её словам, духовная и пастырская миссия Патриархата остаётся «неизменным маяком» для региона, а Греция сохраняет непоколебимую приверженность сотрудничеству и помощи.

Министр напомнила о значимой роли Патриаршей школы Сиона, куда Греция направляет преподавателей, учебники и образовательные материалы. Она также отметила, что Афины ведут постоянные консультации по укреплению пастырской, образовательной и социальной деятельности Патриархии, включая поддержку школ и общин, находящихся в трудном положении.

Во время встречи с Патриархом Феофилом III София Захараки выразила заинтересованность в возобновлении работы Богословской школы Святого Креста и расширении сотрудничества с Университетом Аристотеля в Салониках. Греческая делегация также посетила Патриаршую школу Святого Сиона и Вифлеем, где обсуждалась реставрация Грота Рождества Христова и проблемы, с которыми сталкиваются христиане региона.

В Афинах подчеркивают, что выделенное финансирование имеет духовное и культурное значение: оно направлено на сохранение святыни, связанной с ключевыми событиями христианской веры, и поддержку общин, которые продолжают оставаться уязвимыми на Ближнем Востоке.

Отметим, что Греция — далеко не самая богатая страна ЕС. Все помнят скандал, когда обнаружилось, что Афины фактически оказались на грани банкротства, и потребовалась многомиллиардная помощь Евросоюза, чтобы сохранить Греческое государство на плаву. И тем не менее, греческие власти готовы выделять большие суммы на поддержку Иерусалимского Патриархата. Причина этого кроется не только с православной благотворительности, но и в стремлении Афин продолжать свою политику эллинизма на Ближнем Востоке.

