Противопоставление христианства патриотизму является большой ошибкой, любовь к Отечеству является проявлением любви к ближнему, хотя и не должна заслонять любви к Богу. Об этом заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественной церемонии открытия V съезда Общества русской словесности, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

«Большую ошибку совершают те, кто нарочито противопоставляет христианство патриотизму, заявляя о якобы правильности равнодушного отношения христиан к устроению земного бытия и вместе с тем забывая предупреждение Спасителя о том, что неверный в малом, неверен и во многом. Любовь к земному Отечеству и к своему народу — это одно из важнейших проявлений любви к ближнему, к которому призывает нас Христос. Главное только, чтобы любовь к Родине не заслоняла любви к Богу. Это ключевой критерий здорового патриотического чувства», — сказал он на открытии, проходящем в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Предстоятель Русской Православной Церкви, также являющийся председателем Общества русской словесности, подчеркнул, что в русском патриотизме «есть нечто большее, чем просто любовь к Отечеству». «Это не просто любовь к отеческим городам, по выражению Александра Сергеевича Пушкина, но ещё и любовь к Церкви и к нашей православной вере, созидавшей национальный характер и культуру, любовь к тем ценностям, которые помогли сохранить русскому народу самого себя, несмотря на все невзгоды, суровые внешние и внутренние испытания», — добавил Его Святейшество.

По словам Патриарха Крилла, несмотря на то, что в «определенный период нашей недавней жизни любовь к Родине всячески поощрялась, а любовь к Богу была запрещена», «Церковь во все времена свидетельствовала о важности защиты родной страны».

Русская линия