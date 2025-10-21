В православном мире назревает новый виток напряженности — Константинопольский Патриархат через подконтрольные себе СМИ фактически начал информационную кампанию против Иерусалимского Патриарха Феофила, обвинив его, ни много ни мало, в «подрыве единства Православных Церквей» и «работе в интересах Русской Православной Церкви», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на греческое издание Orthodoxia.info.

Согласно публикации, поворотным моментом стали события ноября 2019 года, когда Патриарх Феофил после визита в Москву и встречи с Патриархом Кириллом и президентом России Владимиром Путиным инициировал проведение Собрания глав Церквей в Аммане. Этот шаг, по мнению автора статьи, был реализацией плана, разработанного в Сербии и поддержанного Россией, с целью провозгласить «Матерью Церквей» Иерусалим вместо Константинополя. Автором этой концепции назван митрополит Бачский Ириней, ранее заявлявший об особом духовном первенстве Иерусалима.

Изначально, как отмечает греческое издание, «пророссийский курс» Патриарха Феофила объяснялся внешним давлением и опасениями перед «атакой» России на Патриархат. Многие воспринимали его как «заложника российского церковного империализма». Однако сомнения в этой версии усилились из-за того, что Патриарх Иерусалимский никогда не обращался за поддержкой ни к Афинам, ни к Фанару. Проведение Собрания Предстоятелей в Аммане было расценено многими на Фанаре как «предательство», а отношения с Константинополем стали сугубо формальными.

Недавние события, по мнению греческих журналистов, окончательно развеяли иллюзии. В качестве примеров приводятся односторонние действия иерусалимской делегации во время синайского кризиса и, в особенности, визит Патриарха Феофила в Стамбул для встречи с президентом Эрдоганом. Отмечается, что Константинопольский Патриархат был уведомлен о визите лишь за день, при этом сам Патриарх Феофил даже не посетил Фанар, что было воспринято как намеренное унижение. Вскоре после этого он встретился с Патриархом Кириллом в Астане, где назвал себя представителем «Матери Церквей».

В заключение автор материала приходит к выводу, что если ранее Патриарх Феофил и мог считаться заложником обстоятельств, то сегодня он стал «добровольным и ревностным исполнителем» плана по оспариванию первенства Константинополя. Статья завершается резким выпадом: если Патриарх Иерусалимский планирует новое Собрания Предстоятелей, то ему впору проводить его не в Аммане, а в более символичном месте — например, на «земле горшечника» в долине Гинном, традиционно ассоциирующейся с предательством.

Как видно, независимость Иерусалима сильно раздражает Фанар, но сделать с этим они ничего не могут. В условиях, когда Константинопольский Патриарх Варфоломей стал действовать в мировом Православии, как слон в посудной лавре, всё большее число православных не желают видеть его даже «первым среди равных», не то, что всевластным «восточным папой Римским».

Исторически Иерусалимская Церковь имеет куда больше оснований считаться пернствующей в мировом Православии, а потому мудрая и взвешенная политика Патриарха Феофила может серьёзно усилить авторитет данной кафедры среди Поместных Православных Церквей, что и вызывает негодование фанариотов.

