Александр Иванович Кошелев родился 9 мая 1806 г. в Москве в дворянской семье. Получив домашнее образование, Кошелев сдал «экзамен на чин» в Московском университете. Вскоре он вошел в кружок С.Е.Раича, где познакомился с Ф.И.Тютчевым, С.П.Шевыревым, М.П.Погодиным, А.С.Хомяковым и др., а также сблизился с членами «Общества любомудров» и примыкавшими к нему литераторами.

Некоторое время Кошелев находился на государственной службе. Успешно занимался сельским хозяйством и финансами. В 1848 подал в Министерство финансов записку о вреде откупов.

С 1840-х годов Кошелев вошел в кружок славянофилов, куда его влекли давняя близость к Хомякову и братьям Киреевским, настойчивое стремление славянофилов к освобождению крестьян, верность православной традиции, тяга к философии и патристике. В 1851−52 гг. он выступил издателем славянофильского «Московского сборника», а также поместил в нем в нем свою статью. Продолжая деятельность журналиста, Кошелев издавал и редактировал в 1856−60 гг. журнал «Русская беседа» и прибавление к нему — журнал «Сельское благоустройство», составляемый из исторических, сельскохозяйственных и статических статей по вопросу об улучшении быта крестьян в России. Позже Кошелев подготовил и выпустил собрание сочинений И. Киреевского и составил программу издания многотомного сочинений Хомякова.

В предреформенную эпоху Кошелев стал видным общественным деятелем по крестьянскому вопросу. В 1855 г., он подал Императору Александру II записку, в которой обосновал необходимость созыва Земской думы, а чуть позже предложил вниманию Царя «Записки по уничтожению крепостного состояния в России».

В 1862 г. в полулегальном и консервативно-оппозиционном памфлете «Конституция, самодержавие и Земская дума» публицист выдвинул ряд идей, направленных на защиту монархии как таковой, сословных дворянских привилегий и упрекал русскую бюрократию в ее неспособности справиться с революционным движением. Свое отношение к двум другим составляющим уваровской триады Кошелев выразил в следующих словах: «Без Православия наша народность — дрянь. С Православием наша народность имеет мировое значение».

В последние годы жизни Кошелев создал наиболее значительное свое произведение — «Записки. (1812−83)», являющиеся ценнейшим документом для истории общественной мысли России в 1820−70 гг. XIX в.

И.С.Аксаков в некрологе Кошелеву отметил: «Кошелев — это последний из друзей-сверстников Киреевского и Хомякова, этот живой, рьяный, просвещенный и талантливый общественный деятель и публицист, сильный и цельный духом, необычайно выразительно-искренний в своей внешности, и в речах, и в поступках, — не знавший ни угомона, ни отдыха, ни усталости, бодрствовавший на работе до самого последнего часа своей жизни». Скончался Кошелев 12 ноября 1883 года.

Сегодня также день памяти выдающего русского мыслителя, теоретика русского консерватизма К.Н.Леонтьева.

Константин Николаевич Леонтьев родился 13 января 1831 г. в с. Кудиново Калужской губернии в небогатой дворянской семье. В 1849 г. окончил Калужскую гимназию с отличными отметками по всем предметам, кроме физики и математики, и некоторое время проучившись в ярославском Демидовском лицее, поступил на медицинский факультет Московского университета. Начал сочинять, его комедия «Женитьба по любви» была высоко оценена И.С.Тургеневым, который стал литературным наставником Леонтьева и ввёл его в литературный салон графини Е.В.Салиас, где Леонтьев познакомился с Т.Н.Грановским, М.Н.Катковым, поэтами Е.П.Ростопчиной, Н.Ф.Щербиной. В 1854 г., вскоре после начала Крымской войны, изъявил желание поступить на военно-медицинскую службу и, не окончив пятого курса, был назначен младшим ординатором Керчь-Еникальского военного госпиталя. Уволившись из армии в 1857 г., служил домашним врачом, в 1863 г. поступил в Азиатский департамент Министерства иностранных дел и за 8 лет службы на Балканах и в Турции прошёл путь от секретаря и драгомана (переводчика) до консула в Салониках. В этот период жизни Леонтьев придерживался сугубо материалистических воззрений, которые сам позднее охарактеризовал как «естественно-эстетическое чувство, поддержанное и укрепленное рациональным идеалом науки».

