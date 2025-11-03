Уважаемый Владимир Александрович!

Мы, архиереи Украинской Православной Церкви, обращаемся к Вам не только как к Главе Государства, но и как к Человеку, которому Господь доверил миссию — стоять на страже закона, справедливости и гуманности.

С глубокой болью и тревогой мы свидетельствуем о нашей общей обеспокоенности ситуацией, сложившейся вокруг наместника Святогорской Лавры митрополита Арсения (Яковенко Игоря Фёдоровича). Просим Вас, господин Президент, вмешаться в это дело и способствовать его немедленному освобождению из-под стражи, чтобы предотвратить угрозу для жизни человека, который много лет служит Богу, Церкви и украинскому народу.

Митрополит Арсений более полутора лет находится под стражей, несмотря на тяжёлое состояние здоровья. Он страдает серьёзными сердечными заболеваниями и нуждается в немедленном хирургическом вмешательстве. Медицинские заключения врачей-аритмологов от 30 сентября 2025 г. подтверждают необходимость неотложной операции, однако надлежащая медицинская помощь ему не оказывается. Вместо этого владыка подвергается испытаниям, которые ставят под угрозу именно его жизнь.

Несмотря на решение Днепровского апелляционного суда от 23 октября 2025 г. об освобождении митрополита Арсения под залог (внесённый 27 октября), уже 28 октября он был повторно задержан сотрудниками СБУ. В течение почти 12-ти часов, в том числе в ночное время, его возили по различным учреждениям. Такое обращение с тяжелобольным человеком является бесчеловечным и противоречит принципам гуманности и верховенства права.

Особо подчёркиваем, что с 2014 года Святогорская Лавра под руководством митрополита Арсения стала прибежищем для тысяч украинских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий и российской вооружённой агрессии.

Ежедневно братия Лавры кормила более пяти тысяч человек, в том числе около тысячи детей, которые получали образование и духовную поддержку. Под духовным руководством митрополита Арсения Лавра стала центром милосердия, образования и духовного возрождения, а всё, что было создано его трудами, — достойно глубокого уважения и признания.

Его служение — это пример истинного пастыря, который во время войны не бросил свой народ и остался рядом с теми, кто страдает. Это свидетельство настоящего патриотизма, жертвенности и верности Христовым заповедям.

Кроме гуманитарного аспекта, нас глубоко беспокоит и правовая составляющая этого дела.

В соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса Украины, который имеет чётко выраженный европейский характер, большинство мер пресечения определяются через личное обязательство, залог или домашний арест. Применение же к митрополиту Арсению самой строгой меры пресечения — содержание под стражей в следственном изоляторе, а также применение в отношении него психологического давления и морального преследования, вызывает глубокое возмущение и беспокойство миллионов украинцев, которые внимательно и ежедневно следят за такой несправедливостью.

Такое отношение не только противоречит духу украинского законодательства, но и унижает авторитет правосудия как институции, которая должна стоять на защите человеческого достоинства.

Мы глубоко убеждены, что содержание тяжелобольного под стражей без надлежащей медицинской помощи — это не только нарушение Конституции Украины, но и прямое нарушение норм международного гуманитарного права и Европейской конвенции по правам человека, которую Украина ратифицировала. Такое отношение противоречит принципам, на которых строится демократическое и правовое государство.

Украина всегда гордилась своей веротерпимостью, гуманизмом и духовными традициями. Справедливое и милосердное решение этого дела станет знаком силы украинского государства, его нравственной зрелости и способности защищать жизнь каждого человека.

Почтительно просим Вас, господин Президент, взять это дело под личный контроль, посодействовать освобождению митрополита Арсения для прохождения необходимого лечения, проведения хирургической операции и дальнейшего справедливого судебного рассмотрения его дела.

Мы искренне молимся за Украину, её народ и власть, за всех, кто стоит на страже правды, добра и мира! Боже великий, единый, нам Украину храни!

Да укрепит Вас Господь, господин Президент, в совершении Вашего высокого служения украинскому народу и дарует Вам духовную силу и мудрость в принятии этого милосердного решения, ведь, по словам Священного Писания, «мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей» (Экклесиаст 7:19).

С уважением и молитвой

ОНУФРИЙ, Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви

Архиереи Украинской Православной Церкви

АГАФАНГЕЛ, митрополит Одесский и Измаильский

МАРК, митрополит Хустский и Виноградовский

СЕРГИЙ, митрополит Тернопольский и Кременецкий

ФЕОДОР, митрополит Каменец-Подольский и Городокский

ПАВЕЛ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский

МЕЛЕТИЙ, митрополит Черновицкий и Буковинский

АНТОНИЙ, митрополит Бориспольский и Броварской

КЛИМЕНТ, митрополит Нежинский и Прилукский

ИРИНЕЙ, митрополит Днепропетровский и Павлоградский

КЛИМЕНТ, епископ Боровской

АНАСТАСИЙ, епископ Овидиопольский

СЕРАФИМ, епископ Нововоронцовский

ИОВ, епископ Кицманский

ПАНТЕЛЕИМОН, епископ Батуринский

ФИЛАРЕТ, епископ Барышевский

МАРК, епископ Раховский

СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1 ноября 2025 г.

г. Киев

https://svlavra.church.ua/ru/?p=64 104