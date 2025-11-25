Александрийский Патриарх Феодор II примет участие в торжественных мероприятиях на Фанаре, приуроченных ко дню памяти святого апостола Андрея Первозванного. Глава Александрийского Патриархата совершит совместное богослужение с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, в котором также примет участие Римский папа Лев XIV, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Orthodoxia News Agency.

Ожидается, что папа Римский Лев XIV прибудет в Фанар со своей делегацией в субботу, 29 ноября, около 15:30. У входа в Патриархию его встретит Патриарх Варфоломей, после чего они проследуют в Патриарший собор, где будет совершён благодарственный молебен. На службе будут присутствовать Патриарх Александрийский Феодор II, главы Ватикана и Фанара, а также представители дипломатического корпуса и другие официальные лица.

После молебна в Тронном зале состоится подписание Совместной декларации. Затем пройдёт представление членов папской делегации, а также частная встреча папы и Константинопольского Патриарха в Патриаршем кабинете. Вечером того же дня будет совершена Великая вечерня, которую возглавит Патриарх Александрийский Феодор II.

В воскресенье, 30 ноября, состоится кульминация торжеств — Патриаршая и Синодальная Божественная литургия. Богослужение возглавит Патриарх Варфоломей в сослужении с Патриархом Александрийским Феодором II. Папа Римский Лев XIV со своей делегацией будет присутствовать на Литургии. По окончании службы глава Ватикана и Константинопольский Патриарх обменяются официальными речами, после чего вместе благословят верующих с балкона Патриаршего дома.

Ранее Константинопольский Патриарх Варфоломей во второй раз передал приглашение Иерусалимскому Патриарху Феофилу принять участие в указанных экуменических торжествах, но, судя по всему, в Иерусалиме сочли правильнее отказаться от данного приглашения. Очевидно, что Фанар направлял подобные приглашения и другим Предстоятелям Поместных Церквей, но только Александрийский Патриарх Феодор решил приехать в Никею.

