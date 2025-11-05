1 ноября 2025 года архиереи Украинской Православной Церкви опубликовали открытое обращение к главе украинского режима Владимиру Зеленскому, в котором нижайше просили главу Украины вступиться за судимого ныне митрополита Святогорского Арсения и не допустить его очередного заключения под стражу. Данное обращение, как и предыдущее в защиту Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия, было выдержано в максимально подобострастной форме, но это вновь не помогло.

Никакого ответа на своё письмо, как и на все предыдущие послания, украинское священноначалие не получило. Более того, 3 ноября 2025 года Соборный районный суд заключил больного владыку Арсения под стражу в СИЗО на 38 дней (до 10 декабря 2025 года) — до «окончания досудебного расследования».

При этом Телеграм-канал Святогорской Лавры приводит полную хронологию последнего дня судебного процесса, которая свидетельствует об откровенном издевательстве над наместником известной православной обители:

3 ноября 2025 г., в пятый день рассмотрения Соборным районным судом вопроса избрания мере пресечения для митрополита Святогорского Арсения, заседание открылось в 9:15 утра. Вначале адвокаты просили судью Ольгу Сергеевну Конопленко предоставить владыке Арсению возможность участвовать в назначенных также на этот день заседаниях других судов при помощи онлайн-связи. Судья отклонила это ходатайство.

В 10:00 заседание прервали из-за воздушной тревоги. В 10:50 оно продолжилось. Участники слушания просматривали видеозапись задержания владыки 28 октября 2025 г. При этом были грубо нарушены права как архиерея, так и его адвокатов: ни ему, ни стороне защиты не дали возможность комментировать видео, не останавливали просмотр для этого.

Около 14:00 митрополиту Арсению стало очень плохо. Был объявлен перерыв. Владыка отправился в гостиницу для короткого отдыха, принятия пищи и лекарств. Несмотря на принятые лекарства, архиерею не стало лучше. Была вызвана скорая. Врачи замерили владыке Арсению давление: тонометр показал 200 на 110. Скорая доставила его в больницу.

«Мне стало плохо. Такого давления у меня ещё никогда не было, — рассказал позже митрополит. — Бог свидетель — ради своей паствы, которая приходила сюда меня поддерживать, я держался сколько мог и не подавал виду, что мне плохо. Сегодня мне было так плохо, как никогда в жизни. Меня доставили на каталке до самой кровати в палате. Сделали горячий укол, капельницу поставили, дали успокоительное. В больнице мне сказали: „Не вставайте ни в коем случае“. Потом пришли, записали мои имя, фамилию, сказали: „Завтра утром будете сдавать анализы..“ Но врачу насчёт меня сказали: „Как ты его положишь — и ты уже уволен“. Он бегал по коридору и кричал: „Зачем оно мне нужно? Увозите его немедленно!“ Меня вывезли из больницы, опять же на каталке, до дверцы автомобиля. Каталка вернулась в больницу, меня посадили в машину. Несмотря на поставленные в больнице капельницу и внутривенные горячие уколы, на тот момент у меня давление было 180 на 100 и пульс 128. Это меня выписали „стабильного“ такого и сказали привезти в суд».

Митрополита Арсения доставили в зал суда в 17:00, и судья вновь открыла заседание. Подержать владыку прибыли верующие и духовенство Украинской Православной Церкви, в том числе митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Перед принятием судом решения владыке Арсению дали слово. Он сказал, что из-за слабого здоровья не выдержит повторного заключения в СИЗО, и просил отпустить его на поруки или под залог для лечения. «Дайте мне ещё пожить с украинским народом, ради которого я жил и живу, ради которого я хочу тут жить и служить. Я плоть от плоти и кровь от крови украинского народа. Я, недостойный, имею честь называться духовным пастырем этого народа. Я не хочу никуда бежать — как считает сторона обвинения — народ, которому я нужен, тут. Украинский народ для меня народ Божий. Это моя многомиллионная паства, от Запада до Востока», — сказал архипастырь.

«Ваша честь, я прошу Вас позволить мне поехать отсюда не в СИЗО, потому что я этого не выдержу, а в Киев, чтобы там пройти лечение. — обратился к судье владыка Арсений. — Как человек я имею право защищать своё здоровье и свою жизнь. Тем более, что она, как показали люди, которые приходят меня поддерживать, мне нужна. За эти дни не было ни одного человека, даже купленного, кто бы стоял с плакатом под судом против меня. Наоборот: люди тысячами выражают мне свою поддержку в интернете. За меня молятся во всём мире. Если бы могли собраться вместе все, кто меня поддерживают в Украине, не хватило бы площади».

«Поэтому я прошу Вас, Ваша честь, прислушаться к голосу народа Украины. Вы его именем будете мне выносить приговор. А народ Украины меня поддерживает», — сказал митрополит Святогорский Арсений.

Выслушав все стороны, около 19:30 судья удалилась в совещательную комнату. Проигнорировав заявления 10-ти народных депутатов Украины о личном поручительстве и ходатайства о возможности внесения залога, около 20:45 она вынесла приговор: содержание под стражей в СИЗО на 38 дней (до 10 декабря 2025 г.) до окончания досудебного расследования.

