Заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил, что современная Россия испытывает серьёзные сложности при приёме большого числа мигрантов и с этим надо что-то делать. Он, в частности, призвал прекратить иждивенчество мигрантов за счёт России, передаёт Дзен-канал «Капитал страны».

По словам депутата, проблема заключается в ситуациях, когда семьи мигрантов, которые остаются на родине, получают российские пособия. Пётр Толстой привёл пример, что эти семьи могут получать выплаты из московских МФЦ, находясь, например, в Таджикистане.

«Вот такого быть не должно. И эта работа, она идёт, там непростые решения, и нам нужно, принимая любое решение, понимать, как оно будет реализовано, чтобы у государства силёнок хватило это реализовать, но мы в этом направлении двигаемся и не свернём с него», — высказался политик.

Помимо этого, депутат обратил внимание на рост агрессивности мигрантов. Пётр Толстой отметил, что в общественном сознании фактически закрепилась практика, при которой мигранты в ходе словесных конфликтов нередко «достают нож». Подобное поведение, по его словам, всё чаще воспринимается как тревожная реальность.

Политик напомнил, что в разные исторические периоды Россия успешно интегрировала инославные народы, сохраняя их культуру и верования, при этом включая их в единое многонациональное пространство. Однако нынешний поток мигрантов, представляющих иные цивилизационные нормы, создаёт высокую степень терпимости, которая мешает выработке эффективных механизмов адаптации.

Особое внимание он уделил рискам, связанным с ростом агрессии среди части мигрантов. По словам депутата, такая обстановка представляет серьёзную опасность и требует аккуратного подхода, поскольку любое искусственное обострение может негативно сказаться на стабильности в многонациональной и многоконфессиональной стране.

Русская линия