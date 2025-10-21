21 октября 2020 года на 70-м году жизни отошёл ко Господу горячо любимый многими верующими Русской Православной Церкви почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства…

Сегодня, 21 октября 2025 года, исполняется ровно пять лет со дня кончины горячо любимого многими верующими Русской Православной Церкви почётного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства протоиерея Димитрия Смирнова.

Отец Димитрий многие годы страдал от сахарного диабета и перенёс несколько инсультов. В июле 2019 года он был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжёлом состоянии. Несмотря на физическое недомогание, отец Димитрий по-прежнему не терял духовной бодрости и старался утешать своих многочисленных духовных чад.

Отец Дмитрий Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. Экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003—2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Известен своими яркими высказываниями на духовные темы, а также твёрдым отстаиванием нравственных и семейных ценностей. Принимал непосредственное участие в поисках и переносе останков генерала Каппеля из Китая в Россию.

Вечная память, дорогому батюшке!

Русская линия