Сводка новостей от 25 ноября 2025

В Русской Православной Церкви выразили соболезнования родственникам погибших и пострадавших мирных жителей от атаки украинских БПЛА
В ночь на 25 ноября 2025 года южные регионы России подверглись массированной атаке украинских беспилотников…

СвященствоВ ночь на 25 ноября 2025 года южные регионы России подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов украинской армии. В результате происшествия есть погибшие и раненые; часть пострадавших доставлена в больницы, сообщает РИА Новости.

По благословению главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия духовенство Таганрогского и Неклиновского благочиний с утра находится в медицинском учреждении, оказывая духовную и моральную поддержку пострадавшим и их близким, передаёт официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии.

В больницу доставляется гуманитарная помощь и предметы первой необходимости.

Ростовская-на-Дону епархия от лица всей Русской Православной Церкви выразила глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

В настоящее время известно, что в результате массированного налёта украинских беспилотников в Ростовской области погибли три человека, ещё восемь получили ранения — все они жители Таганрога и Неклиновского района, отмечает РИА Новости.

В городе повреждены два многоквартирных и один частный дом, Механический колледж, два промышленных предприятия и детский сад. В границах этих зданий ввели локальный режим ЧС. Работает оперативный штаб.

В селах Петрушино и Весело-Вознесенка пострадали два частных домовладения: в одном произошел пожар, в другом повреждена труба внешнего газопровода, началось возгорание.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при атаке дронов в регионе также пострадали шесть человек, четверо из них — в Новороссийске. В городе повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

В центре Краснодара фрагменты беспилотников нашли возле одной из многоэтажек. Повреждены окна в трех зданиях.

В Туапсе после налета БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома, пожар уже локализовали. Среди пострадавших — охранник из соседнего учреждения, его ранило осколками.

В Геленджике повреждены два частных дома. Пострадал мужчина, который в момент удара находился на улице. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

