20 ноября 2025 года в кинотеатрах России вышел документальный фильм «Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца», снятый генеральным директором православного телеканала «СПАС» Борисом Корчевниковым, сообщает пресс-служба Томской епархии.

Это фильм-расследование известного предания, которое живо в нашем народе уже почти 200 лет: о том, что победитель Наполеона, Император Александр I Благословенный, не ушёл из жизни в ноябре 1825 года, а стал странником, обнаруженным спустя много лет в сибирской тайге под именем Федора Кузьмича.

В фильме не только собраны многочисленные факты и свидетельства за почти 200 лет следствия, но и с участием следователей Следственного комитета РФ проведены криминалистические, почерковедческие и иные экспертизы, доступные сегодняшним науке и следствию.

Накануне премьеры фильма митрополит Томский и Асиновский Ростислав дал интервью программе «Утро на Спасе», в котором отметил, что существует множество свидетельств, подтверждающих, что сибирский старец и есть Государь Александр I.

«Сказание о старце Фёдоре, о том, что он является и Императором Александром I, впервые я услышал в детстве от своей бабушки, — отметил валыдка. — Как тогда, так и в более позднее время, мне казалось не совсем вероятным совпадение их личности. Мне казалось маловероятным, чтобы Император Всероссийский отказался от престола и стал простым сибирским старцем.

Когда я получил назначение в Томск и стал более близко знакомиться с личностью, подвигом старца Федора, с различными документами, с различными свидетельствами, то прежнее мое убеждение стало сменяться на совершенно противоположное".

