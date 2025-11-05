Преподобный Иаков Боровичский, Новгородский чудотворец, в отрочестве принял на себя суровый подвиг юродства. Больше о жизни его ничего неизвестно. Прославил его Господь после кончины.

В 1540 году, на третий день Пасхи, к селению Боровичи (в Новгородской области) по реке Осте против течения приплыла большая льдина, на которой стоял гроб (дубовая колода) без крышки, а в нём лежало тело юноши. Боясь ответственности, крестьяне шестами оттолкнули льдину к средине реки, но она возвратилась к берегу. Так повторялось трижды. Ночью старейшинам села явился во сне юноша, виденный ими на льдине, и сказал: «Я такой же христианин, как и вы. Не гоните меня. Моё имя Иаков, я получил имя в честь святого Иакова, брата Господня».

Мощи святого отрока были сначала помещены в часовне, а в 1544 году перенесены в Святодуховский храм. Тогда же было установлено ему празднование. Господь, прославляя Своего угодника, даровал мощам святого Иакова целительную силу. Полиелейное празднование установлено с 1572 года. В Иконописном подлиннике о святом Иакове сказано: «Подобием млад, наг, препоясан платом». В 1657 году Патриарх Никон часть мощей святого перевёз на Валдай, в Иверскую обитель.

Вчера, в день Казанской иконы Божией Матери, мы также отмечали день памяти активного участника монархического движения митрополита Кировоградского и Николаевского Нестора (Анисимова), скончавшегося в 1962 г. Будущий митрополит родился 9 ноября 1885 г. в семье военного чиновника в Свияжске и в миру звался Николаем Александровичем Анисимовым. Образование получил в Казанском реальном училище, после чего поступил послушником Казанского Спасо-Преображенского монастыря, закончил миссионерские курсы при Казанской духовной академии по калмыцко-монгольскому отделению, в 1907 г. принял постриг, рукоположен во иеромонаха и по благословению св. прав. отца Иоанна Кронштадтского отправился миссионером на Камчатку. Выступил с инициативой организации Духовной миссии и Камчатского Православного Братства, членами которого состояли многие видные деятели монархического движения. В 1909 г. иеромонах Нестор был участником монархического съезда в Москве, организованного протоиереем И.И.Восторговым и его единомышленниками, где выступал с несколькими докладами. В 1913 г. возведён в сан игумена, в 1915 г. — архимандрита. В 1914 г. в начале Первой мировой войны добровольцем пошёл на фронт, возглавлял санитарный отряд «Первая помощь под огнём врага», награждён несколькими боевыми наградами, в том числе наперстным крестом на Георгиевской ленте.

16 октября 1916 г. хиротонисан в первого епископа Камчатского и Петропавловского, член Священного Собора Православной Российской Церкви 1917−18 гг. В октябре 1917 г. во время боёв в Москве между большевиками и юнкерами оказывал помощь раненым на московских улицах. Оставил воспоминания о расстреле большевиками Московского Кремля. В 1919 г. через Европу, Африку и Азию пробрался к своей пастве на Камчатку, где оставался до 1920 г. Изгнанный революционной властью, основал в Харбине Камчатское подворье с приютом, Домом милосердия и трудолюбия. В 1922 г. принимал участие в Приамурском Земском Соборе, восстановившем монархию в России.

С подавлением последнего очага русского сопротивления в эмиграции в Харбине, в 1933 г. возведён в сан архиепископа. В 1945 г. после разгрома советскими войсками Японии Святейшим Патриархом Алексием I назначен управляющим Харбинской епархией, в 1946 г. возведён в сан митрополита и назначен Экзархом Восточной Азии. В июне 1948 г. митрополит Нестор, прибывший в Москву для участия в юбилейных торжествах по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви, был арестован чекистами. В вину ему, среди прочего, ставилось издание книги «Расстрел Московского Кремля». 8 лет провёл владыка в заточении в лагере Явас в Мордовии. В 1956 г. он вышел на свободу и назначен митрополитом Новосибирским и Барнаульским, через два года уволен на покой, но в декабре 1959 г. назначен управлять Кировоградской и Николаевской епархией. Скончался в больнице в Москве.

Русская линия