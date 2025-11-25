Русская линия
Сводка новостей от 25 ноября 2025

Пётр Толстой: Необходимо прекратить иждивенчество мигрантов за счёт России
Зампред Госдумы отметил, что российские власти думают над мерами, которые бы навели порядок в вопросе выплаты пособий приезжим…

Петр ТолстойЗаместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил, что современная Россия испытывает серьёзные сложности при приёме большого числа мигрантов и с этим надо что-то делать. Он, в частности, призвал прекратить иждивенчество мигрантов за счёт России, передаёт Дзен-канал «Капитал страны».

По словам депутата, проблема заключается в ситуациях, когда семьи мигрантов, которые остаются на родине, получают российские пособия. Пётр Толстой привёл пример, что эти семьи могут получать выплаты из московских МФЦ, находясь, например, в Таджикистане.

«Вот такого быть не должно. И эта работа, она идёт, там непростые решения, и нам нужно, принимая любое решение, понимать, как оно будет реализовано, чтобы у государства силёнок хватило это реализовать, но мы в этом направлении двигаемся и не свернём с него», — высказался политик.

Помимо этого, депутат обратил внимание на рост агрессивности мигрантов. Пётр Толстой отметил, что в общественном сознании фактически закрепилась практика, при которой мигранты в ходе словесных конфликтов нередко «достают нож». Подобное поведение, по его словам, всё чаще воспринимается как тревожная реальность.

Политик напомнил, что в разные исторические периоды Россия успешно интегрировала инославные народы, сохраняя их культуру и верования, при этом включая их в единое многонациональное пространство. Однако нынешний поток мигрантов, представляющих иные цивилизационные нормы, создаёт высокую степень терпимости, которая мешает выработке эффективных механизмов адаптации.

Особое внимание он уделил рискам, связанным с ростом агрессии среди части мигрантов. По словам депутата, такая обстановка представляет серьёзную опасность и требует аккуратного подхода, поскольку любое искусственное обострение может негативно сказаться на стабильности в многонациональной и многоконфессиональной стране.

Святейший Патриарх Кирилл: «Большую ошибку совершают те, кто нарочито противопоставляет христианство патриотизму»
Любовь к земному Отечеству и к своему народу — это одно из важнейших проявлений любви к ближнему, отметил Предстоятель Русской Православной Церкви...

В Русской Православной Церкви выразили соболезнования родственникам погибших и пострадавших мирных жителей от атаки украинских БПЛА
В ночь на 25 ноября 2025 года южные регионы России подверглись массированной атаке украинских беспилотников...

На экраны кинотеатров России вышел фильм «Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца»
Документальная лента Бориса Корчевникова рассказывает об известном предании, согласно которому старец Фёдор является бывшим Императором Александром I...

Александрийский Патриарх Феодор намерен принять участие в экуменических торжествах с участием папы Римского Льва в Никее
Судя по всему, остальные Предстоятели Поместных Церквей, включая Иерусалимского Патриарха Феофила, отказались от приглашения Фанара...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающихся русских мыслителей А.И.Кошелева и К.Н.Леонтьева...

