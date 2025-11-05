В казанских торжествах приняли участие многочисленные архиереи Русской Православной Церкви и представители Поместных Православных Церквей…

4 ноября 2025 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, установленный в память об избавлении в 1612 году Москвы и России от иноземных захватчиков, в Казани состоялся Общегородской Крестный ход с чтимым Казанским образом Царицы Небесной, сообщает официальный сайт Казанской епархии.

Молитвенное шествие по традиции началось у стен древнего Благовещенского собора Казанского кремля и завершилось в Казанском Богородицком монастыре, на месте обретения в 1579 году главной святыни Казанского края. Перед началом Крестного хода в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы был совершён молебен Царице Небесной. Богослужение совершил сонм архиереев, прибывших в Казань для участия в церковных торжествах по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери.

Вместе с архипастырями по историческому центру Казани с чтимым образом Богородицы Крестным ходом прошли священнослужители Казанской епархии, жители столицы Татарстана, паломники из разных регионов России.

Казанская икона Божией Матери была внесена в воссозданный Казанский кафедральный собор. После принесения святыни на место её обретения в Казанском соборе началось служение Божественной литургии.

Богослужение совершили представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, митрополит Сыктывкарский и Коми-Зырянский Филипп, митрополит Леонид (Горбачев), епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Галичский и Макарьевский Алексий, епископ Гедеон (Харон), епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий.

Архипастырям сослужили представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Феоктист (Димитров), представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси протоиерей Даниил Андреюк, секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл (Корытко), наместник Казанского Богородицкого мужского монастыря игумен Марк (Виленский), ректор Казанской духовной семинарии иерей Никита Кузнецов, благочинные церковных округов, настоятели храмов и монастырей Казанской епархии.

Богослужебные песнопения исполнили хор духовенства под управлением диакона Максима Иванчука, архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко, архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова.

За Литургией молились священнослужители и монашествующие Татарстанской митрополии, воспитанники Казанской духовной семинарии, представители казачества, православная молодёжь, сёстры милосердия, прихожане городских храмов и паломники.

На мирной и сугубой ектениях были вознесены молитвы о Российском воинстве и о мире. Часть молитвословий возносилась на арабском и английском языках. По запричастном стихе проповедь произнёс благочинный I церковного округа города Казани протоиерей Владимир Самойленко.

Митрополит Филиппопольский Нифон и митрополит Казанский Кирилл поздравили верующих с праздником, после чего состоялось вручение Патриарших наград.

Во внимание к помощи Татарстанской митрополии и в связи с 70-летием со дня рождения депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова удостоена Ордена Русской Православной Церкви равноапостольной княгини Ольги III степени.

Во внимание к помощи в строительстве храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Старые Бирюли (Высокогорский район РТ) генеральный директор ООО «НИЦ», генеральный директор ООО «Глобал Энерджи» Руслан Гараев удостоен Ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского III степени.

В завершение участники арт-группы LARGO, которые также по традиции прибыли в столицу Татарстана на праздник Казанской иконы Божией Матери, исполнили с амвона духовный кант «О, Всепетая Царица».

После Литургии архипастыри вознесли молитву на могиле приснопамятного митрополита Феофана (Ашуркова).

На территории Богородицкой обители была организована трапеза для прихожан и паломников.

Русская линия

