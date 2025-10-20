В Чите состоялся круглый стол партии «Единая Россия», главной темой котором стала инициатива местных коммунистов установить в городе бюст Иосифу Сталину. На собрание был приглашён митрополит Читинский Димитрий, который практически в одном лице выступил категорически против данной инициативы, сообщает Телеграм-канал «Новости Читы».

Окликаясь на заявления коммунистов о том, что установка такого памятника якобы восстановит историческую справедливость, владыка Димитрий заметил, что на 20-м съезде КПСС в феврале 1956 года был зачитан доклад о культе личности Сталина и его последствиях. То есть коммунисты сами осудили Сталина, указав на множество его преступлений, а теперь пытаются сделать вид, что это не так.

«В этом историческом документе было сказано, что эпоха массового террора, преступлений второй половины 30-х — 50-х годов — это вина лично Сталина. Приказы НКВД о проведении массовых репрессий, я цитирую: „искусственное создание антисоветских центров, грубейшее нарушение законности и внесудебные расправы“ — всё это зафиксировано в том же историческом документе. Теперь хочу задать ещё раз вопрос, прежде всего коммунистам: на каком другом их совещании Сталин был реабилитирован? Ни на каком», — отметил архиерей.

Митрополит Димитрий также представил широкой общественности список священнослужителей Русской Православной Церкви, которые были репрессированы при Сталине, и задал вопрос, зачем единороссы начали идти на поводу у необольшевиков, ворошить прошлое и пропагандировать культ личности Сталина.

Кроме того, глава Забайкальской митрополии выразил удивление в связи с тем, что бюст Сталину хотят установить именно в Чите, хотя данный город вообще никак не связан с его именем.

После своей речи архиепископ в знак протеста встал и покинул зал.

В свою очередь, викарий Святейшего Патриарха Кирилла архиепископ Зеленоградский Савва в своём Телеграм-канале поддержал владыку Димитрия и указал, что кто бы как не относился к Сталину нельзя забывать о массовых расстрелах духовенства во времена его правления.

«Позиция митрополита Димитрия вполне оправдана и уместна. Никто не ставит под сомнение качества Сталина как руководителя нашего Отечества в годы войны, но мы не вправе забывать и о том, что именно в годы его правления произошли расстрелы, например, на Бутовском полигоне, посещая который глава нашего государства сказал: «Многое нужно сделать для того, чтобы это никогда не забывалось. Для того чтобы мы всегда помнили об этой трагедии».

Русская линия