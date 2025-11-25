На экраны кинотеатров России вышел фильм «Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца»
Документальная лента Бориса Корчевникова рассказывает об известном предании, согласно которому старец Фёдор является бывшим Императором Александром I…
20 ноября 2025 года в кинотеатрах России вышел документальный фильм «Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца», снятый генеральным директором православного телеканала «СПАС» Борисом Корчевниковым, сообщает пресс-служба Томской епархии.
Это фильм-расследование известного предания, которое живо в нашем народе уже почти 200 лет: о том, что победитель Наполеона, Император Александр I Благословенный, не ушёл из жизни в ноябре 1825 года, а стал странником, обнаруженным спустя много лет в сибирской тайге под именем Федора Кузьмича.
В фильме не только собраны многочисленные факты и свидетельства за почти 200 лет следствия, но и с участием следователей Следственного комитета РФ проведены криминалистические, почерковедческие и иные экспертизы, доступные сегодняшним науке и следствию.
Накануне премьеры фильма митрополит Томский и Асиновский Ростислав дал интервью программе «Утро на Спасе», в котором отметил, что существует множество свидетельств, подтверждающих, что сибирский старец и есть Государь Александр I.
«Сказание о старце Фёдоре, о том, что он является и Императором Александром I, впервые я услышал в детстве от своей бабушки, — отметил валыдка. — Как тогда, так и в более позднее время, мне казалось не совсем вероятным совпадение их личности. Мне казалось маловероятным, чтобы Император Всероссийский отказался от престола и стал простым сибирским старцем.
Когда я получил назначение в Томск и стал более близко знакомиться с личностью, подвигом старца Федора, с различными документами, с различными свидетельствами, то прежнее мое убеждение стало сменяться на совершенно противоположное".
