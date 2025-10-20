Русская линия
Сводка новостей от 20 октября 2025

На Курилах появились острова святителя Иннокентия (Вениаминова) и святителя Николая (Касаткина)
Российские власти утвердили решение о присвоении двум безымянным островам Курильской гряды имен православных миссионеров…

Святители Иннокентий (Вениаминов) и Николай (Касаткин)Правительство России утвердило наименование двух ранее безымянных островов Курильской гряды в честь выдающихся православных миссионеров — апостола Сибири и Америки святителя Иннокентия Московского (Вениаминова) и просветителя Японии равноапостольного святителя Николая (Касаткина), сообщает информационно-просветительский интернет-портал «Приходы».

Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Решение принято в рамках работы по увековечению памяти выдающихся деятелей русской духовной и культурной истории.

Святители Иннокентий и Николай внесли огромный вклад в духовное просвещение народов Дальнего Востока и развитие миссионерской деятельности Русской Православной Церкви на территории России и за её пределами. Об этом рассказывается в Телеграм-канале председателя Молодежного отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерея Виктора Горбача.

Оба святителя в 1861 году побывали на Сахалине. Сначала в июне в районе поста Кусунай (ныне с. Ильинское) остров посетил тогда молодой иеромонах Николай (Касаткин), а в августе того же года на севере Сахалина побывал архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (впоследствии митрополит Московский). Вместе с ним остров посетил будущий первый сахалинский священник Симеон Казанский.

Присвоение имён святых миссионеров стало символическим шагом, отражающим историческую и духовную связь Курильских островов с миссионерской деятельностью Русской Церкви на Дальнем Востоке.

