Митрополит Леонид (Горбачёв): Давным-давно пора прекратить платить взносы в ВСЦ и выйти из этой позорной структуры раз и навсегда

Бывший глава Африканского Экзархата Русской Православной Церкви митрополит Леонид (Горбачёв), находящийся ныне на покое, в своём Телеграм-канале прокомментировал заявление Святейшего Патриарха Кирилла о перспективе экуменического движения и призвал выйти из Всемирного совета церквей.

Ниже мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с заметкой владыки Леонида целиком:

«Экуменизм изначально был троянским конём для Православия. На заре своего развития решительно заявленные протестантские тезисы о том, что: «..ни одна из существующих конфессий не может претендовать на то, чтобы в полном смысле именоваться «Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью»» уже должны были навсегда похоронить любое участие Русской Православной Церкви (да и всех Поместных Православных Церквей).

9-ый член Символа Веры ясно и чётко говорит о том, во что мы веруем: Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Понятие того, что все христиане веруют во Христа и поэтому должны быть едины — глубочайшее заблуждение, которое неоднократно было осуждено святыми отцами Церкви. Предав и извратив, подстроив под свои нужды учения Христа, христиане не могли объединиться, потому как кривда не является Божественным началом и апостольским преемством.

Что же предлагает экуменизм? «Каноны и догматы разъединяют людей, а практическое взаимодействие сближает», — этим принципом и предлагается двигаться. При этом подразумевается сближение за счёт уступок в вопросах конфессионального разделения, а отличия считать несущественными. Объединиться на гуманитарной площадке и таким образом сблизить позиции. И самое главное — совместные молитвы и богослужения.

Весь набор того, от чего нас оберегали предки и наставники. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Кто бы не желал соединиться из православных с католиками или лютеранами и быть с ними одно — во Христе, одною Церковью, одним обществом верующих! Но кто из членов этих глаголемых церквей, особенно предстоятелей, именующихся папами, патриархами, митрополитами, архиепископами и епископами или же ксендзами, патерами, — согласится отречься от своих заблуждений? Никто. А мы согласиться с их еретическим учением не можем без вреда своему душевному спасению. Разве можно соединить несоединимое — ложь с истиною?»

Священномученик святитель Иларион Троицкий писал жёстко и ясно: «Все христианские исповедания не могут принадлежать к Единой Вселенской Христовой Церкви, но одно из них есть истинная Церковь, а все прочие — внецерковные сообщества. Для меня единственная истинная Церковь есть Церковь Православная».

45-е правило святых Апостолов: «епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо, яко служителям Церкви, да будет извержен».

10-е правило святых Апостолов: «Если кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме: таковой да будет отлучен».

65-е правило святых Апостолов: «Аще кто из клира, или мирянин, в синагогу иудейскую или еретическую войдет помолитися: да будет и от чина священнаго извержен, и отлучен от общения церковнаго».

33-е правило Лаодикийского Cобора: «Не подобает молитися с еретиком, или отщепенцем».

(Ап. 10, 11, 45, 46, 64; I всел. 19; II всел. 7; III всел. 2, 4; трул. 11, 95; лаод. 6, 7, 8, 10, 14, 31, 32, 34, 37; Василия Вел. 1, 47; Тимофея Алекс. 9).

Попытки навязать экуменизм России и Русской Церкви это то же самое, что пытаться объединить под любыми предлогами православие и ислам. Очень опасный и еретический тренд.

Поэтому давным-давно пора прекратить платить взносы в ВСЦ и выйти из этой позорной структуры раз и навсегда. А для осуществления гуманитарных акций достаточно работы ОВЦС. При этом с учётом реалий на земле".

Русская линия