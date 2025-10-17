Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общения с участниками XI Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово» выразил скепсис по поводу перспектив дальнейшего развития экуменического движения, поскольку Европа всё дальше отходит от христианских ценностей и, к сожалению, теряет свой традиционный исторический облик, сообщает Патриархия.Ru.

По словам Предстоятеля, «на наших глазах на Западе происходят апостасийные явления — потеря религиозного чувства, утрата такой традиции, как участие в воскресном богослужении; храмы пустеют и перепрофилируются, как вы знаете, нередко под рестораны, а в лучшем случае под мечети. Говорю, что это не худшее, что можно придумать, потому что иногда там и кабаре устраивают. Это свидетельствует об упадке религиозного чувства, об ослаблении христианского восприятия жизни со стороны формальных христиан, живущих на Западе».

«Поэтому у меня нет особого оптимизма в отношении перспективы дальнейшего развития экуменического движения, — отметил Патриарх Кирилл. — Но мне кажется, есть нечто, что лежит вне нашей воли, вне наших возможностей повлиять на исторический процесс, — то, что мы с вами называем волей Божией. Скорее всего, радикальная перемена, с тем чтобы мы вновь обрели общие духовные корни, а через это и доверие друг ко другу, возможна только через вмешательство Самого Господа в исторический процессе. Потому что на сегодня нравственная составляющая свидетельствует не просто о различиях, а о некой культурной, а также религиозной и духовной пропасти».

С другой стороны, Патриарх Кирилл призвал не описывать религиозную жизнь на Западе только в негативных красках. «Не могу не сказать об удивительных примерах религиозной жизни в некоторых местах на Западе и в третьем мире, которые связаны с миссионерской деятельностью и даже с подвижничеством. Не всё исчезло из духовной жизни западного общества, и с нашей стороны было бы высокомерием, если бы мы, говоря о проблемах, несомненно, существующих в религиозной жизни западных стран, имплицитно заявляли о своём духовном превосходстве: „вот они такие, а мы-то другие!“. Этого не должно быть».

Что же касается России, то, по словам Его Святейшества, Русской Православной Церкви «ещё многое нужно сделать, в том числе в сфере пастырского попечения о нашей молодежи, вообще о нашем народе и особенно о тех, кто очень нуждается в поддержке». «Мы не должны почивать на лаврах, не должны говорить о том, что у нас всё в порядке. Мы должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась духовная жизнь нашего народа, а тем самым вся страна становилась более сильной, благополучной, обладающей жизненным потенциалом», — заключил Предстоятель.

Русская линия