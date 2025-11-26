25 ноября 2025 года Суд Европейского Союза вынес весьма говорящее постановление, согласно которому все страны-члены обязаны признавать «однополые браки», заключённые на территории любого государства ЕС. Данное решение направлено на защиту «фундаментальных прав граждан союза», в частности, свободы передвижения, и не требует от государств изменения национального законодательства, сообщает портал Raskolam.net.

Поводом для соответствующего решения послужило разбирательство дела двух половых извращенцев из Польши, чьё содомское сожительство было зарегистрировано в Германии, однако польские власти отказались его признавать. Суд ЕС счёл, что отказ в признании нарушает право на свободу передвижения и проживания, а также право на уважение частной и семейной жизни. В постановлении подчёркивается, что граждане должны иметь возможность сохранять «нормальную семейную жизнь» как в принимающей стране, так и при возвращении на родину.

Суд отдельно уточнил, что его решение не обязывает государства-члены легализовать «однополые браки» во внутреннем законодательстве. Тем не менее, страны не могут «дискриминировать» иностранные акты гражданского состояния, если аналогичные документы, выданные традиционным парам, признаются без ограничений.

Это постановление получило широкий резонанс на фоне внутриполитической ситуации в Польше. Несмотря на то, что новое правительство страны работает над законопроектом о «гражданских партнёрствах», президент Польши Кароль Навроцкий уже заявил о намерении наложить вето на «любой законопроект, подрывающий конституционный статус брака».

Очевидно, что решение суда ЕС — это ещё один шаг к постепенному превращению Европы в содомское надгосударственное образование, состоять в котором традиционным христианским странам становится практически невозможно. За экономическое благополучие и финансовую помощь со стороны еврочиновников Брюссель требует самое дорогое — поступиться своими христианскими ценностями и верой.

Русская линия