В 1871 г. он пережил духовный кризис, сопровождавшийся тяжелой болезнью и чудесным исцелением. Оправившись от болезни, Леонтьев всей душой обратился к Богу. Он отрекся от некоторых прежних, «в высшей степени безнравственных» сочинений, сжег некоторые свои рукописи. Предвестием духовного переворота стала статья «Грамотность и народность» (1870), вызвавшая бурю негодования либералов и прогрессистов. В ней речь шла о пагубности западноевропейского просвещения для духовного и культурного своеобразия народа и для его нравственного развития. Леонтьев оставил службу и провёл около года в русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне, намереваясь принять постриг, но не получил благословения от старцев. В это время он написал работу «Византизм и славянство», в которой выступил против славянофильства («мечтательное и неясное учение») и панславизма, который считал политически ошибочным и даже вредным с точки зрения судеб России. Он противопоставлял идее славянского единства идею национальной самобытности русского этноса. Вернулся в Россию весной 1874 г., в ноябре поступил послушником в Николо-Угрешский монастырь на Москве-реке, где прожил зиму, но затем вернулся в своё имение Кудиново. Катков отказался печатать в своем «Русском вестнике» «Византизм и славянство», слишком необычными были идеи Леонтьева даже для консервативного лагеря. Трактат был опубликован ничтожным тиражом как выпуск «Чтений в Обществе Истории и древностей российских» в 1875 г., и не мог оказать должного воздействия на общественное мнение.

В январе-апреле 1880 г. Леонтьев стал заместителем главного редактора газеты «Варшавский дневник», где смог проповедовать свои уже выкристаллизовавшиеся взгляды. В декабре он вернулся в Москву, где получил место члена Московского цензурного комитета. Здесь сблизился с преподавателем Лицея Цесаревича Николая и коллегой по цензурному комитету П.Е.Астафьевым, у которого на литературно-музыкальных пятницах познакомился с группой студентов, ставших его почитателями. Так возник кружок молодежи, в который входили в будущем видные деятели правого движения (А.А.Александров, В.А.Грингмут, Л.А.Тихомиров, Ю.Н.Говоруха-Отрок, о. И. Фудель, о.И.Соловьев и др.). Леонтьев в это время активно печатался в изданиях консервативного и славянофильского направления «Русский вестник», «Гражданин», «Московские ведомости», опубликовал сборник статей «Восток, Россия и славянство» (т. 1−2, 1885−86), в который вошел трактат «Византизм и славянство», цикл статей «Записки отшельника» («Гражданин», 1887−91). Достойным завершением критико-публицистического творчества Леонтьева явились его полемические заметки о творчестве Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого «Наши новые христиане» (1882) и «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л.Н.Толстого» (1890). Своего рода политическим завещанием стали поздние работы «Национальная политика как орудие всемирной революции» (1889) и «Славянофильство теории и славянофильство жизни» (1891).

Культурно-исторические взгляды Леонтьева, сложившиеся под влиянием Н.Я.Данилевского, характеризуются выделением трёх стадий циклического развития — первичной «простоты», «цветущей сложности» и вторичного «упрощения» и «смешения». Европа уже вступила в третью стадию, она стоит перед мещанством, орудиями которого являются лозунги политической свободы и равенства. Европа грозит заразить Россию «либерально-эгалитарным прогрессом». Противопоставить Европе мы можем только старые культурные элементы, заимствованные из Византии. Россия должна обособиться от Европы, считал Леонтьев, и положить в основу своего бытия «триаду»: Православие, т. е. строго церковное и монашеское христианство («Церковь должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее»); Самодержавие, т. е. незыблемую монархическую государственность, как можно более сословную, жесткую и даже деспотическую («сурово, иногда и до свирепости»); и Народность, т. е. самобытные национальные формы жизни («быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от запада, единстве»). Леонтьев провозгласил знаменитую формулу: «Россию надо подморозить», предлагая при этом совершенно отрешиться не только от Европы, но и от «растленного славянства». Только так Россия может обрести будущность. Развивая учение Данилевского о возрастах развития национальности, Леонтьев ставил вопрос о возрасте России: цветет ли она? И склонялся к мнению: мы прошли много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела. Только сильная императорская власть может спасти Россию от натиска европейского либерального эгалитаризма, считал он.

В 1887 г. Леонтьев вышел в отставку и поселился в Оптиной пустыни. 18 августа 1891 г. он принял тайный монашеский постриг. Вскоре, заболев пневмонией, переехал в Троице-Сергиеву Лавру, где и умер.

В этот день 12 ноября 1472 г. Великий Князь Иоанн III Васильевич обвенчался с греческой царевной Софией Палеолог.

В этот день в 1905 г. была создана Астраханская народная монархическая партия, которую возглавил купец Нестор Николаевич Тиханович-Савицкий, ставший одним из лидеров патриотического движения в России.

Русская линия