11 сентября 2025 года пять иерархов Болгарской Православной Церкви — митрополиты Русенский Наум, Старозагорский Киприан, Плевенский Игнатий, Сливенский Арсений и Доростольский Яков — обратились в Синод с просьбой совершить хиротонию архимандрита Дионисия в сан епископа Стобийского, решение о которой якобы было принято и утверждено ещё 28 ноября 2014 года при Патриархе Неофите, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Однако на заседании Синода, состоявшемся в тот же день, эта просьба была отвергнута. Восемь членов Синода во главе с Патриархом Даниилом проголосовали «против» рассмотрения этого вопроса. В их числе митрополиты США, Канады и Австралии Иосиф, Великотырновский Григорий, Ловчанский Гавриил, Варненский и Великопреславский Иоанн, Неврокопский Серафим, Врачанский Григорий и Видинский Пахомий.

В свою очередь в поддержку рассмотрения документа выступили шесть иерархов: пятеро авторов заключения и присоединившийся к ним митрополит Пловдивский Николай, который, судя по всему, и инициировал данное обращение в надежде продвинуть в архиереи ещё одного своего сторонника. Однако, голосов оказалось недостаточно, и они потерпели поражение, хотя вряд ли это успокоит владыку Николая, тяжело переживающего свой проигрыш на Патриарших выборах.

Чтобы расставить все точки над «и» в данном вопросе Священный Синод Болгарской Церкви обнародовал архивное письмо об архимандрите Дионисии покойного Патриарха Болгарского Неофита от 9 декабря 2014 года, в котором он официально отзывает своё предложение о рукоположении отца Дионисия в сан епископа.

В письме Патриарх Неофит объясняет свое решение большим общественным резонансом. Он отмечает, что после выдвижения кандидатуры в Синод и Софийскую митрополию поступили многочисленные петиции, обращения общественных деятелей и открытые письма, выражающие несогласие с хиротонией. «Становится ясно, что большая часть верующих выражает несогласие с предложенной хиротонией. Впервые по поводу этого конкретного предложения в епископы свое несогласие выражают монахи, монахини, уважаемые священники из разных епархий», — говорится в документе.

Предстоятель БПЦ признал своё предложение «поспешным» и сделанным без знания многих фактов, которые стали известны позже. Он также напомнил о церковной практике, согласно которой между наречением и рукоположением специально оставляется время, чтобы «мог быть услышан глас народа».

Вслед за письмом приводится и решение Священного Синода от того же дня: «Единодушно поддержать позицию Его Святейшества относительно отзыва предложения о епископской хиротонии архимандрита Дионисия (Мишева)».

Русская линия