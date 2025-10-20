18 октября 2025 года, после объявления решения Священного Синода Иерусалимского Патриархата об избрании нового архиепископа Синайского, Фаранского и Раифского, избранный архиепископ Симеон с благодарностью принял это решение и выразил своё искреннее согласие перед Блаженнейшим Патриархом Феофилом, сообщает официальный сайт Иерусалимского Патриархата.

«С чувством глубокой взволнованности и благоговейного трепета я стою перед Вашим Блаженством, чтобы принять Ваши божественные молитвы и святое благословение на то, что мне предстоит совершить. Ваше Патриаршее благословение и мудрый совет крайне необходимы для служения, вверенного мне через Ваше Блаженство и окружающих Вас иерархов Основателем и Совершенным нашей веры Иисусом Христом», — обратился отец Симеон к Патриарху Феофилу.

На следующий день, 19 октября 2025 года, Блаженнейший Патриарх совершил в Кафоликоне храма Гроба Господня рукоположение нового архиепископа Синайского, Фаранского и Раифского Симеона, приветствовав его следующими словами:

«Сегодня, в этот священный и достопочтенный час, Иерусалимская Церковь возносит благодарение Господу, Который счел нас достойными увидеть нового иерарха, возведенного среди нас в сан архиепископа достопочтенного Иерусалимского Патриархата и игумена святого монастыря на богохранимой горе Синай. .. В этот благоговейный час Церковь Сиона вверяет вас в руки Божьи. Возложением рук Нашего Преосвященства и сослужащих иерархов и сослужителей, нисхождением, силой и благодатью Святого Духа Христова, провозглашается непрерывность апостольской и священнической благодати, которая из Иерусалима излилась на весь мир».

Во время своего рукоположения новый архиепископ выразил осознание тех тяжёлых обстоятельств, при которых он принимает на себя священную ответственность игумена Святого монастыря, а также свою непоколебимую приверженность Иерусалимскому патриаршему престолу, заявив:

«Связанный с вами узами мира и любви Христовой, как иерарх Престола, в благоговейном каноническом порядке, с благочестивыми помыслами и должным почтением к Вашему Божественному Блаженству и Богохранимому Патриаршему Престолу Святого Града Иерусалима, я намерен до последнего вздоха, с Божьей помощью, изо всех сил трудиться во славу Господа, во имя церковной гармонии и мира, а также во имя доброго свидетельства монашеской традиции наших покойных отцов».

Затем в Тронном зале Патриархии присутствовали представители преподобного Синайского братства, а также представители православных и неправославных Патриархатов. Александрийский Патриархат представлял епископ Стефанос из Гиппона, Элладскую Церковь — митрополит Игнатий из Деметриаса, а также митрополиты Антоний из Глифады и Каллиник из Касторьи и епископ Нифон из Ахелуса.

Правительство Греции представляли министр иностранных дел Джордж Герапетритс в сопровождении генерального секретаря по религиозным вопросам Джорджа Каланциса и заместительницы министра культуры Республики Кипр Элени Кассианиду. На мероприятии также присутствовали генеральный консул Греции в Иерусалиме, посол Арабской Республики Египет, представитель консульства Иорданского Хашимитского Королевства, представители Латинского патриархата, Храма Гроба Господня и Армянского патриархата, а также члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Иерусалиме.

В своём обращении Блаженнейший Патриарх объявил, что сам примет участие в церемонии интронизации нового игумена Святого монастыря на горе Синай. Это событие ещё раз демонстрирует нерушимые узы единства между Братством Гроба Господня и Синайским братством, а также духовное отцовство и пастырскую заботу Предстоятеля Сионской Церкви о Синайском архиепископстве и его новом игумене.

На последовавшем за этим официальном праздничном обеде в духе радости и братской любви Блаженнейший Патриарх, обращаясь к новому архиепископу, выразил праздничное настроение этого исторического дня следующими словами:

«Сегодня мы с радостью свидетельствуем о согласии и неразрывном единении в Святом Духе между автономным монастырём на богохранимой горе Синай и нашим достопочтенным Гроссмейстерством. .. Исполненные искренней радости и горячей молитвы за мир в нашем регионе и во всём мире, мы поднимаем чашу и пьём за здравие, процветание и долгую жизнь Вашего Высокопреосвященства».

