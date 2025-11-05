Президента США Дональда Трампа интересует не положение нигерийских христиан, а доступ к природным ресурсам Нигерии, которая богата нефтью. Об этом заявил лидер Евангелической церкви Нигерии Элайджа Айоделе, комментируя заявления главы Белого дома о якобы происходящем в Нигерии «геноциде христиан» и его угрозы военного вторжения со стороны США, сообщает ТАСС.

1 ноября 2025 года Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против «исламских террористов» в Нигерии в целях защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать.

«История с Нигерией — это не о геноциде, — приводит его газета Daily Post. — [Президент Нигерии Бола] Тинубу никогда не был другом Трампа, и все, что хотят США, — обсудить с Тинубу природные ресурсы Нигерии. Только Нигерия способна решить свои проблемы, посторонний человек не может решить проблемы за Нигерию. Трамп — не Бог, ему просто нужны деньги. Он — угнетатель. Если США действительно настроены решить проблему, они должны работать с нигерийским правительством, угрожать бессмысленно».

В свою очередь, президент Нигерии отверг все обвинения Трампа, заявив, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия его правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев. По его словам, Абуджа поддерживает открытый и активный диалог с лидерами христиан и мусульман, продолжает отвечать на вызовы в сфере безопасности, которые угрожают жителям вне зависимости от их религиозной принадлежности и места проживания.

