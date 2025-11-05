Они также посетили выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства»…

Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади

4 ноября 2025 года, в День народного единства, Президент России Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, сообщает Патриархия.Ru.

В традиционной торжественной церемонии церемонии приняли участие представители конфессий России.

Также в церемонии участвовали члены общественных и молодежных организаций, в том числе участники Движения первых, представители Юнармии и «Волонтеров Победы», слушатели центра «Воин», подопечные Комитета семей воинов Отечества, фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, активисты Поискового движения России и Общероссийского народного фронта. Глава государства кратко побеседовал с участниками молодежных организаций, сообщает сайт Президента России.

После торжественной церемонии возложения цветов глава России и Патриарх Кирилл посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история» в рамках XXI Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Владимира Путина при осмотре экспозиции сопровождали председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник Президента Владимир Мединский, руководитель Росархива Андрей Артизов, председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководительница Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Президент посетил залы историко-документального проекта «Великая Победа. Россия — моя история», осмотрел стенд фонда «Христианское милосердие». Благотворительная организация оказывает гуманитарную помощь Вооруженным силам РФ, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и приграничных регионов.

Владимиру Путину также показали икону и ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого), которые доставили из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе, сообщает сайт Президента России.

Выставка «Великая Победа. Россия — моя история» охватывает период от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, который официально завершил Вторую мировую войну.

В экспозиции представлено более 700 экспонатов. Это уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, а также из частных коллекций.

Среди экспонатов: директива Наркома обороны СССР № 1 о приведении войск в боевую готовность; постановление Президиума Верховного Совета СССР о создании Государственного комитета обороны; написанный от руки текст обращения по радио В.М. Молотова к населению СССР 22 июня 1941 года; послание Патриаршего местоблюстителя митрополита Московского и Коломенского Сергия с благословением защитников Родины; «Блокадный дневник» Ольги Берггольц; меч в ножнах — подаренный королем Великобритании Георгом VI гражданам Сталинграда в 1943 году; черновик личного послания И.В. Сталина президенту США Ф. Рузвельту с критикой позиции союзников в отношении открытия второго фронта в Европе; автограф речи маршала Г. К. Жукова, которую он произнес на Параде Победы 24 июня 1945 года; парадный мундир и награды периода войны Верховного Главнокомандующего Советского Союза И.В. Сталина; подлинный Акт военной капитуляции Германии от 8 мая 1945 года и Акт о капитуляции Японии.

Посетители смогут увидеть личные вещи героев Великой Отечественной войны: записную книжку Зои Космодемьянской; наградной лист летчика Алексея Маресьева; шинель снайпера Людмилы Павличенко; документы Александра Матросова, летчиц 46-го гвардейского ночного авиационного Таманского полка и участников подпольной антифашисткой организации «Молодая гвардия».

В раздел «Обыкновенный нацизм» включены документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, украинских и прибалтийских националистов, о чудовищном отношении оккупантов к советским военнопленным и мирным гражданам, заключенным в концлагерях.

Выставку дополняют предметы и документы, относящиеся к советско-японской войне августа-сентября 1945 года.

Заключительные разделы выставки посвящены решениям Нюрнбергского и Токийского судебных процессов над главными военными преступниками.

Организаторы выставки: Патриарший совет по культуре, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное архивное агентство, Правительство Москвы, Государственный архив Российской Федерации, Государственный Русский музей, Фонд «Моя история», исторические парки «Россия — моя история».

