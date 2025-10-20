15 октября 2025 года на Валаам прибыла делегация Македонской Православной Церкви в составе митрополита Преспанско-Пелагонийского Петра, викария Преспанско-Пелагонийской епархии, епископа Величского Николая и заведующего Издательским отделом Скопской епархии иеромонаха Афанасия (Арсосского), сообщает официальный сайт Валаамского монастыря.

Сразу же по прибытии на остров гости в сопровождении насельника-македонца иеромонаха Наума (Петковски) и экскурсовода паломнической службы обители Данилы Колесникова посетили Спасо-Преображенский собор, где приложились к главным святыням монастыря и вознесли у них молитвы.

После этого в тёплой сердечной обстановке прошло братское общение с игуменом Валаамского монастыря епископом Троицким Панкратием.

По приглашению владыки гости проследовали на Игуменское кладбище, где архиереи совершили заупокойную литию у могилы приснопамятного насельника Валаамского монастыря уроженца Северной Македонии — архимандрита Мефодия (Петрова).

Утром 16 октября 2025 года гости приняли участие в соборной архиерейской Литургии в храме равноапостольных Кирилла и Мефодия паломнического дома «Славянский», которую возглавил митрополит Пётр в сослужении епископов Панкратия и Николая. За богослужением на заупокойной ектении были помянуты приснопамятный архимандрит Мефодий, трудами которого и был устроен сей храм, а также его родители — Кирилл и Слободка.

Главной мечтой жизни отца Мефодия, которого в своё время Святейший Патриарх Кирилл назвал «послом Македонии в России», было признание автокефалии канонической Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии, что и состоялось в мае 2022 года, через год после блаженной кончины батюшки.

До 2022 года представители Македонской Церкви посещали пределы России, в том числе и Валаам, но никогда не совершали Литургии и не причащались. В этой связи данный визит можно считать историческим, о чём упомянул игумен Валаамского монастыря в своём слове по окончании богослужения.

«Впервые после признания автокефалии, делегация Македонской Церкви посещает святыни Русской Православной Церкви и впервые мы имеем великую милость от Вседержителя причаститься от единой Чаши Христовой», — отметил, в свою очередь, митрополит Пётр.

«После закрытия Валаамского монастыря в 1940 году многие монахи разъехались по разным местам, в том числе часть братии перебрались в Македонию и другие балканские страны. Мы помним их и благодарим за пример веры. И очень надеюсь, что Македония сполна восполнила эту честь в лице архимандрита Мефодия, 28 лет прожившего на Валааме», — отметил владыка.

В грядущие дни продолжится знакомство делегации Македонской Православной Церкви со скитами и памятными местами Валаамского архипелага.

Русская линия