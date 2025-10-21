В Патриаршей комиссии по вопросам семьи считают, что такая норма соответствует закрепленному в Конституции равенству мужчины и женщины…

Забота о сохранении ребёнка лежит на обоих родителях, а потому Русская Православная Церковь намерена добиться юридического закрепления права голоса отца при решении о совершении аборта. Об этом в интервью ТАСС ко Дню отца заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Ребёнок с момента зачатия — это дар Божий, и забота о его сохранении ложится на обоих родителей. Отец не только должен иметь право голоса, он несёт перед Богом ответственность за защиту жизни своего чада. Мужчине в такой трагической ситуации необходимо приложить все усилия — через беседу, привлечение пастыря, чтобы вразумить супругу и защитить самого беззащитного нерожденного младенца. Юридическое закрепление этого права отца — наша общая задача», — заявил священник.

Отец Феодор заметил, что сегодня мужчины забывают о своей роли защитника и «часто сами становятся губителями собственных детей, лишая женщину поддержки в момент принятия решения о сохранении малыша».

По его словам, закреплённое Конституцией РФ равенство мужчины и женщины перед законом «должно проявляться и в равной ответственности за сохранение зачатой жизни». «Ведь не секрет, что утаенные от мужа аборты часто являются причиной последующего развода», — добавил иерей.

«Преступно толкать женщину на аборт, но преступно и лишать мужа права принимать вместе со своей супругой решение о сохранении новой жизни», — заключил отец Федор.

Русская линия