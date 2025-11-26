26 ноября 2025 года в гостинице «Даниловская» на территории Даниловского монастыря Москвы состоится презентация фильма режиссёра Сергея Соколинского «Русский Обще-Воинский Союз. РОВС». Это первый документальный фильм, целиком посвящённый истории старейшей русской воинской организации.

На премьеру приглашены чины РОВСа, руководители и представители патриотических организаций России, военнослужащие Вооруженных сил РФ, историки и писатели, занимающиеся историей Русской Императорской армии, Белого движения и Русской эмиграции.

Фильм охватывает огромный период времени — от эвакуации Русской армии из Крыма до участия русских добровольцев в СВО, а потому носит обзорный характер, — многие события и стороны деятельности РОВСа остались, к сожалению, за кадром. Тем не менее, новая картина Сергея Соколинского стала ответом на привычные с советских времен штампы и развеивает клевету, по ныне существующую вокруг русской Белой эмиграции.

В работе над документальной лентой приняли участие генерал-лейтенант СВР, кандидат исторических наук Леонид Решетников, доктор исторических наук Сергей Волков, доктор исторических наук Владимир Хандорин, недавно почивший кандидат исторических наук Евгений Юркевич.

Отрадно, что презентация данной картину пройдёт в монастыре Русской Православной Церкви, священнослужителей которой в годы лихолетья Гражданской войны стремилась защитить Белая армия.

Адрес: Большой Староданиловский пер., 5. Начало в 19.00.

Русская линия