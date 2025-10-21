Русская линия
Сводка новостей от 21 октября 2025

Митрополит Леонид (Горбачёв): Давным-давно пора прекратить платить взносы в ВСЦ и выйти из этой позорной структуры раз и навсегда
Бывший глава Африканского Экзархата прокомментировал заявление Патриарха Кирилла, выразившего скепсис по поводу перспектив экуменического движения…

Митрополит Леонид (Горбачёв)Бывший глава Африканского Экзархата Русской Православной Церкви митрополит Леонид (Горбачёв), находящийся ныне на покое, в своём Телеграм-канале прокомментировал заявление Святейшего Патриарха Кирилла о перспективе экуменического движения и призвал выйти из Всемирного совета церквей.

Ниже мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с заметкой владыки Леонида целиком:

«Экуменизм изначально был троянским конём для Православия. На заре своего развития решительно заявленные протестантские тезисы о том, что: «..ни одна из существующих конфессий не может претендовать на то, чтобы в полном смысле именоваться «Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью»» уже должны были навсегда похоронить любое участие Русской Православной Церкви (да и всех Поместных Православных Церквей).

9-ый член Символа Веры ясно и чётко говорит о том, во что мы веруем: Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Понятие того, что все христиане веруют во Христа и поэтому должны быть едины — глубочайшее заблуждение, которое неоднократно было осуждено святыми отцами Церкви. Предав и извратив, подстроив под свои нужды учения Христа, христиане не могли объединиться, потому как кривда не является Божественным началом и апостольским преемством.

Что же предлагает экуменизм? «Каноны и догматы разъединяют людей, а практическое взаимодействие сближает», — этим принципом и предлагается двигаться. При этом подразумевается сближение за счёт уступок в вопросах конфессионального разделения, а отличия считать несущественными. Объединиться на гуманитарной площадке и таким образом сблизить позиции. И самое главное — совместные молитвы и богослужения.

Весь набор того, от чего нас оберегали предки и наставники. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Кто бы не желал соединиться из православных с католиками или лютеранами и быть с ними одно — во Христе, одною Церковью, одним обществом верующих! Но кто из членов этих глаголемых церквей, особенно предстоятелей, именующихся папами, патриархами, митрополитами, архиепископами и епископами или же ксендзами, патерами, — согласится отречься от своих заблуждений? Никто. А мы согласиться с их еретическим учением не можем без вреда своему душевному спасению. Разве можно соединить несоединимое — ложь с истиною?»

Священномученик святитель Иларион Троицкий писал жёстко и ясно: «Все христианские исповедания не могут принадлежать к Единой Вселенской Христовой Церкви, но одно из них есть истинная Церковь, а все прочие — внецерковные сообщества. Для меня единственная истинная Церковь есть Церковь Православная».

45-е правило святых Апостолов: «епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо, яко служителям Церкви, да будет извержен».

10-е правило святых Апостолов: «Если кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме: таковой да будет отлучен».

65-е правило святых Апостолов: «Аще кто из клира, или мирянин, в синагогу иудейскую или еретическую войдет помолитися: да будет и от чина священнаго извержен, и отлучен от общения церковнаго».

33-е правило Лаодикийского Cобора: «Не подобает молитися с еретиком, или отщепенцем».

(Ап. 10, 11, 45, 46, 64; I всел. 19; II всел. 7; III всел. 2, 4; трул. 11, 95; лаод. 6, 7, 8, 10, 14, 31, 32, 34, 37; Василия Вел. 1, 47; Тимофея Алекс. 9).

Попытки навязать экуменизм России и Русской Церкви это то же самое, что пытаться объединить под любыми предлогами православие и ислам. Очень опасный и еретический тренд.

Поэтому давным-давно пора прекратить платить взносы в ВСЦ и выйти из этой позорной структуры раз и навсегда. А для осуществления гуманитарных акций достаточно работы ОВЦС. При этом с учётом реалий на земле".

