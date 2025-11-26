По техническим причинам один из самых популярных православных ресурсов не работает вот уже несколько дней подряд…

Православные верующие, привыкшие пользоваться ресурсами и проектами известного православного портала Православие.Ru, задаются вопросом, почему вот уже несколько дней подряд они не могут попасть на привычный ресурс. При этом никакой широкой информации по этому поводу в сети до сих пор не было.

Наконец, сегодня затянувшаяся информационная пауза подошла к концу — редакция портала в своём Телеграм-канале указала, что причина отсутствия ресурса в сети Интернет связана с техническими проблемами, которые вскоре будут решены.

«Вот уже несколько дней, как сломался сервер, на котором размещены портал Православие.Ru, Православный календарь, официальные сайты Патриаршего совета по культуре, Крымской митрополии, книги «Несвятые святые», фильма «Византийский урок» и ряд других, — говорится в официальном сообщении.

В данный момент ведутся работы по переносу всех данных на новый сервер, но ввиду огромного объёма работы до сих пор не закончены.

Просим прощения за доставленные неудобства! Надеемся, что работоспособность всех наших сайтов будет в ближайшее время восстановлена".

Русская линия