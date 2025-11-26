В России будет выработан единый подход к установлению статуса многодетной семьи

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2026 года рассмотреть вопрос об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи. Перечь поручений был представлен по итогам совещания с членами правительства, прошедшего 17 сентября, сообщает РИА Новости.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, по месту жительства (пребывания) одного из родителей в случае проживания (регистрации) членов многодетной семьи в разных субъектах Российской Федерации. Доклад — до 1 марта 2026 года», — указано в документе.

Президент в конце октября провёл первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Он назвал семью фундаментальной основой российского общества.

Владимир Путин отметил востребованность уже существующего набора инструментов поддержки: в него входят единые пособия для людей с невысокими доходами и льготная ипотека. Он подчеркнул, что правительство старается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, а власти продолжат их совершенствовать.

Кроме того, со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, призванная снизить подоходный налог для семей с невысокими доходами с двумя и более детьми до шести процентов. Ещё одним средством материальной помощи семьям стал материнский капитал.

Русская линия