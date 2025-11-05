Президент РФ подчеркнул, что русская самобытность, традиции, культура и язык нуждаются в самом бережном отношении и защите…

Владимир Путин: Без русского народа нет и не может быть самой России

Президент России Владимир Путин, выступая 5 ноября 2025 года на заседании Совета при Президенте по межнациональным отношениям, призвал российские власти на местах уделять особое внимание защите русского народа, его традиций и культуры, поскольку именно русский народ является государствообразующим в многонациональном Российском государстве.

Выступление главы государства приводит официальный сайт Президента РФ. Владимир Путин, в частности, сказал:

«Первое — как уже говорил, идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России, поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников.

Русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите. Их объединяющая роль — гарантия единства нашего многонационального уже Отечества.

Безусловно, для нас также важны и необходимы культура, обычаи, языки каждого народа нашей огромной страны. Такое многообразие, забота о его сохранении — это основа основ национальной политики России.

Добавлю, что в российском календаре теперь будут два новых праздника, а именно: День коренных малочисленных народов и День языков народов Российской Федерации. Они будут отмечаться ежегодно 30 апреля и 8 сентября соответственно.

Второе — одним из важнейших индикаторов эффективности национальной политики должно быть мнение наших граждан. То есть как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своём регионе, городе, посёлке — вот что важно, что думают о качестве работы органов власти в столь чувствительной области.

И конечно, чтобы получить достоверную картину, видеть реальную динамику процессов, в том числе в таком вопросе, как укрепление общероссийской идентичности, нужны «точные инструменты».

В этой связи с участием ведущих учёных, экспертов прошу изучить опыт социологических исследований в этой сфере, предложить варианты их совершенствования с применением передовых научных подходов и наработок.

Третье — в целом система индикаторов эффективности новой Стратегии очень важна для качества управления, выверенных и своевременных решений.

Согласен с коллегами: перечень таких показателей в сфере национальной политики должен быть единым, комплексным и объективным, что называется, сквозным для оценки работы уполномоченных органов власти всех уровней. Прошу Правительство совместно с Советом и регионами этот вопрос дополнительно проработать.

Четвёртое — в Стратегии предложено усилить региональный компонент. Это правильный шаг для нашей большой, федеративной страны. При этом у глав субъектов должны быть все инструменты для работы на местах, а федеральный центр, разумеется, и впредь должен обеспечивать единую стратегическую линию.

И пятое — сегодня координация по вопросам межнациональных отношений возложена на межведомственную рабочую группу. Учитывая значимость этой сферы, предлагаю повысить её статус до правительственной комиссии".

Русская линия