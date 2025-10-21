Вина владыки в том, что он возглавляет Синодальный отдел Русской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами…

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины сообщили о подозрении председателю Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу. Архиерей Русской Православной Церкви обвиняется в «оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и использовании своего положения для ведения вражеской пропаганды», сообщает портал Raskolam.net.

По данным представителей режима Зеленского, Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами «обеспечивает идеологическую поддержку действий российского военно-политического руководства и является связующим звеном между государством, Церковью и армией».

Оказывается, митрополит Кирилл «действовал в сговоре с главой РПЦ и другими представителями церкви, способствуя подчинению украинских епархий Москве». Кроме того, владыку обвиняют в том, что он «занимался созданием системы информационного влияния на верующих на временно оккупированных территориях Украины, распространяя тезисы о „единстве с Россией“ и оправдывая оккупацию».

В качестве доказательств приводится видеообращение от 1 октября 2022 года, в котором митрополит Кирилл открыто одобрил действия властей России на Украине. В июле 2023 года архиерей в интервью российскому государственному агентству «РИА Новости «повторял кремлевские нарративы о „справедливой войне“ и „героических освободителях“, превращая религиозную кафедру в инструмент пропаганды».

Своими действиями, как утверждается в сообщении, архипастырь «помогал подрывать суверенитет Украины и формировал у верующих искаженное представление о причинах и последствиях войны. Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора».

Русская линия