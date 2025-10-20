Преподобный Сергий Обнорский, Нуромский, Вологодский чудотворец, начал иноческие подвиги на Святой Горе Афон. Затем приехал в Россию и поселился в обители Живоначальной Троицы, где под руководством преподобного Сергия Радонежского продолжил свои подвиги. Через несколько лет, по благословению преподобного игумена, преподобный Сергий ушел в Вологодские леса и остановился на берегу реки Нурмы. Там он водрузил крест и построил часовню с келлией, в которой подвизался в глубоком безмолвии, «равноангельскую жизнь проводя», и терпеливо перенося искушения от бесов и недобрых людей.

Господу было угодно призвать святого из его уединения, чтобы он, исполненный премудрости и духовного опыта, послужил другим во спасение. К нему из разных мест собралось 40 человек, жаждущих благочестивой жизни. Общими усилиями братия построила большой храм в честь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Вокруг храма были сооружены келлии.

Недалеко от Нуромского монастыря совершал свой подвиг преподобный Павел Обнорский, которого преподобный Сергий часто навещал для душеполезных бесед. Скончался преподобный Сергий 7 октября 1412 года. По смерти прославился многочисленными исцелениями. С 1546 года началось церковное почитание святого.

Сегодня также день памяти знаменитого русского паломника-пешеходца Василия Киевского (Григоровича-Барского), скончавшегося в 1747 году. Он родился 1 января 1701 года в семье купца. Желая поступить в Киево-Могилянскую академию, тайком от отца, явился к ее префекту, Феофану Прокоповичу, который и зачислил его в семинаристы. «Не силен в науке был, — говорит о себе Василий, — обаче прошел малые школы даже до риторики».

В 1723 г. Василий отправился во Львов, где ему удалось поступить в иезуитскую академию под вымышленным именем Барского (1724): но иезуиты скоро догадались, что имеют дело с православным, и выгнали его из академии. В августе 1724 г. Василий, вместе с одним вдовым священником, предпринял пешее хождение в Рим; затем он один отправился в Корфу, Кефалонию, Зант, Хиос, Солун и Афон, оттуда в Палестину, Сирию, Аравию до горы Синайской, Египет, снова посетил острова Архипелага, остановился на некоторое время в Константинополе, ходил в Антиохию, опять на Афон, прошел Эпир, Македонию и из Константинополя через Румынию, Болгарию, Молдавию и Польшу вернулся в Киев, где вскоре и скончался.

Во время всех своих странствований Василий вел обстоятельные путевые записки. Его описания отличаются подробностью и точностью и свидетельствуют, что он прилежно читал и изучал древних, особенно средневековых греческих писателей, на которых часто ссылается. Везде он снимал виды и планы замечательнейших мест и зданий и собрал их около 150. По возвращении он хотел пересмотреть и исправить свои записки для печати, но болезнь не дала ему возможности это сделать.

Главным трудом Василия Киевского считаются записки, в которых он называет себя то Барским, то Беляевым-Плаки-Альбовым, то Василием Киевским. После смерти записки хранились вместе с многочисленными рисунками в доме его матери (до 1774), которая давала переписывать рукопись всем желающим. «В Малой России и в окружающих оную губерниях, — писал В. Г. Рубан, — нет ни одного места и дома, где бы не было ее списка. Почти во всех российских семинариях для епархиальных архиереев по нескольку раз ее переписывали, благочестивые же люди из духовных и мирских состояний за великие деньги доставали оную». Вскоре В.Г.Рубан решил издать эти путевые зарисовки и в 1788 году Санкт-Петербурге впервые вышли Путевые записки Григоровича-Барского.

Издание Рубана нельзя назвать исправным; он позволял себе исправлять и сокращать текст. Подлинная рукопись Василия явилась в свет во всей неприкосновенности в издании Православного палестинского общества, под редакцией Н.П. Барсукова (СПб., 1885 — 89). Ему же принадлежит брошюра «Жизнь и труды В.Г.Барского» (СПб., 1885).

Путевые записки Василия Киевского продолжают известный в русской литературе с XII в. жанр паломнических хождений ко «святым местам». В записках содержится богатый и разнообразный географический, историко-археологический и искусствоведческий материал по странам юго-вост. Средиземноморья и Ближнего Востока. Особенно подробно описана гора Афон с ее монастырями и книжными сокровищами.

Русская линия