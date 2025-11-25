В ночь на 25 ноября 2025 года южные регионы России подверглись массированной атаке украинских беспилотников…

В Русской Православной Церкви выразили соболезнования родственникам погибших и пострадавших мирных жителей от атаки украинских БПЛА

В ночь на 25 ноября 2025 года южные регионы России подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов украинской армии. В результате происшествия есть погибшие и раненые; часть пострадавших доставлена в больницы, сообщает РИА Новости.

По благословению главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия духовенство Таганрогского и Неклиновского благочиний с утра находится в медицинском учреждении, оказывая духовную и моральную поддержку пострадавшим и их близким, передаёт официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии.

В больницу доставляется гуманитарная помощь и предметы первой необходимости.

Ростовская-на-Дону епархия от лица всей Русской Православной Церкви выразила глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

В настоящее время известно, что в результате массированного налёта украинских беспилотников в Ростовской области погибли три человека, ещё восемь получили ранения — все они жители Таганрога и Неклиновского района, отмечает РИА Новости.

В городе повреждены два многоквартирных и один частный дом, Механический колледж, два промышленных предприятия и детский сад. В границах этих зданий ввели локальный режим ЧС. Работает оперативный штаб.

В селах Петрушино и Весело-Вознесенка пострадали два частных домовладения: в одном произошел пожар, в другом повреждена труба внешнего газопровода, началось возгорание.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при атаке дронов в регионе также пострадали шесть человек, четверо из них — в Новороссийске. В городе повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

В центре Краснодара фрагменты беспилотников нашли возле одной из многоэтажек. Повреждены окна в трех зданиях.

В Туапсе после налета БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома, пожар уже локализовали. Среди пострадавших — охранник из соседнего учреждения, его ранило осколками.

В Геленджике повреждены два частных дома. Пострадал мужчина, который в момент удара находился на улице. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Русская линия