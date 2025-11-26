Сегодня мы вспоминаем Великого князя Московского Ивана II Ивановича, прозванного в народе «Красным» (т.е. красивым) или «Кротким», отошедшего ко Господу в 1359 году.

Он родился в 1326 г. в Москве и был вторым сыном Великого князя Ивана I Калиты. В 1340 г., по духовной своего отца, получил г. Звенигород и часть доходов с Московского княжества. После смерти первой жены Феодосии (1342) Иван вторично женился на Александре, вероятно, дочери московского тысяцкого В.В. Вельяминова — от этого брака родился сын Дмитрий (будущий Великий князь Дмитрий Донской).

После смерти братьев Великого князя московского Семена Гордого и Андрея Иван Красный получил в Орде ярлык на великое княжение. Князь продолжал объединение русских земель вокруг Москвы, начатое его отцом, при этом всячески избегая военных конфликтов, выступая третейским судьей среди русских князей, за что получил прозвище Кроткий. Впрочем, князь проявлял и решимость. Когда ордынский царевич Мамат-Ходжа явился в Рязань и заявил, что установит границу между Московским и Рязанским княжествами, Иван Красный не впустил его в пределы Москвы. Не имея указаний от хана ордынский царевич не решился войти в Московское княжество и ушел восвояси. Похоронен Великий князь в Архангельском соборе Московского Кремля.

Сегодня также день памяти духовного писателя, мыслителя, автора трудов по богословию, русской истории и истории культуры архимандрита Константина (Зайцева), скончавшегося в изгнании в 1975 г.

Он родился 28 марта 1887 г. в Петербурге в семье крещеных евреев и в миру звался Кириллом Иосифовичем. Учился в Германии, где изучал государственное право, затем в Петербургском университете, откуда перешел на экономическое отделение Петербургского политехнического института, после окончания которого в 1912 г. был оставлен на кафедре государственного права. Затем преподавал в Петербургском университете, служил в 1-м департаменте Сената, по ведомству земледелия и землеустройств. Во время Первой мировой войны участвовал в трудах особой комиссии по продовольствию. После октябрьского переворота 1917 г. уехал в Москву, оттуда на юг России, где участвовал в Белом движении. Эмигрировал с армией генерала П.Н.Врангеля из Крыма, в эмиграции жил в Праге, был приват-доцентом на юридическом факультете. По приглашению П.Б.Струве переехал в Париж, где в 1928−33 гг. редактировал газеты «Возрождение» и «Россия и славянство». Затем перебрался в Харбин, где в 1936−38 гг. был профессором политэкономии юридического факультета Харбинского университета. Во время оккупации Маньчжурии служил у японцев по ведомству Министерства иностранных дел, за протест против принуждения японцами православных эмигрантов к поклонению языческой богине Аматерасу выслан в Русскую Духовную Миссию в Китае.

После кончины супруги в 1945 г. рукоположен во священника. Нес пастырское служение в Циндао и Шанхае. В 1949 г. бежал из коммунистического Китая в США, жил в Сан-Франциско, затем перебрался в Джорданвилль в Свято-Троицкий монастырь, читал курсы догматического богословия, истории русской словесности и пастырского богословия в Духовной семинарии. В декабре 1949 г. пострижен в монашество с именем Константин, был редактором журнала «Православная Русь» и ряда других изданий, в 1954 г. возведен в сан архимандрита. О. Константин состоял в переписке с выдающимся русским мыслителем И.А.Ильиным. Скончался в Джорданвилле, где и похоронен. Архимандрит Константин известен как автор ряда трудов о Святой Руси, о Царе-Мученике Николае II, о Русской Православной Церкви, которые стали неотъемлемой частью русской православной идеологии.

